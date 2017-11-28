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Манчини пора выгонять из «Зенита». Только это спасет клуб

Зачем он пришел?

Сергей Фурсенко еще несколько лет назад порывался позвать Роберто Манчини в сборную России. Тогда итальянец не связался с российским футболом, но теперь воссоединился с Фурсенко в «Зените». Его приход можно рассматривать по-разному. Манчини пока принес пользу «Зениту» только со стороны пиара. О российском клубе и футболе в целом теперь чаще говорят в других странах. Зато в остальном «Зенит» и его игра выглядят странно.

Сам Манчини здесь просто зарабатывает деньги. «Зенит» – неплохой клуб, чтобы пережить отсутствие других предложений. Когда же появляются вакантные места, Манчини все равно напоминает о себе. «Мечта любого тренера – работа с национальной сборной», – говорил Роберто, когда Вентура ушел с поста тренера Италии. «Вест Хэм» тоже интересовался кандидатурой Манчини. Роберто хотел уехать, но Мойес оказался для англичан дешевле.

Роберто Манчини не может использовать большую работу «Зенита» в летнее трансферное окно. Там ему приглашали всех нужных игроков. Этого тренеру оказалось мало, поэтому зимой он требует усилить состав российскими футболистами. Пока же Манчини просто не справляется с плотным графиком игр «Зенита». Клуб уже вылетел из Кубка России, а в чемпионате идет на одном уровне с ЦСКА. Армейцы летом вообще никого не покупали, но тоже претендуют на титул.

Из-за чего «Зенит» мало забивает?

У «Зенита» второй результат по забитым мячам в чемпионате. Всего за 18 туров их набралось 29. Но в матчах с конкурентами голы даются команде Манчини туговато. Особенно в последних, когда все раскусили задумку тренера с игрой через фланги. Один мяч за три встречи с ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком» – результат уровня «МЮ» Жозе Моуринью. Только «Зенит» играет совсем не от собственных ворот.

Начало чемпионата вышло крутым из-за преображения Кокорина. Но в последних шести матчах Премьер-лиги на счету Кокорина только один мяч. У Артема Дзюбы столько же их набралось за весь турнир. Дриусси не набирает результативных очков с момента игры против «Уфы», которая была два месяца назад. Кокорин с девятью мячами все еще на первом месте в соревновании бомбардиров. Помощи ему никакой.

Летом Манчини ошибся с уходом Джорджевича. «Зенит» остался без второго нападающего и креативных игроков подмены. «Манчини я пока до конца не раскусил. При нем сложилась непонятная ситуация, когда игроки сборной сидят на скамейке», – прокомментировал ситуацию с составом «Зенита» Борис Игнатьев. Олег Шатов – главный пример того, как можно не понравиться итальянскому тренеру. Игру «Зенита» изучили все, а вводить в нее новые кадры Манчини отказывается.

Аргентинцы еще адаптируются?

Летом Манчини не скрывал, что он сам отвечает за приход в команду легионеров. Российских игроков для Роберто подыскивает селекционный отдел. Разнообразием не отличались все покупки, но Манчини заглядывал в паспорт каждому иностранцу. Важным условием была причастность к аргентинскому футболу. В «Зенит» пришли сразу пять игроков из Аргентины. Из-за этого у клуба возникли проблемы сейчас, когда к ним приглянулись наши команды.

Особенно показательна ситуация с Эмилиано Ригони. В Премьер-лиге Ригони провел семь матчей, где вообще не отметился результативными действиями. Зато в Лиге Европы, где соперники играют более раскрепощенно, Ригони феерит. Там на счету Эмилиано уже шесть голов в матчах группового этапа. Он бьет с обеих ног, быстрый и может выходить на любом фланге – столь классные характеристики не работают в России.

«Адаптация проходит тяжело. Весной буду играть намного лучше», – рассказывает Себастьян Дриусси, которому тоже пока тяжело. Чемпионат Аргентины отличается от российского игрой защитников. Там действуют с соперниками не так плотно, а на первый план выходят индивидуальные действия. Аргентинцы к такому не привыкли. Ближе к лету от «Зенита» ждут качественного скачка, но тогда для него может быть уже поздно.

Что с «Зенитом» в ключевых матчах?

В этом чемпионате «Зенит» пока одержал всего девять побед. Успех в половине игр получился разным. Его компенсируют провалы в других матчах, где «Зенит» не добирает очков. Там Манчини проигрывает тренерские противостояния специалистам из других команд. Например, Гончаренко смог так засушить игру, что ЦСКА едва не выиграл у «Зенита» в Москве. Нулевая ничья случилась на фоне матча армейцев с «Базелем», где швейцарцы разрывали оборону нашего клуба.

«Локомотив» Семина вышел на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге не со слепой целью выстоять и победить. Все атаки «Зенита» проходили только через те зоны, которые оставила сопернику защита Семина. Левый фланг обороны трещал, но Ригони запорол все созданные моменты. Кокорину дали всего одну возможность для гола. Остальное «Локомотив» прикрыл, а потом легко убежал в три голевые контратаки.

Матч со «Спартаком» – еще одно показательное поражение Манчини. Зная, что «Спартак» сыграет с креативной атакующей линией, Роберто оставил в опорной зоне одного Краневиттера. При счете 0:2 пришлось убирать Маттиаса из состава, потому что его разрывали. К тому моменту Каррера отвел «Спартак» к воротам Селихова, чтобы удерживать преимущество. «Зенит» мог пропустить и больше, потому что Манчини снова не подстроился под соперника и сыграл от себя.

Как оправдывается Манчини?

«Мы доминировали весь матч, но результат несправедлив», – выдал главный тренер «Зенита» после поражения от «Спартака». Нечто подобное слышали от него и в момент проигрыша «Локомотиву». Манчини всегда повторяется, но его это совсем не смущает. Ошибки «Зенита» кроются в отношении итальянского тренера к нашему чемпионату. На все матчи он смотрит только с позиции потраченных средств.

Итоги главного матча ноября в том, что «Спартак» и «Зенит» нанесли по 10 ударов по воротам, по пять из которых попали в створ. При равных атакующих угрозах «Спартак» забил на два гола больше соперника. Поэтому слова Манчини о преимуществе «Зенита» отказался слушать от журналистов Денис Глушаков. Роберто просто всем надоел. В 2014 году за подобное «Галатасарай» уже расторгал контракт с Манчини, когда не смог выиграть чемпионат Турции.

Сейчас Роберто Манчини делает все предыдущие ошибки в построении суперклуба. Тогда он списал неумение сделать команду из крутых игроков на тоску по итальянскому футболу. Теперь главный тренер «Зенита» много говорит о результатах матчей. Луческу с его громкими словами терпели целый проигранный сезон. Руководству «Зенита» пора проявить решимость. Иначе с неожиданным чемпионством придется поздравлять другую команду.

«Спартак» обыграл «Зенит» в день рождения Манчини. «Локо» уходит в отрыв

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Краневиттер Матиас Дриусси Себастьян Ригони Эмилиано Манчини Роберто
Комментарии (72)
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Pro100Kid
1511851419
По моему мнению, Семак справится сейчас не хуже Манчини, аргентинцы действительно после сборов могу адаптироваться,а с русскими игроками он наладит коммуникацию. Пора уже руководству перестать гнуть непонятную линию с назначением иностранцев и решиться пригласить русского, к тому же не чужого для Зенита специалиста.
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3a zenit
1511853913
автор панику создаёт искусственную-караул всё пропало,а где это караул?Команда идёт на втором месте,отрыв 6 очков которые Локо потеряет весной,из группы ЛЕ вышли,да игрой сейчас не радует но это временное явление,да даже если Локо и выиграет чемпионат,буду только рад что Сёмин победил.Манчини за баблом приехал,а автор за бесплатно работает наверное да?
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momwig_
1511855843
Не надо его увольнять! Ни в коем случае! Оставьте до конца сезона, будет с чего поржать.
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Павел Буре
1511858593
Не знаю как на счет выгонять, но чем луческу хуже этого итальянца, который привез сюда всю аргентину а толку 0. При луческу Зенит ослаб, ушел халк, Витсель, а кого купили??? Зато для манчини купили всех и вся, и что игры нет, результата тоже нет. А может оно и к лучшему, меньше народные деньги будут тратить на всяких иностранцев, а будут разивать молодежь.
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ateist90
1511868595
По работе Манчини надо будет судить в конце сезона, ситуация еще поправима, но сможет ли он выправить ее, это другой вопрос. То что он слабее в тактическом плане чем тот же Спаллети это было понятно изначально. Зенит в конечном итоге проиграл не Спартаку или Локомотиву, а сам себе, по тому что с таким составом обязаны добиваться побед!
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Холстомер
1511869657
В "Зените" из зпарубежных тренеров лучшие воспоминания о себе оставили Петржела, Дик Адвокат, Лучано Спалетти. Из россиян - Морозов, Садырин. Жаль, не дали поработать Луческу. Ему просто не предоставили таких условий, какие сейчас у Манчини. Все время дивлюсь, чего это Манчини зациклился на Дзюбе. Игрочил беспомощный, по поляне бегает стариковской трусцой, издали никогда не бьет, а только с одного-двух метров. И то слабо. Такой и в ФНЛ никому не поможет. Не футболист это. Кокорин игрок просто хороший, но он все-таки не Аршавин времен его игроцкого расцвета. А что пишут про Манчини правильно. В сортире его мочини!
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insider_retro
1511871605
Достаточно детализировано и по косточкам разобрано... Как-то грустно такое читать и видеть сейчас, когда сам, каюсь, в начале сезона предполагал интересную реализацию проекта с приглашёнными игроками...
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giluxa1963
1511888350
с таким составов Зенит в России должен рвать всех и вся, а он не рыба не мясо .А если есть с кем играть, а игры нет,то виноват по любому тренер но по моему мнению надо дать возможность доиграть сезон и провести полноценный зимний сбор
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saf05
1511941488
Всё будет хорошо.Спартак выиграл одну игру и уже супер клуб,а как его драли все молчат.
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Zubo
1512099858
Заказная статейка, тухлятиной прёт, думаешь никто не заметит ? Манчини делает свою работу прекрасно, вот про всех игроков такого не скажешь, лимит не помогает с мотивацией, часть игроков , своих и легионеров позволяют себе слабину, это особенно заметно в Зените где легионеры дороже. Статейка написана по заказу мафии которой не выгодно отменять лимит , типа проблема в тренере а не в лимите... Чем жёстче лимит тем больше прибыли братков
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