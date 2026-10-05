Статистика по турнирам

Лига наций 2026/2027 Катар. Лига звезд 2025/2026 Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Кубок Азии 2023 Отбор ЧЕ-2024 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Финалиссима 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Лига Европы 2017/2018 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Турция. Супер-Лига 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Суперкубок Англии 2012 Товарищеские матчи 2012 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Товарищеские матчи 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008