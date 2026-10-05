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Роберто Манчини
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Роберто Манчини - статистика
Италия
Италия
27 ноября 1964 (61)
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Команда
И
В
П
Н
Италия
4
2
1
1
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
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