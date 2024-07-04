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Рой Кин
Новости
Рой Кин - новости
Ирландия
10 августа 1971 (55)
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Публикации
Рой Кин прокомментировал выступление сборной Англии на Евро-2024
2024.07.04 16:35
1
Рой Кин назвал 10 игроков, которых он бы выгнал из «Манчестер Юнайтед»
2023.12.09 10:38
1
Фото
Похороны Бобби Чарльтона посетили Фергюсон, принц Уильям, бывшие и действующие игроки «МЮ»
2023.11.13 22:32
Рой Кин спрогнозировал чемпиона АПЛ в этом сезоне
2023.10.13 18:56
«Цирк вернулся». Рой Кин – после поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7
2023.03.06 09:23
3
«Он должен уважать это». Пакета ответил на претензии Роя Кина по поводу бразильских танцев
2022.12.06 15:33
2
Рафинья ответил на критику Роя Кина в адрес бразильских футболистов
2022.12.06 14:14
Рой Кин раскритиковал поведение бразильских футболистов в матче с Южной Кореей
2022.12.06 01:35
18
Лэмпард, Кантона, Бекхэм, Джеррард и еще 19 футболистов могут попасть в Зал славы АПЛ
2021.04.27 09:27
2
Рой Кин: «Мне противны игроки «Манчестер Юнайтед»
2019.10.21 07:54
15
Кин: «Некоторые футболисты «МЮ» набирают лишний вес и не тренируются должным образом»
2018.12.21 17:59
1
Рой Кин: «Клубы вроде «Реала» будут насмехаться над «Ливерпулем» в плей-офф»
2017.09.14 10:34
7
Кину не нравится уровень «МЮ» в Лиге Европы
2017.05.12 06:32
5
Рой Кин: «Позор, когда такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», празднуют попадание в четверку»
2017.05.03 17:03
4
Кин: «Барселона» и «ПСЖ» показали фантастический матч»
2017.03.09 08:48
2
Рой Кин: «Особенный – Гвардиола, а не Моуринью»
2016.09.15 18:52
9
Кин: «Поступок Азара меня ошарашил»
2016.03.10 06:14
7
Ирвин: «Сомневаюсь, что Кантона был игроком мирового уровня»
2015.10.04 10:34
Рой Кин: «Арсенал» мягок и слаб»
2015.10.03 07:28
1
Кин: «Арсенал мягок и слаб»
2015.10.02 23:57
1
Кин: «Арсенал» слаб, ему ничего не светит в ЛЧ»
2015.09.17 12:04
3
Кин: «МЮ» покупает дорогих игроков и думает, что все наладится»
2015.08.02 13:17
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