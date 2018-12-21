Кин: «Некоторые футболисты «МЮ» набирают лишний вес и не тренируются должным образом»

Санта-Барбара))
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике некоторых футболистов команды после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера.
«Вы бы поссорились с этими игроками. Футболисты, которые набирают лишний вес и не тренируются должным образом. Кто-то бастует. Позор некоторым из этих игроков.
Я не самый большой поклонник Жозе, но я не могу терпеть футболистов, которые прячутся за агентами, своими товарищами в СМИ», – сказал Кин.
- Ранее сообщалось о конфликте Моуринью с несколькими игроками «Юнайтед», в частности с полузащитником Полем Погба.
- Португалец возглавил «МЮ» летом 2016 года и выиграл с ним Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.