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    Кин: «Некоторые футболисты «МЮ» набирают лишний вес и не тренируются должным образом»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике некоторых футболистов команды после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера.

    «Вы бы поссорились с этими игроками. Футболисты, которые набирают лишний вес и не тренируются должным образом. Кто-то бастует. Позор некоторым из этих игроков.

    Я не самый большой поклонник Жозе, но я не могу терпеть футболистов, которые прячутся за агентами, своими товарищами в СМИ», – сказал Кин.

    • Ранее сообщалось о конфликте Моуринью с несколькими игроками «Юнайтед», в частности с полузащитником Полем Погба.
    • Португалец возглавил «МЮ» летом 2016 года и выиграл с ним Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

    Источник: BBC

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    21.12.2018 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1875

      Artemka69 7 часов назад

      Санта-Барбара))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +757

      ухоженный крокодил 7 часов назад

      Админы пошли.... мат выкладывать не буду.
      Игрок из МС, выходит с повязкой голубых. Как, в Гриффинах: "Надо сходить в спорт зал, НО НЕ СЕГОДНЯ, Пойду лучше съем пару бургеров".
      Много мата и мыслей про АПЛ и Евросоюз.
      Ответ: "Лечится надо".
      В Армию и не будет вые.....в
      Спортсмены, значит ВДВ. Там будете давать интервью =)))))))))))))))))))))))))

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