Кин: «Арсенал мягок и слаб»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился своим мнением об игре «Арсенала». В частности, он раскритиковал игру защитной линии лондонцев.

«Послушайте, они мягкие – Арсенал мягок. Они слабы. Голы, которые они пропускают… Если обороняешься таким образом, то нет шансов выиграть матч у любого большого клуба. Думаю, группа защиты слаба. Они выглядят так, словно им не хватает игроков с характером, лидеров и победителей», – сказал Кин.

При этом ему по душе игра «Арсенала» в атаке.

«Мне нравится наблюдать за «Арсеналом». На них приятно смотреть, особенно, когда они атакуют. Но защита, к сожалению, является частью футбола. И ментально они слабы».