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    Рой Кин: «Мне противны игроки «Манчестер Юнайтед»

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике поведение игроков манкунианской команды перед матчем 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    Ирландцу не понравилось, что футболисты «МЮ» тепло приветствовали соперников в подтрибунном помещении.

    «Они мне противны. Вы идете на войну, а они стоят в туннеле и обнимаются, целуются. Ни намека на противостояние. Вы идете на битву против них», – сказал Кин.

    • Матч завершился ничьей 1:1.
    • По итогам девяти туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, а «Юнайтед» – 13-е.
    • Кин выступал за «МЮ» с 1993 по 2005 год.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +900

      AHTUNGBOL 38 минут назад

      Если уж они в тоннеле обнимаются, что же творится за закрытыми дверями раздевалок??? ... толерастия сплошная...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +217

      Dos_Santos 40 минут назад

      Ну в итоге и победила дружба)

      1
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