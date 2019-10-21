Рой Кин: «Мне противны игроки «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике поведение игроков манкунианской команды перед матчем 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Ирландцу не понравилось, что футболисты «МЮ» тепло приветствовали соперников в подтрибунном помещении.

«Они мне противны. Вы идете на войну, а они стоят в туннеле и обнимаются, целуются. Ни намека на противостояние. Вы идете на битву против них», – сказал Кин.