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Рой Кин: «Мне противны игроки «Манчестер Юнайтед»

21 октября 2019, 07:54
15

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике поведение игроков манкунианской команды перед матчем 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Ирландцу не понравилось, что футболисты «МЮ» тепло приветствовали соперников в подтрибунном помещении.

«Они мне противны. Вы идете на войну, а они стоят в туннеле и обнимаются, целуются. Ни намека на противостояние. Вы идете на битву против них», – сказал Кин.

  • Матч завершился ничьей 1:1.
  • По итогам девяти туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, а «Юнайтед» – 13-е.
  • Кин выступал за «МЮ» с 1993 по 2005 год.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Кин Рой
Комментарии (15)
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AHTUNGBOL
1571636378
Если уж они в тоннеле обнимаются, что же творится за закрытыми дверями раздевалок??? ... толерастия сплошная...
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Я - легенда
1571639205
По крайней мере, это было сказано честно ))
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BlackMurder
1571639348
жестко,но по делу
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Добрый Бобер
1571639649
Ну да, хрень какая-то. Было бы странно такое наблюдать на матчах РПЛ. Особенно "Спартак" - ЦСКА.
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Derzkiy1
1571642071
В матче кстати такого не казалось , жестко играли
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Hala Madrid
1571643885
Такая же фигня с игроками "Реала", фильмы о себе снимают, книги пишут, в тоже время их дрючат Мальорки и Брюгге
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momwig_
1571645513
Профессионалам обнимашки в тоннеле не мешают потом на поле ноги отрывать. А недопрофессионал от перенастроя только навредит команде.
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Cules2013
1571646021
Это бред в стили Винни Джонса или Джоуи Бартона. Кин отстал от жизни, сейчас быть говном не популярно, в тренде быть культурным и воспитанным. Футбол - это спорт для семейного просмотра, а не ММА, не мордобой и костоломство. Игроки - люди, и имеют право дружить вне игры на поле. Чаще всего обнимаются те, кто вместе играют за сборную или долгое время вместе выступали за один клуб, а теперь, в разных стали играть. Но на поле друзей нет, и в чера МЮ и Ливерпуль играли достаточно жёстко друг против друга. Тем не менее, принципы джентльменской игры никто не отменял.
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bashnat013
1571648571
как ты противен ЛИВЕРПУЛЮ
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Chesn0k
1571653776
какая у них война? они деньги отрабатывают
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