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Рой Кин
Материалы
Рой Кин - материалы
Ирландия
10 августа 1971 (55)
Тренер
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Публикации
Марадона, Платини и другие суперфутболисты, провалившие тренерскую карьеру
Стивен Джеррард завершил игровую карьеру и может начать тренерскую. «Бомбардир» называет имена 10 крутых футболистов, которые могли бы его отговорить от этой затеи.
25.11.2016 10:00
4
Сокамерники для Месси. Ромарио, Кин и другие известные футболисты, сидевшие в тюрьме
Лионеля Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы. «Бомбардир» вспоминает десяток его знаменитых товарищей по несчастью, которым пришлось познать все «прелести» тюремной жизни.
08.07.2016 15:50
2
Упасть, чтобы подняться. Как вылет в низшую лигу может привести к успеху
«Динамо», «Ньюкасл», «Палермо», «Вердер» могут вылететь из высших дивизионов своих стран. «Бомбардир» утешает игроков этих клубов, призывая не паниковать. Иногда низшая лига – это даже полезно.
19.04.2016 13:00
3
Пусть говорят. Как телеэксперты проваливались на тренерском поприще
Профессии эксперта и тренера несовместимы. Увольнение Гари Невилла – лишнее тому подтверждение. «Бомбардир» вспоминает других журналистов, капитально провалившихся на позиции тренера.
01.04.2016 09:00
5
Сто отбитых пенальти Яшина, убитая горилла и другие популярные байки футбола
Веселая история о высказывании главного тренера сборной Чили Хорхе Сампаоли о внимании девушки оказалась байкой. «Бомбардир» расскажет о других распространенных мифах, которые укоренились настолько, что стали похожими на правду.
28.11.2015 10:30
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