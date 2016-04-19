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  • Упасть, чтобы подняться. Как вылет в низшую лигу может привести к успеху

Упасть, чтобы подняться. Как вылет в низшую лигу может привести к успеху

Когда фортуна макает вас лицом в грязь, все валится из рук, летит под откос и трещит по швам, помните, что иногда конец – это только начало.

Таким пафосным мотиватором «Бомбардир» начинает рассказ о легендарных футболистах, для которых вылет в низший дивизион стал импульсом к новым победам.

Рой Кин. «Ноттингем Форест». 1993 год

Кин долго не мог попасть в профессиональный футбол. Из-за маленького роста и недостаточной выносливости Роя не брали ирландские футбольные академии, в которых воспитывали сильных и жестких игроков. Кин не отчаивался и добился полупрофессионального контракта – с клубом «Ков Рэмблерс». Там его заметили скауты команды «Ноттингем Форест» и пригласили в Англию. Кин приглянулся легендарному Брайану Клафу и вскоре заиграл в АПЛ.

Уже к середине второго «английского» сезона Кин закрепился в стартовом составе «лесников» и быстро стал незаменимым игроком полузащиты. В сезоне-1992/93 «Ноттингем» распродал своих ключевых игроков вроде Деса Уокера и Тедди Шерингема, поэтому Кину приходилось «тащить» команду едва ли не в одиночку.

Сам Кин выступал неплохо. По итогам сезона он вошел в тройку лучших игроков лиги. Но вот команда из чемпионата Англии вылетела, заняв последнее место.

Рой предчувствовал беду, поэтому не хотел сразу подписывать новый контракт и просил огромную зарплату, которую клуб себе позволить не мог. В итоге футболист добился условия, что сможет покинуть команду, если та вылетит из чемпионата.

Уже в начале мая «Ноттингем Форест» потерял шансы на сохранение вольготного места в лучшем дивизионе страны, и Кин стал рассматривать варианты перехода. За полузащитника боролись «Арсенал» и «Блэкберн». Подписание контракта с «Роверс» сорвалось в последний момент, когда ирландцу позвонил Алекс Фергюсон и предложил играть за «МЮ». Кин не отказался и переехал в Манчестер за рекордные тогда 3,75 млн фунтов.

В дебютной же игре за новый клуб Рой сделал дубль, через год уже стал чемпионом Англии, а когда Кантона закончил карьеру – забрал у него капитанскую повязку.

Габриэль Батистута. «Фиорентина». 1993 год

В том же 1993-м году в Италии из Серии А вылетела «Фиорентина», в которой играл лучший бомбардир сборной Аргентины Габриэль Батистута. После изменений в руководстве команды тренером был назначен Альдо Агроппи, с которым команда попала в зону вылета. Реабилитировал «Фиорентину» в следующем году уже сам Клаудио Раньери.

Батистута даже в провальном для своей команды сезоне забил 16 мячей. Но не ушел из «Фиорентины», а вернул ее в Серию А, где стал лучшим бомбардиром года.

«Фиорентина» Батистуты забивала едва ли не больше всех в Италии, но пропускала почти столько же. Поэтому «Батигол» так и не выиграл чемпионат страны с командой, в которой он стал легендой. Серию А аргентинец взял лишь в 2000 году, перейдя в «Рому».

Златан Ибрагимович. «Мальме». 2000 год

Ибрагимович вылетел из чемпионата Швеции в дебютном для своей профессиональной карьеры сезоне. Но это не сломило футболиста, а наоборот, дало ему возможность показать себя.

Ибрагимович выступал настолько хорошо, что привлек внимание самого Арсена Венгера и проходил просмотры в Лондоне. «Арсенал» не хотел сразу подписывать контракт со шведом, предложив ему еще потренироваться с командой. Златан обиделся и ушел в «Аякс» почти за восемь миллионов евро.

Второй шведский дивизион оказался наиболее оптимальной стартовой площадкой для молодого шведского форварда. А вернувшееся в высшую шведскую лигу «Мальме» надолго зарезервировало звание сильнейшей команды страны.

Алессандро Дель Пьеро. «Ювентус». 2006 год

Для лучшего бомбардира «Ювентуса» всех времен санкции в виде вылета в Серию Б и лишения двух чемпионств – трагедия. Но Дель Пьеро смог справится с переживаниями и правильно направил свою энергию.

Искренне преданный клубу, Алекс и не думал уходить из команды. Он потащил «Ювентус» вперед, показывая при этом феноменальную игру. В свои 32 года Дель Пьеро стал лучшим бомбардиром Серии Б, а через год получил такой же приз и в высшем дивизионе.

Вылет «Ювентуса» не просто дал Дель Пьеро второе дыхание. То неистовство, с которым он выходил на поле, и то желание вернуть честь своему клубу – окончательно сделали Дель Пьеро живой легендой в глазах туринских болельщиков. После возвращения в Серию А Алекс еще 6 лет был капитаном своей команды.

Италия Ноттингем Форест Ювентус Фиорентина Мальме Дель Пьеро Алессандро Ибрагимович Златан Кин Рой
Комментарии (3)
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Aleron
1461081320
Il capitano Alex Del Piero!
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EvgenyP
1461097424
класс
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Kondrat Jr
1461132768
Дель Пьеро - настоящий мужик!
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