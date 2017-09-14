Рой Кин: «Клубы вроде «Реала» будут насмехаться над «Ливерпулем» в плей-офф»

Такое ощущение, что Клопп высасывает из Ливерпуля процентов 200 из того, все что могут его игроки, потому что половина из них явно не дотягивают такого темпа на всю игру! Ливерпуль не Боруссия, где в основном играет одна молодежь! Поэтому Клопп и выжимал их по полной! А здесь немного другой подбор, поэтому я всегда за то, чтобы в командах было как можно больше молодых игроков, так как темп в футболе становится все быстрее и быстрее!
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что «Ливерпуль» вряд ли может рассчитывать на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Он отметил детские ошибки, которые допускали опытные футболисты английской команды во встрече с «Севильей».
«В матче с «Севильей» мы увидели уязвимости «Ливерпуля». Это говорит о том, почему он не выиграет ничего серьезного. Команда просто выключилась перед вводом аута соперником, пропустив в итоге ответный мяч.
Такой важный матч, такой важный момент, но это не сказалось на этой ошибке. Опытные игроки просто выключаются из игры. Подобные ляпы должны сводить любого тренера с ума, так обороняются только школьники.
Самое легкое, что может быть в футболе – это сохранять концентрацию, не выключаться из игры. Стоит признать, что все самое тяжелое «Ливерпуль» делал здорово – создавал моменты, играл на высоких скоростях, оказывал давление. Но делать простые вещи команда, кажется, не умеет.
Уверен, что о победе в Лиге чемпионов «Ливерпуль» может просто забыть. Из группы он выйдет, но в плей-офф клубы вроде «Реала» будут насмехаться над ним», – заявил Кин.
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Севилья» закончился со счетом 2:2.