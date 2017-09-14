Рой Кин: «Клубы вроде «Реала» будут насмехаться над «Ливерпулем» в плей-офф»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что «Ливерпуль» вряд ли может рассчитывать на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Он отметил детские ошибки, которые допускали опытные футболисты английской команды во встрече с «Севильей».

«В матче с «Севильей» мы увидели уязвимости «Ливерпуля». Это говорит о том, почему он не выиграет ничего серьезного. Команда просто выключилась перед вводом аута соперником, пропустив в итоге ответный мяч.

Такой важный матч, такой важный момент, но это не сказалось на этой ошибке. Опытные игроки просто выключаются из игры. Подобные ляпы должны сводить любого тренера с ума, так обороняются только школьники.

Самое легкое, что может быть в футболе – это сохранять концентрацию, не выключаться из игры. Стоит признать, что все самое тяжелое «Ливерпуль» делал здорово – создавал моменты, играл на высоких скоростях, оказывал давление. Но делать простые вещи команда, кажется, не умеет.

Уверен, что о победе в Лиге чемпионов «Ливерпуль» может просто забыть. Из группы он выйдет, но в плей-офф клубы вроде «Реала» будут насмехаться над ним», – заявил Кин.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Севилья» закончился со счетом 2:2.