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Луис Гарсия Пласа
Новости
Луис Гарсия Пласа - новости
Севилья
Испания
1 декабря 1972 (53)
Тренер
Статистика
Новости
«Севилья» назначила тренера, отвергнутого «Спартаком»
24 марта
1
В «Спартаке» приняли финальное решение по Луису Гарсии
2025.11.11 22:45
6
«Спартак» попросил Кахигао предложить кандидатуры других тренеров, помимо Гарсии
2025.10.24 13:57
11
«Спартак» отверг аргентинского тренера
2025.10.23 13:45
17
Селюк – о Гарсии в «Спартаке»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»
2025.10.22 16:19
4
«Совсем беда»: Генич удивлен новым главным тренером «Спартака»
2025.10.22 13:16
11
Экс-защитник «Рубина» Навас охарактеризовал нового главного тренера «Спартака»
2025.10.22 12:20
2
Селюк – о будущем тренере «Спартака»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»
2025.10.22 01:07
4
Губерниев – о будущем тренере «Спартака»: «Люди будут покупать билеты, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, грызет штанги»
2025.10.22 00:12
8
Погребняк оценил кандидатуру будущего тренера «Спартака»
2025.10.21 22:51
1
Билялетдинов – о будущем тренере «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?»
2025.10.21 22:10
4
Губерниева рассмешил новый главный тренер «Спартака»
2025.10.21 08:45
11
Мостовой высказался о будущем тренере «Спартака»
2025.10.20 16:29
4
Червиченко – о будущем тренере «Спартака»: «Он нужен Кахигао, чтобы удобнее было тратить деньги»
2025.10.20 15:15
6
Известен день, когда «Спартак» поменяет Станковича на Гарсию Пласу
2025.10.19 19:11
8
В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» Гарсия Пласа или Абаскаль
2025.10.19 18:17
7
Губерниев – о новом тренере «Спартака»: «Похоже на фильм «Агония»
2025.10.19 15:58
5
Рабинер по пунктам расписал, что будет со «Спартаком» после назначения Гарсии Пласы
2025.10.19 12:23
25
«Нет слов»: Ледяхов – о новом тренере «Спартака»
2025.10.19 11:05
16
«Спартак» согласовал контракт с новым тренером
2025.10.18 15:58
34
Клуб Захаряна может увести тренера у «Спартака»
2025.10.13 23:23
2
Определился фаворит на пост главного тренера «Спартака» вместо Станковича
2025.10.13 12:13
21
«Спартак» принял важное решение по кандидату на замену Станковичу Гарсии
2025.10.11 18:31
21
Директор «Спартака» улетел в Испанию за новым тренером
2025.10.11 11:36
13
В «Спартаке» конфликт насчет кандидатуры нового тренера
2025.10.11 11:24
20
Мостовой оценил нового кандидата на пост главного тренера «Спартака»
2025.10.07 20:55
5
«Спартак» нашел замену для Станковича в Испании
2025.10.07 16:45
25
Фото
«Вильярреал» вернул на пост главного тренера Кальеху
2019.01.30 06:32
2
Тренер «Вильярреала» Гарсия Пласа: «У «Спартака» есть бразильские черты»
2018.12.12 19:15
5
Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
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