Червиченко – о будущем тренере «Спартака»: «Он нужен Кахигао, чтобы удобнее было тратить деньги»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своем отношении к вероятному назначению Луиса Гарсии Пласы на пост главного тренера московской команды.

Испанец должен 22 октября сменить Деяна Станковича.

Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».

Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

– «Спартак» может возглавить Гарсия, который является ещe более эмоциональным тренером, чем Станкович. Что думаете о нeм?

– Вопрос не в эмоциях Гарсии. Эмери тоже был эмоциональным, если вы помните, но сколько он потом результата дал – правда, уже не в «Спартаке».

Я посмотрел, что о Гарсии начали писать. Но он же ничего не выигрывал. При нeм обе испанские команды, которые он тренировал, пикировали вниз в таблице.

И, честно говоря, мне не нравится эта испанская связка Кахигао – Гарсия, которая может получиться. Я это называю так: чтобы удобнее было тратить деньги. Думаю, Гарсия нужен больше Кахигао.