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  • Червиченко – о будущем тренере «Спартака»: «Он нужен Кахигао, чтобы удобнее было тратить деньги»

Червиченко – о будущем тренере «Спартака»: «Он нужен Кахигао, чтобы удобнее было тратить деньги»

20 октября 2025, 15:15
6

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своем отношении к вероятному назначению Луиса Гарсии Пласы на пост главного тренера московской команды.

  • Испанец должен 22 октября сменить Деяна Станковича.
  • Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».
  • Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

«Спартак» может возглавить Гарсия, который является ещe более эмоциональным тренером, чем Станкович. Что думаете о нeм?

– Вопрос не в эмоциях Гарсии. Эмери тоже был эмоциональным, если вы помните, но сколько он потом результата дал – правда, уже не в «Спартаке».

Я посмотрел, что о Гарсии начали писать. Но он же ничего не выигрывал. При нeм обе испанские команды, которые он тренировал, пикировали вниз в таблице.

И, честно говоря, мне не нравится эта испанская связка Кахигао – Гарсия, которая может получиться. Я это называю так: чтобы удобнее было тратить деньги. Думаю, Гарсия нужен больше Кахигао.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Пласа Луис Гарсия Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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NewLife
1760965593
Червяк фантазирует для интернет сайта.
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ScarlettOgusania
1760967576
кто про что, а червяк по себе судит про отмыв бабла на "огусаньях"...)
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FFR
1760968011
Я тоже думаю, что нужен тренер который хоть раз выигрывал чемпионат своей или какой-то другой страны. Не соответствующих просто не нужно рассматривать.
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andr45
1760972249
ЧЕРНЫШОВ О ЧЕРВИЧЕНКО  «Руководитель очень слабый. Вот и все. Я предложили Червиченко Вагнера Лав, игравшего еще в Бразилии, за два миллиона. Андрей Владимирович при мне перезвонил Федуну: «Есть игрок за три с половиной».
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Интерес
1760978869
Односельчанин-это святое.Зёма...
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