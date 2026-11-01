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Севилья
Луис Гарсия Пласа
Статистика
Луис Гарсия Пласа - статистика
Севилья
Испания
1 декабря 1972 (53)
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
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Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Севилья
11
5
4
2
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
2 : 1
15.08.2026
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