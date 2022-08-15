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    Луис Гарсия Пласа - статистика

    Тренер
    Имя Луис Гарсия
    Фамилия Пласа
    Команда Алавес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 1 декабря 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мальорка 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.08.2022 Атлетик 0 : 0 Мальорка
    20.08.2022 Мальорка 1 : 2 Бетис
    27.08.2022 Райо Вальекано 0 : 2 Мальорка
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