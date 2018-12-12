Тренер «Вильярреала» Гарсия Пласа: «У «Спартака» есть бразильские черты»

Главный тренер «Вильярреала» Луис Гарсия Пласа дал характеристику «Спартаку» – сопернику испанцев по матчу шестого тура группового этапа Лиги Европы. Специалист видит в россиянах бразильские черты.

«Спартаковцы хоть и из России, но у них есть бразильские черты. Команда располагает высококлассными игроками. Тем не менее, мы должны чувствовать себя уверенно», – сказал Гарсия Пласа.

«Спартаку» в Испании необходима победа.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.