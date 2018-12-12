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    • Тренер «Вильярреала» Гарсия Пласа: «У «Спартака» есть бразильские черты»

    Тренер «Вильярреала» Гарсия Пласа: «У «Спартака» есть бразильские черты»

    Главный тренер «Вильярреала» Луис Гарсия Пласа дал характеристику «Спартаку» – сопернику испанцев по матчу шестого тура группового этапа Лиги Европы. Специалист видит в россиянах бразильские черты.

    «Спартаковцы хоть и из России, но у них есть бразильские черты. Команда располагает высококлассными игроками. Тем не менее, мы должны чувствовать себя уверенно», – сказал Гарсия Пласа.

    «Спартаку» в Испании необходима победа.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ФК «Вильярреал»

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    12.12.2018 19:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +766

      k611 12 декабря 2018, 20:25

      Если Спартак выиграет, то он выходит в плэй-офф со 2-го места. У Рапида сейчас 7 очков, у Рейнджерс 6 очков. У испанцев 7 очков, у Спартака 5-ть. А пишут, что не гарантирован, очки посчитайте.

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > k611 12 декабря 2018, 20:44

      я если честно тоже не понял по какому принципу кто то там считал очки. если мы выигрываем, то в любом случае выходим. Или у нас что то с математикой ))

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 20:07

      Конечно : Фернандо и Луис Адриано...

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 декабря 2018, 19:26

      бразильские черты у шахтера... у спартака х....й знает что и когда

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 12 декабря 2018, 19:22

      Перед матчем он и не то скажет.
      Главное чтобы после матча у испанцев бразильские черты не нарисовались.

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