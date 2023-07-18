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    Все обладатели «Золотого мяча»


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    Голосов: 2
    18.07.2023 16:04
    Награда вручается с 1956 года.

    «Золотой мяч» – самая престижная персональная награда в футболе. Она притягивает внимание миллиардов людей по всему миру и создает колоссальные споры вокруг победителей и кандидатов. Но кто входит в список всех обладателей «Золотого мяча»? И как менялась награда с историей?

    Кто придумал «Золотой мяч» и как он менялся

    Автор идеи – бывший главред France Football Габриэль Ано. В 1954-м он заявил о необходимости полноценной награды для лучшего футболиста планеты. В своей колонке Ано писал: «Необходимо, чтобы лучший получал не просто деньги, грамоту и медаль. Будущая награда должна подчеркивать статус сильнейшего футболиста года».

    Как награда кооперировалась с персональным топом игроков от ФИФА:

    • До 1991-го France Football Football вручал одну награду;
    • С 1991-го ФИФА придумала свою и награждала параллельно с FF;
    • В 2005-м France Football и ФИФА объединились и вручали совместную награду;
    • В 2016-м стороны разошлись. С того момента France Football выбирает лучшего игрока и дарит ему «Золотой мяч». ФИФА – новую награду на The Best FIFA Football Awards.

    С течением истории менялся не только формат сотрудничества France Football и ФИФА, но и сам «Золотой мяч». Во-первых, это касалось формы награды. Нынешняя – больше и дороже. Во-вторых, это касалось и формата голосования. Изначально в списке претендентов на награду были только европейские футболисты, а лучшего выбирали журналисты только France Football. В 1995-м «Золотой мяч» получил первый не европейский футболист – Джордж Веа. Со временем, кстати, в голосовании стали участвовать журналисты из разных стран.

    От России это был Константин Клещев.

    Кто получал «Золотой мяч» в истории футбола

    Вот таблица со всеми обладателями награды:

    Год Обладатель «Золотого мяча» от France Football Клуб
    1956 Стэнли Мэттьюз (Англия) «Блэкпул»
    1957 Альфредо Ди Стефано (Испания) «Реал»
    1958 Раймон Копа (Франция) «Реал»
    1959 Альфредо Ди Стефано (Испания) «Реал»
    1960 Луис Суарес (Испания) «Барселона»
    1961 Омар Сивори (Италия) «Ювентус»
    1962 Йозеф Масопуст (Чехословакия) «Дукла»
    1963 Лев Яшин (СССР) «Динамо» М
    1964 Денис Лоу (Шотландия) «Манчестер Юнайтед»
    1965 Эйсебио (Португалия) «Бенфика»
    1966 Бобби Чарльтон (Англия) «Манчестер Юнайтед»
    1967 Флориан Альберт (Венгрия) «Ференцварош»
    1968 Джордж Бест (Северная Ирландия) «Манчестер Юнайтед»
    1969 Джанни Ривера (Италия) «Милан»
    1970 Герд Мюллер (ФРГ) «Бавария»
    1971 Йохан Кройф (Голландия) «Аякс»
    1972 Франц Беккенбауэр (ФРГ) «Бавария»
    1973 Йохан Кройф (Голландия) «Барселона»
    1974 Йохан Кройф (Голландия) «Барселона»
    1975 Олег Блохин (СССР) «Динамо» К
    1976 Франц Беккенбауэр (ФРГ) «Бавария»
    1977 Аллан Симонсен (ФРГ) «Боруссия» М
    1978 Кевин Киган (Англия) «Гамбург»
    1979 Кевин Киган (Англия) «Гамбург»
    1980 Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ) «Бавария»
    1981 Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ) «Бавария»
    1982 Паоло Росси (Италия) «Ювентус»
    1983 Мишель Платини (Франция) «Ювентус»
    1984 Мишель Платини (Франция) «Ювентус»
    1985 Мишель Платини (Франция) «Ювентус»
    1986 Игорь Беланов (СССР) «Динамо» К
    1987 Рууд Гуллит (Голландия) «Милан»
    1988 Марко Ван Бастен (Голландия) «Милан»
    1989 Марко Ван Бастен (Голландия) «Милан»
    1990 Лотар Маттеус (Германия) «Интер»
    1991 Жан-Пьер Папен (Франция) «Марсель»
    1992 Марко Ван Бастен (Голландия) «Милан»
    1993 Роберто Баджо (Италия) «Ювентус»
    1994 Христо Стоичков (Болгария) «Барселона»
    1995 Джордж Веа (Либерия) «Милан»
    1996 Маттиас Заммер (Германия) «Боруссия» Д
    1997 Роналдо (Бразилия) «Интер»
    1998 Зинедин Зидан (Франция) «Ювентус»
    1999 Ривалдо (Бразилия) «Барселона»
    2000 Луиш Фигу (Португалия) «Реал»
    2001 Майкл Оуэн (Англия) «Ливерпуль»
    2002 Роналдо (Бразилия) «Реал»
    2003 Павел Недвед (Чехия) «Ювентус»
    2004 Андрей Шевченко (Украина) «Милан»
    2005 Роналдиньо (Бразилия) «Барселона»
    2006 Фабио Каннаваро (Италия) «Реал»
    2007 Кака (Бразилия) «Милан»
    2008 Криштиану Роналду (Португалия) «Манчестер Юнайтед»
    2009 Лионель Месси (Аргентина) «Барселона»

    После этого года France Football и ФИФА объединились.

    Год Обладатель «Золотого мяча» (France Football+ФИФА) Клуб
    2010 Лионель Месси (Аргентина) «Барселона»
    2011 Лионель Месси (Аргентина) «Барселона»
    2012 Лионель Месси (Аргентина) «Барселона»
    2013 Криштиану Роналду (Португалия) «Реал»
    2014 Криштиану Роналду (Португалия) «Реал»
    2015 Лионель Месси (Аргентина) «Барселона»

    Кто получал награду после расставания журнала и ФИФА

    Год Обладатель «Золотого мяча» от France Football Клуб
    2016 Криштиану Роналду (Португалия) «Реал»
    2017 Криштиану Роналду (Португалия) «Реал»
    2018 Лука Модрич (Хорватия) «Реал»
    2019 Лионель Месси (Аргентина) «Барселона»
    2020 Награда не вручалась Награда не вручалась
    2021 Лионель Месси (Аргентина) «ПСЖ»
    2022 Карим Бензема (Франция) «Реал»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: XinHua, imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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