Награда вручается с 1956 года.

«Золотой мяч» – самая престижная персональная награда в футболе. Она притягивает внимание миллиардов людей по всему миру и создает колоссальные споры вокруг победителей и кандидатов. Но кто входит в список всех обладателей «Золотого мяча»? И как менялась награда с историей?

Кто придумал «Золотой мяч» и как он менялся

Автор идеи – бывший главред France Football Габриэль Ано. В 1954-м он заявил о необходимости полноценной награды для лучшего футболиста планеты. В своей колонке Ано писал: «Необходимо, чтобы лучший получал не просто деньги, грамоту и медаль. Будущая награда должна подчеркивать статус сильнейшего футболиста года».

Как награда кооперировалась с персональным топом игроков от ФИФА:

До 1991-го France Football Football вручал одну награду;

С 1991-го ФИФА придумала свою и награждала параллельно с FF;

В 2005-м France Football и ФИФА объединились и вручали совместную награду;

В 2016-м стороны разошлись. С того момента France Football выбирает лучшего игрока и дарит ему «Золотой мяч». ФИФА – новую награду на The Best FIFA Football Awards.

С течением истории менялся не только формат сотрудничества France Football и ФИФА, но и сам «Золотой мяч». Во-первых, это касалось формы награды. Нынешняя – больше и дороже. Во-вторых, это касалось и формата голосования. Изначально в списке претендентов на награду были только европейские футболисты, а лучшего выбирали журналисты только France Football. В 1995-м «Золотой мяч» получил первый не европейский футболист – Джордж Веа. Со временем, кстати, в голосовании стали участвовать журналисты из разных стран.

От России это был Константин Клещев.

Кто получал «Золотой мяч» в истории футбола

Вот таблица со всеми обладателями награды:

После этого года France Football и ФИФА объединились.

Год Обладатель «Золотого мяча» (France Football+ФИФА) Клуб 2010 Лионель Месси (Аргентина) «Барселона» 2011 Лионель Месси (Аргентина) «Барселона» 2012 Лионель Месси (Аргентина) «Барселона» 2013 Криштиану Роналду (Португалия) «Реал» 2014 Криштиану Роналду (Португалия) «Реал» 2015 Лионель Месси (Аргентина) «Барселона»

Кто получал награду после расставания журнала и ФИФА