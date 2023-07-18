«Золотой мяч» – самая престижная персональная награда в футболе. Она притягивает внимание миллиардов людей по всему миру и создает колоссальные споры вокруг победителей и кандидатов. Но кто входит в список всех обладателей «Золотого мяча»? И как менялась награда с историей?
Кто придумал «Золотой мяч» и как он менялся
Автор идеи – бывший главред France Football Габриэль Ано. В 1954-м он заявил о необходимости полноценной награды для лучшего футболиста планеты. В своей колонке Ано писал: «Необходимо, чтобы лучший получал не просто деньги, грамоту и медаль. Будущая награда должна подчеркивать статус сильнейшего футболиста года».
Как награда кооперировалась с персональным топом игроков от ФИФА:
- До 1991-го France Football Football вручал одну награду;
- С 1991-го ФИФА придумала свою и награждала параллельно с FF;
- В 2005-м France Football и ФИФА объединились и вручали совместную награду;
- В 2016-м стороны разошлись. С того момента France Football выбирает лучшего игрока и дарит ему «Золотой мяч». ФИФА – новую награду на The Best FIFA Football Awards.
С течением истории менялся не только формат сотрудничества France Football и ФИФА, но и сам «Золотой мяч». Во-первых, это касалось формы награды. Нынешняя – больше и дороже. Во-вторых, это касалось и формата голосования. Изначально в списке претендентов на награду были только европейские футболисты, а лучшего выбирали журналисты только France Football. В 1995-м «Золотой мяч» получил первый не европейский футболист – Джордж Веа. Со временем, кстати, в голосовании стали участвовать журналисты из разных стран.
От России это был Константин Клещев.
Кто получал «Золотой мяч» в истории футбола
Вот таблица со всеми обладателями награды:
|Год
|Обладатель «Золотого мяча» от France Football
|Клуб
|1956
|Стэнли Мэттьюз (Англия)
|«Блэкпул»
|1957
|Альфредо Ди Стефано (Испания)
|«Реал»
|1958
|Раймон Копа (Франция)
|«Реал»
|1959
|Альфредо Ди Стефано (Испания)
|«Реал»
|1960
|Луис Суарес (Испания)
|«Барселона»
|1961
|Омар Сивори (Италия)
|«Ювентус»
|1962
|Йозеф Масопуст (Чехословакия)
|«Дукла»
|1963
|Лев Яшин (СССР)
|«Динамо» М
|1964
|Денис Лоу (Шотландия)
|«Манчестер Юнайтед»
|1965
|Эйсебио (Португалия)
|«Бенфика»
|1966
|Бобби Чарльтон (Англия)
|«Манчестер Юнайтед»
|1967
|Флориан Альберт (Венгрия)
|«Ференцварош»
|1968
|Джордж Бест (Северная Ирландия)
|«Манчестер Юнайтед»
|1969
|Джанни Ривера (Италия)
|«Милан»
|1970
|Герд Мюллер (ФРГ)
|«Бавария»
|1971
|Йохан Кройф (Голландия)
|«Аякс»
|1972
|Франц Беккенбауэр (ФРГ)
|«Бавария»
|1973
|Йохан Кройф (Голландия)
|«Барселона»
|1974
|Йохан Кройф (Голландия)
|«Барселона»
|1975
|Олег Блохин (СССР)
|«Динамо» К
|1976
|Франц Беккенбауэр (ФРГ)
|«Бавария»
|1977
|Аллан Симонсен (ФРГ)
|«Боруссия» М
|1978
|Кевин Киган (Англия)
|«Гамбург»
|1979
|Кевин Киган (Англия)
|«Гамбург»
|1980
|Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ)
|«Бавария»
|1981
|Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ)
|«Бавария»
|1982
|Паоло Росси (Италия)
|«Ювентус»
|1983
|Мишель Платини (Франция)
|«Ювентус»
|1984
|Мишель Платини (Франция)
|«Ювентус»
|1985
|Мишель Платини (Франция)
|«Ювентус»
|1986
|Игорь Беланов (СССР)
|«Динамо» К
|1987
|Рууд Гуллит (Голландия)
|«Милан»
|1988
|Марко Ван Бастен (Голландия)
|«Милан»
|1989
|Марко Ван Бастен (Голландия)
|«Милан»
|1990
|Лотар Маттеус (Германия)
|«Интер»
|1991
|Жан-Пьер Папен (Франция)
|«Марсель»
|1992
|Марко Ван Бастен (Голландия)
|«Милан»
|1993
|Роберто Баджо (Италия)
|«Ювентус»
|1994
|Христо Стоичков (Болгария)
|«Барселона»
|1995
|Джордж Веа (Либерия)
|«Милан»
|1996
|Маттиас Заммер (Германия)
|«Боруссия» Д
|1997
|Роналдо (Бразилия)
|«Интер»
|1998
|Зинедин Зидан (Франция)
|«Ювентус»
|1999
|Ривалдо (Бразилия)
|«Барселона»
|2000
|Луиш Фигу (Португалия)
|«Реал»
|2001
|Майкл Оуэн (Англия)
|«Ливерпуль»
|2002
|Роналдо (Бразилия)
|«Реал»
|2003
|Павел Недвед (Чехия)
|«Ювентус»
|2004
|Андрей Шевченко (Украина)
|«Милан»
|2005
|Роналдиньо (Бразилия)
|«Барселона»
|2006
|Фабио Каннаваро (Италия)
|«Реал»
|2007
|Кака (Бразилия)
|«Милан»
|2008
|Криштиану Роналду (Португалия)
|«Манчестер Юнайтед»
|2009
|Лионель Месси (Аргентина)
|«Барселона»
После этого года France Football и ФИФА объединились.
|Год
|Обладатель «Золотого мяча» (France Football+ФИФА)
|Клуб
|2010
|Лионель Месси (Аргентина)
|«Барселона»
|2011
|Лионель Месси (Аргентина)
|«Барселона»
|2012
|Лионель Месси (Аргентина)
|«Барселона»
|2013
|Криштиану Роналду (Португалия)
|«Реал»
|2014
|Криштиану Роналду (Португалия)
|«Реал»
|2015
|Лионель Месси (Аргентина)
|«Барселона»
Кто получал награду после расставания журнала и ФИФА
|Год
|Обладатель «Золотого мяча» от France Football
|Клуб
|2016
|Криштиану Роналду (Португалия)
|«Реал»
|2017
|Криштиану Роналду (Португалия)
|«Реал»
|2018
|Лука Модрич (Хорватия)
|«Реал»
|2019
|Лионель Месси (Аргентина)
|«Барселона»
|2020
|Награда не вручалась
|Награда не вручалась
|2021
|Лионель Месси (Аргентина)
|«ПСЖ»
|2022
|Карим Бензема (Франция)
|«Реал»