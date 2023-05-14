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    • Секреты произношения испанских фамилий. Хави – это Шави, Касильяс – Касийяс, а Вилья вообще – Бийя

    Секреты произношения испанских фамилий. Хави – это Шави, Касильяс – Касийяс, а Вилья вообще – Бийя


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    Сегодня, 15:02
    Как правильно их называть?

    В испанском языке нет смертельных для русского языка носовых звуков, как в португальском или польском, нет (почти) странных нечитаемых букв, как во французском. С восточными языками даже сравнивать не будем: там все очевидно.

    Но любой носитель испанского сразу вам скажет: как минимум нескольких известных футболистов вы читаете неправильно. Как и все вокруг. Этот материал не о том, чтобы что-то принципиально поменять: привычки транскрипции испаноязычных фамилий настолько глубоко зашли в русский язык, что вряд ли когда-то поменяются. Но иметь в виду, как по-настоящему зовут твоего любимого футболиста, всегда полезно.

    Вот – список основных моментов и правил, которые можно и нужно знать, чтобы прочитать почти любую фамилию как носитель. Бонус – аудио произношения от носителей языка.

    Касильяс, Льоренте, Себальос – что с ними не так?

    Общее у этих трех игроков – сочетание букв «ль». Именно так исторически в испанском произносилось сочетание двух «л» – ll. Но сейчас все изменилось: более чем 90% носителей испанского по всему миру произносят этот звук также как букву y – «й». Этот феномен называется «йеисмо».

    Если говорить точнее, этот вариант скорее не неправильный, а непопулярный. Почти наверняка в общении с носителями вы услышите фамилии Касийяс, Йоренте и Себайос. И с каждым годом этот вариант, уже ставший нормой, становится все популярнее.

    Но не все так просто: в Аргентине и Уругвае пошли дальше, и там двойная l, как и y, произносится как «ш» или «ж». Тот же Касильяс в Аргентине – это Касижяс.

    Буквы «Б» и «В» – пишутся по-разному, но произносятся одинаково

    Исторически в испанском пропало различие между этими двумя буквами, хотя при написании они по-прежнему остались. Общее правило такое: в начале слова или после согласной обе буквы произносятся похоже на «б», а после гласной – на «в».

    Главный шок – Давид Вилья, который на самом деле Бийя. Послушайте.

    Другие интересные примеры – Артуро Бидаль, Биктор Бальдес и Кепа Аррисавалага.

    Другие важные моменты

    Очень часто путаница возникает с именами и фамилиями из других языков. Чемпионы по этому – каталонцы. Отсюда возникают такие двойные варианты: Хосеп и Жозеп Гвардиола, Хорди и Жорди Альба.

    Кстати, о каталонцах. Как там правильно произносится имя Хави? Ловите – Шави.

    Немного о правилах постановки ударения с примерами из футбола.

    • Если слово оканчивается на гласный, то ударение ставится на предпоследний слог: Мéсси, де Хéа.
    • Если слово оканчивается на согласный (кроме N и S), то ударение на последний: Карвахáль, Видáль.
    • С S и N в конце ударение на предпоследнем: Рáмос, Нáвас.
    • Во всех исключениях правильный знак ударения ставится вручную в латинском написании фамилии: Регилóн (Reguilón), Эрнáндес (Hernández).
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO, ZUMAPRESS, WWW.IMAGO-IMAGES.DE / GLOBAL LOOK PRESS
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