Как дела у русских в топ-лигах. Головин – лучший игрок «Монако», «Фиорентина» проигрывает матчи с Кокориным

Черышев просто не играет.

Теперь в топ-лигах выступают сразу четыре русских футболиста. Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Кокорин («Фиорентина») и Денис Черышев («Валенсия») – все имеют постоянные контракты со своими клубами. Из них только Черышев уже месяц не мелькает в составе, потому что опять лечится из-за травмы.

Миранчук имеет уже пять голов. Он забивал за «Аталанту» в каждом турнире

В прошлом туре Алексей Миранчук забил второй гол в Серии А. Тогда он вышел на замену в матче с «Кротоне» уже при счете 4:1 в пользу «Аталанты». Сейчас Миранчук идет на серии из пяти подряд выходов со скамейки. Его последняя игра в старте за «Аталанту» в Серии А была еще 31 января. Тогда «Аталанта» проиграла «Лацио» со счетом 1:3.

Лучше всего у Миранчука получалось в Кубке Италии. Там у него стопроцентная статистика: два матча и два гола. На полуфинальные игры с «Наполи» Миранчук не вышел – его «Аталанта» проиграла и вылетела. В Лиге чемпионов «Аталанта» проиграла «Реалу», но еще сохраняет шансы на проход. Миранчук забивал там на групповом этапе.

Фанаты выбрали Головина лучшим игроком месяца

В феврале Александр Головин забил за «Монако» три гола и сделал три ассиста. Головин хет-триком вытащил для «Монако» матч против «Нима». Проблема только в том, что он до сих пор полноценно не готов к игре во всех матчах. За сезон Головин четыре раза выходил в основном составе «Монако». Еще восемь раз Ковач выпускал его со скамейки.

Это не мешает Головину проводить лучший сезон в карьере по статистике в чемпионате. За 12 матчей в Лиге 1 он забил четыре гола и отдал шесть голевых передач. До этого его рекордным показателем были пять голов и четыре ассиста в сезоне-2017/18. Сразу после него Головин перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро.

Avec buts et passes décisives au compteur le mois dernier,#39;est Aleksandr Golovin qui a été élu de févrierhttps://t.co/iqfFonnRE2 — AS Monaco(@AS_Monaco) March 5, 2021

«Фиорентина» проиграла все матчи, где выходил Кокорин

Единственное достижение Кокорина в «Фиорентине» – желтая карточка. Пока он натужно привыкает к европейскому футболу. Пранделли выпускает Кокорина только со скамейки – так было уже в трех матчах Серии А. В среднем Кокорин играл в них по 26 минут. С ним «Фиорентина» проиграла «Интеру» (0:2), «Удинезе» (0:1) и «Роме» (1:2).

В Италии Кокорин уже получал травму, но быстро восстановился. Сейчас он проигрывает конкуренцию Душану Влаховичу (9 голов – лучший бомбардир клуба) и другим форвардам. Фанатам «Фиорентины» игра Кокорина не нравится. После матча с «Ромой» они просили убрать его из команды. Пранделли ответил, что ожидания от Кокорина надо снизить.

Черышев четыре сезона подряд набирает по два ассиста

Контракт Черышева с «Валенсией» действует до лета 2022 года. Сейчас он не играет за клуб из-за мышечной травмы. Черышев травмировался еще 30 января, хотя перед этим отсидел на скамейке полный матч с «Севильей». За весь сезон Денис Черышев провел в Примере 13 матчей и сделал две голевые передачи. Его «Валенсия» пока идет на 11-м месте в Примере, но опустится ниже.

Тренер Хавьер Грасия рассказывал перед игрой «Валенсии» и «Вильярреала»: «У Черышева уже давно чувствовался дискомфорт. Я оптимистично думал, что он восстановится в ближайшее время. Потом он почувствовал дискомфорт в том же месте, это ему помешало. Сейчас Черышев тренируется отдельно, это плохо. Все зависит от его восстановления».

Пока у Черышева сохраняется интересная статистика. В каждом из четырех последних сезонов он стабильно делает по две голевые передачи в Примере.