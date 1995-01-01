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    Состав тбилисского «Локо» в 15,5 раз дешевле, чем у «Динамо». В 15,5!


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    Голосов: 2
    Сегодня, 10:05
    На одного Филиппа можно собрать три команды.

    Московское «Динамо» проиграло в Тбилиси «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы уже на втором квалификационном раунде. Это первый матч «Динамо» в еврокубках за пять лет, который закончился поражением от команды с самым низким рейтингом (1,150) среди всех участников Лиги Европы.

    За «Локомотив» забили Сихарулидзе (по данным Transfermarkt, стоит 300 тысяч евро – самый дорогой игрок команды) и Гавашелишвили (100 тысяч), у «Динамо» – Комличенко (5 миллионов). И еще несколько цифр:

    Тройки самых дорогих игроков команд:

    У «Локомотива»:

    Сихарулидзе – 300к

    Самуркасови – 300к

    Чантурия – 250к

    У «Динамо»:

    Филипп – 11

    Моро – 6

    Шиманьски – 5,5

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Динамо»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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