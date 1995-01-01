Состав тбилисского «Локо» в 15,5 раз дешевле, чем у «Динамо». В 15,5!

На одного Филиппа можно собрать три команды.

Московское «Динамо» проиграло в Тбилиси «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы уже на втором квалификационном раунде. Это первый матч «Динамо» в еврокубках за пять лет, который закончился поражением от команды с самым низким рейтингом (1,150) среди всех участников Лиги Европы.

За «Локомотив» забили Сихарулидзе (по данным Transfermarkt, стоит 300 тысяч евро – самый дорогой игрок команды) и Гавашелишвили (100 тысяч), у «Динамо» – Комличенко (5 миллионов). И еще несколько цифр:

Тройки самых дорогих игроков команд:

У «Локомотива»:

Сихарулидзе – 300к

Самуркасови – 300к

Чантурия – 250к

У «Динамо»:

Филипп – 11

Моро – 6

Шиманьски – 5,5