РПЛ и «Тинькофф Банк» официально объявили о сотрудничестве. Лига показала новый трофей

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Совсем не новость, что «Тинькофф Банк» – новый титульный спонсор чемпионата России. Об этом было известно еще месяц назад, но теперь все оформили официально. «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России. Появились и важные подробности соглашения между лигой и новым спонсором. Такие:

Прядкин сказал, что сумма сделки – не 300 миллионов рублей (реальную цифру так и не назвали). Инициатором первой встречи с банком был президент РФС Александр Дюков. Первые контакты между сторонами – лето 2019-го (еще до начала сезона). К 2020 году пришли к деталям соглашения.

В контракте между сторонами задействована третья сторона – «Газпром-Медиа». Появление «Тинькофф Банка» в качестве сильного спонсора важно для РПЛ, потому что лига выбрала направление по сокращению государственного финансирования.

«Тинькофф Банк» считает фанатов РПЛ активной и платежеспособной аудиторией. Со стороны банка обещают, что на трибуны привлекут новых болельщиков. Продажа билетов на спорт для клиентов «Тинькофф Банка» будет с повышенным кэшбеком.

Параллельно с официальным представлением титульного спонсора лига показала новый трофей и рассказала историю его создания.