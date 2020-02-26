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    РПЛ и «Тинькофф Банк» официально объявили о сотрудничестве. Лига показала новый трофей


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    Голосов: 2
    Сегодня, 22:30
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    Совсем не новость, что «Тинькофф Банк» – новый титульный спонсор чемпионата России. Об этом было известно еще месяц назад, но теперь все оформили официально. «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России. Появились и важные подробности соглашения между лигой и новым спонсором. Такие:

    • Прядкин сказал, что сумма сделки – не 300 миллионов рублей (реальную цифру так и не назвали). Инициатором первой встречи с банком был президент РФС Александр Дюков. Первые контакты между сторонами – лето 2019-го (еще до начала сезона). К 2020 году пришли к деталям соглашения.
    • В контракте между сторонами задействована третья сторона – «Газпром-Медиа». Появление «Тинькофф Банка» в качестве сильного спонсора важно для РПЛ, потому что лига выбрала направление по сокращению государственного финансирования.
    • «Тинькофф Банк» считает фанатов РПЛ активной и платежеспособной аудиторией. Со стороны банка обещают, что на трибуны привлекут новых болельщиков. Продажа билетов на спорт для клиентов «Тинькофф Банка» будет с повышенным кэшбеком.

    Параллельно с официальным представлением титульного спонсора лига показала новый трофей и рассказала историю его создания.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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