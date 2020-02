«Лейпциг» – сложный и непонятный механизм. Но безумно сильный

Самый непростой (и, возможно, провальный) мой текст на «Бомбардире» был про «Лейпциг». Я писал его перед первым матчем с «Зенитом» в октябре.

Задачей было объяснить, в какой футбол играет «Лейпциг», в чем его особенности, сильные и слабые стороны. И я абсолютно не справился с этой задачей – текст вышел невнятным и хаотичным.

Сейчас я четко понимаю, почему так вышло. Потому что футбол «Лейпцига» – это неосязаемый хаос, который невозможно объяснить словами. Бранислав Иванович со мной согласен – после матча с «Лейпцигом» он сказал: «Мы просто не разобрались, по какой схеме играл «Лейпциг».

Изменения схем – одна из причин непредсказуемости «Лейпцига». По ходу сезона Нагельсман выходил на матчи с примерно восемью разными формациями. В семи матчах ЛЧ использовал четыре разные схемы (офигеть).

И это при том, что схемы условны, на поле у игроков редко бывают фиксированные позиции, а у «Лейпцига» тем более. И при том, что «Лейпциг» постоянно меняется прямо по ходу матчей – Нагельсман один из самых гибких европейских тренеров. Например, в недавнем матче против «Боруссии М» команда поменяла расстановку и план четыре (!) раза за 90 минут.

Я, как обычный зритель, просто не успеваю за «Лейпцигом» по ходу матчей. Особенно – за передвижениями игроков и их взаимозаменяемостью. Кто угодно может оказаться где угодно и отыграть достойно.

Например, вчера с «Тоттенхэмом» у «Лейпцига» был максимально необычный выбор защитников. Перед игрой дисквалифицировались и травмировались все основные (Упамекано, Орбан, Конате). И тройку центральных закрыли Ампаду (первый матч в основе «Лейпцига»), Хальстенгберг (всю карьеру играл левого защитника ) и Клостерманн (тоже фланговый защ). «Лейпциг» выиграл и не пропустил.

HT #ChampionsLeague#THFC 0 (0.16 xG)#RBL 0 (1.51 xG)Leipzig unfortunate not to be infront At the break. They have been very impressive, creating plenty and limited Spurs well #TottenhamRBL pic.twitter.com/9Snq1n5EB1