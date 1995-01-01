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    «Лейпциг» – опасный, но удобный для «Зенита» соперник. А еще он сейчас на спаде


    3
    Голосов: 2
    Сегодня, 16:22
    У «Зенита» есть хорошие шансы взять очки.

    Первые пять туров Бундеслиги: «Лейпциг» четыре раза победил и сыграл вничью с «Баварией». Следующие три тура: поражение и две ничьи.

    Особенно неудачными получились матчи с «Вольфсбургом» (1:1) и «Шальке» (1:3). Особенность этих двух игр – соперники высоко прессинговали «Лейпциг», не давая им пространства.

    И пользовались проблемами команды в обороне. У Нагельсмана пока не получается научить команду строго обороняться – «Лейпциг» восьмой в лиге по допущенным моментам.

    Сложно воспроизвести, как будет выглядеть матч с «Зенитом», потому что в соперниках у «Лейпцига» пока не было команды, которая бы играла в похожем на питерцев стиле.

    «Зенит» против равных или более сильных соперников отдает мяч, при этом не очень активно прессингует. C «Лейпцигом», вероятно, будет похожий сценарий; и против него так никто не играл.

    Против прессингующих соперников «Лейпциг» использует прием закидывания мяча на столба в атаке (Поульсена). Против садящихся в оборону (каким, похоже, будет «Зенит») – комбинированный взлом.

    Похожий сценарий игры у «Зенита» был с «Лионом», и команда отлично справилась. Отдать мяч, сыграть на контратаках – приятный ход встречи для «Зенита».

    Еще важно, что по ходу матчей «Лейпциг» часто меняется – Нагельсман перестраивает игру, меняет схемы, позиции игроков и первоначальный план. Команда за сезон перестраивалась больше, чем на пять схем.

    Обычно «Лейпциг» играет 4-4-2 с высокой линией обороны, активными вингерами и двумя разноплановыми нападающими. Но успешнее действует, когда перестраивается на 3-4-3 – любимую схему Нагельсмана. С ней получается и лучше взламывать соперников, и надежнее обороняться. С 3-4-3 «Лейпциг» больше забивает и меньше допускает моментов у своих ворот.

    Но Семак тоже умеет готовиться к оппонентам и перестраивается по ходу игр. «Лейпциг» – не такой сильный для «Зенита» и вполне обыгрываемый соперник. У питерцев есть хорошие шансы взять очки.

    Кого нужно опасаться?

    • Тимо Вернер – лучший в лиге по совокупности созданных моментов для партнеров и опасных ударов. У него шесть голов в восьми играх. Правда, он худший в топ-5 европейских лигах по реализации моментов. В этом они очень похожи с Азмуном: оба много получают моментов, но слабо реализуют.

    • Нкунку – быстрый и умный. Он третий по созданию моментов для партнеров и опасным ударам в перерасчете на 90 минут в Бундеслиге после Вернера и Левандовского. Нагельсман использует его, как джокера, – Нкунку обычно выходит на замену и добивает соперника. Причем он может сыграть на любой позиции в атаке.

    • У «Лейпцига» очень опасный правый фланг, где играет Сабитцер – у него три голевые в лиге, он лучший по передачам под удар в команде и созданным моментам.

    • Поульсен – лучший по выигранным единоборствам в атаке. Команда часто строит через игру, забрасывая на него мяч. Плюс очень опасен в штрафной, особенно в верховой борьбе.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии4
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      Рейтинг: +504

      Mr Green 1 минуту назад

      Посмотрим. Они самый серьёзный соперник из группы

      0
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      Рейтинг: +1671

      _Kesh_Suntar_ 49 минут назад

      «Лейпциг» полном в порядке!! Не лихорадить как Лион, и не распродал своих игроков как Бенфика!

      0
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      Рейтинг: +378

      alarm 1 час назад

      а где статья про флагман российского позора? с кем спартак играет в еврокубках? а во-сколько? а по какому каналу? каковы их шансы? явится ли на игру талисман спартака дезеув?

      1
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      Рейтинг: +586

      FENIX-SL 1 час назад

      а почему нету варианта ответа что нет шансов?
      совсем идиот автор?

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