До этого он был серым и ничего не показал в «Спартаке».

История Марио Пашалича прекрасно олицетворяет то, как футболисты прокачиваются в «Аталанте». И то, почему сейчас она такая сильная и привлекательная.

Летом 2014-го Пашалич перешел из «Хайдука» в «Челси», тогда он был большим талантом в Хорватии и футбольной надеждой страны. Но за «Челси» он не сыграл ни одного матча. Были только аренды («Эльче», «Монако», «Милан», «Спартак»).

Во всех клубах Пашалич не показывал ничего сверхъестественного: играл на среднем уровне, часто оставался в запасе. «Челси» следил за игроком, но видел только невнятную серость – Пашалич просто не тянул уровень клуба.

Летом 2018-го – еще одна аренда, в «Аталанту». В первой половине сезона Пашалич чаще выходил на замену и осваивался в новой команде. Важно, что на игрока не давили ни внутри клуба, ни в прессе: была только сплошная поддержка и вера в его силу.

К концу сезона-2018/19 Пашалич выдал классный отрезок – шесть матчей, три гола. Летом «Аталанта» снова запросила аренду – «Челси» легко отпустил. И уже в этом сезоне Пашалич вышел на новый уровень: часто выходит в старте (17 матчей в основе), забивает и отдает (семь голов, три ассиста).

Важные моменты из этого сезона:

Гол «Манчестер Сити», принесший очко в группе.

Гол+пас в матче с клубом, за который Пашалич играл («Миланом»).

Победный гол «Роме» (2:1), который Пашалич забил через 19 секунд после выхода на замену.

Сейчас уже понятно: «Аталанта» выкупит Пашалич по окончании сезона, активируя клаусулу в 15 миллионов.

На протяжении полутора лет в «Аталанте» Пашалич слышал от Гасперини (главного тренера) только похвалу: «Здесь у него есть все условия, чтобы развиваться. У него отличные физические и технические данные», – говорил Гасперини, когда игрок только пришел в клуб.

Важно, что даже в те моменты, когда Пашалич мало играл, Гасперини давал понять, что тот – важная часть команды. Пашалич и выходил на замены, и появлялся в кубковых матчах, и получал поддержку от тренера в прессе: «Сейчас он не основной игрок, но на дистанции сезона – он очень важен для нас».

Главная публичная похвала от Гасперини Пашаличу: «Он обладает уникальным талантом забивать в сложные минуты. При этом он футболист центра поля. Его выступления действительно на высоком уровне. После прошлогодних трудностей многое улучшилось в этом сезоне. Очень надежный игрок для меня».

И финальная цитата уже от Пашалича, которая все объясняет: «Я хотел успокоиться и играть в одном клубе, а не постоянно их менять. Мне нужен был клуб, в котором у меня было бы время и вера в меня.

Гасперини – тот человек, из-за которого я до сих пор тут. И большой тактик. Мы одна из немногих Серии А, играющая атакующий футбол, в котором я себя очень хорошо чувствую».

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