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    «Аталанта» настолько клевая, что взбодрила даже Пашалича


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    Голосов: 1
    Сегодня, 17:32
    До этого он был серым и ничего не показал в «Спартаке».

    История Марио Пашалича прекрасно олицетворяет то, как футболисты прокачиваются в «Аталанте». И то, почему сейчас она такая сильная и привлекательная.

    Летом 2014-го Пашалич перешел из «Хайдука» в «Челси», тогда он был большим талантом в Хорватии и футбольной надеждой страны. Но за «Челси» он не сыграл ни одного матча. Были только аренды («Эльче», «Монако», «Милан», «Спартак»).

    Во всех клубах Пашалич не показывал ничего сверхъестественного: играл на среднем уровне, часто оставался в запасе. «Челси» следил за игроком, но видел только невнятную серость – Пашалич просто не тянул уровень клуба.

    Летом 2018-го – еще одна аренда, в «Аталанту». В первой половине сезона Пашалич чаще выходил на замену и осваивался в новой команде. Важно, что на игрока не давили ни внутри клуба, ни в прессе: была только сплошная поддержка и вера в его силу.

    К концу сезона-2018/19 Пашалич выдал классный отрезок – шесть матчей, три гола. Летом «Аталанта» снова запросила аренду – «Челси» легко отпустил. И уже в этом сезоне Пашалич вышел на новый уровень: часто выходит в старте (17 матчей в основе), забивает и отдает (семь голов, три ассиста).

    Важные моменты из этого сезона:

    • Гол «Манчестер Сити», принесший очко в группе.
    • Гол+пас в матче с клубом, за который Пашалич играл («Миланом»).
    • Победный гол «Роме» (2:1), который Пашалич забил через 19 секунд после выхода на замену.
    Сейчас уже понятно: «Аталанта» выкупит Пашалич по окончании сезона, активируя клаусулу в 15 миллионов.

    На протяжении полутора лет в «Аталанте» Пашалич слышал от Гасперини (главного тренера) только похвалу: «Здесь у него есть все условия, чтобы развиваться. У него отличные физические и технические данные», – говорил Гасперини, когда игрок только пришел в клуб.

    Важно, что даже в те моменты, когда Пашалич мало играл, Гасперини давал понять, что тот – важная часть команды. Пашалич и выходил на замены, и появлялся в кубковых матчах, и получал поддержку от тренера в прессе: «Сейчас он не основной игрок, но на дистанции сезона – он очень важен для нас».

    Главная публичная похвала от Гасперини Пашаличу: «Он обладает уникальным талантом забивать в сложные минуты. При этом он футболист центра поля. Его выступления действительно на высоком уровне. После прошлогодних трудностей многое улучшилось в этом сезоне. Очень надежный игрок для меня».

    И финальная цитата уже от Пашалича, которая все объясняет: «Я хотел успокоиться и играть в одном клубе, а не постоянно их менять. Мне нужен был клуб, в котором у меня было бы время и вера в меня.

    Гасперини – тот человек, из-за которого я до сих пор тут. И большой тактик. Мы одна из немногих Серии А, играющая атакующий футбол, в котором я себя очень хорошо чувствую».

    И еще о крутости «Аталанты» и Гасперини:

    «Аталанта» провела идеальный сезон и заслуживает выхода в ЛЧ

    Я болею за команду, которую никто не любит. Это прекрасно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS.com/www.imago-images.de/Keystone Press Agency/AFLO/Global Look Press
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5649

      Сильвербой 41 минуту назад

      Ну молодец значит, только удачи ему в дальнейшем!!!

      0
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      Рейтинг: -3883

      gosproektikabinet 1 час назад

      серый клуб серые игроки, достаточно вспомнить чего добился эмери уйдя из пищевика

      0
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    • ...
      Рейтинг: +201

      Mityai90 1 час назад

      Это спартак ничего не показывал. Туда хоть Месси купи...

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