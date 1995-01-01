Зимний кубок «Спартака» – важный трофей? Почему «Барса» нервничает? Слушайте в новом подкасте

Проблемы «Интера» и «Ювентуса» тоже там.
Новый подкаст о футболе? Да!
Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым докапываются до сути Кубка Матч Премьер, проблем «Ювентуса» и «Интера», нервов «Барселоны» и дикого решения Американской киноакадемии.
Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.
Выпуск на ютубе:
Таймкоды:
- 00:11 – как новый спонсор нарушит гармонию чемпионата России.
- 01:05 – найден главный смысл Кубка Матч Премьер.
- 07:23 – чемпионат Италии: все в руках у «Ювентуса»?
- 15:48 – феномен «Лацио»: как не катить бревно?
- 20:02 – «Интер» – команда одного дня?
- 29:03 – скандалы в «Барселоне» – это чистый стресс.
- 37:52 – удержится ли Кике Сетьен в «Барселоне».
- 41:07 – Месси собирается сбежать?42:45 – «Реал» выдерживает все удары.
- 45:13 – кто фаворит в паре «Реал» – «Ман Сити».
- 47:43 – Оскар-2020: по-футбольному дикое решение.
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: Бомбардир