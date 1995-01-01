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    Зимний кубок «Спартака» – важный трофей? Почему «Барса» нервничает? Слушайте в новом подкасте


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 18:20
    Проблемы «Интера» и «Ювентуса» тоже там.

    Новый подкаст о футболе? Да!

    Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым докапываются до сути Кубка Матч Премьер, проблем «Ювентуса» и «Интера», нервов «Барселоны» и дикого решения Американской киноакадемии.

    Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

    Выпуск на ютубе:

    Таймкоды:

    • 00:11 – как новый спонсор нарушит гармонию чемпионата России.
    • 01:05 – найден главный смысл Кубка Матч Премьер.
    • 07:23 – чемпионат Италии: все в руках у «Ювентуса»?
    • 15:48 – феномен «Лацио»: как не катить бревно?
    • 20:02 – «Интер» – команда одного дня?
    • 29:03 – скандалы в «Барселоне» – это чистый стресс.
    • 37:52 – удержится ли Кике Сетьен в «Барселоне».
    • 41:07 – Месси собирается сбежать?42:45 – «Реал» выдерживает все удары.
    • 45:13 – кто фаворит в паре «Реал» – «Ман Сити».
    • 47:43 – Оскар-2020: по-футбольному дикое решение.

    Можно слушать и на других платформах:

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    Аnchor

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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