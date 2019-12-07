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    Вчерашний день – это гениальные голы. Сон забил, протащив мяч через все поле; Суарес – пяткой с острого угла


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    Голосов: 0
    Сегодня, 12:40
    Просто вау!

    Сначала «Ливерпуль» спокойно обыграл «Борнмут» и только потом «Сити» встрял «МЮ». Теперь расстояние между «Ливерпулем» и «Ман Сити» 14 очков.

    Главное украшение матча с «Борнмутом» – ассист Салаха на Наби Кейта. Мохамед собрал трех соперников в штрафной и пяткой вывел Кейта на вратаря. Кайф:

    Сон в матче против «Бернли («Тоттенхэм» победил 5:0, если что) забил настоящий шедевр.Получил мяч у своей штрафной, дотащил до чужой и шикарно реализовал.

    «Получив мяч, я хотел отпасовать на Деле Алли и ждал его рывка. Но я так и не увидел его, поэтому просто бежал и бежал».

    Моуринью после матча: «Сегодня он был Соналдо Назарио. Я имел честь сидеть рядом с сэром Бобби Робсоном, когда Роналдо забил очень похожий мяч. Это единственный гол, который приходит мне на ум».

    Суарес забил поразительный гол «Мальорке». Пяткой, спиной к воротам, с острого угла:

    «Это лучший гол в моей карьере. Я знал, что был довольно острый угол. Последний шанс пробить – ударить пяткой. Я хотел немного отойти подальше, потому что вратарь был близко. Вот, получилось именно так.

    Вальверде говорит мне, что у меня лучше получается забивать сложные голы, чем простые. Иногда даже ругает за это и говорит, что скучает по простым голам в моeм исполнении».

    Мотайте сразу на 57 секунду:

    Твиттер «Барселоны» вспомнил, что когда-то Патрик Клюйверт забивал похожий мяч за клуб:

    Еще красивый гол вчера забил Иван Обляков «Краснодару». Если не видели – смотрите тут. Пушку из-за пределов штрафной в ворота «Вероны» зарядил Руслан Малиновский, играющий за «Аталанту». Но гол показать мы вам не можем – из-за авторских прав. Еще один шедевр вчерашнего дня – гол Миликновича-Савича в ворота «Юве» после гениального паса Луиса Альберто (тоже не можем запостить, но обязательно загуглите).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Тоттенхэм»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
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      Рейтинг: -131

      DonBaton II 50 минут назад

      А что здесь забыл конченный лошадиный ********? Тут про отличных игроков рассказывают,а не про сосалок

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