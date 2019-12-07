Вчерашний день – это гениальные голы. Сон забил, протащив мяч через все поле; Суарес – пяткой с острого угла

Просто вау!

Сначала «Ливерпуль» спокойно обыграл «Борнмут» и только потом «Сити» встрял «МЮ». Теперь расстояние между «Ливерпулем» и «Ман Сити» 14 очков.

Главное украшение матча с «Борнмутом» – ассист Салаха на Наби Кейта. Мохамед собрал трех соперников в штрафной и пяткой вывел Кейта на вратаря. Кайф:

twit text — Liverpool FC (@LFC) December 7, 2019

Сон в матче против «Бернли («Тоттенхэм» победил 5:0, если что) забил настоящий шедевр.Получил мяч у своей штрафной, дотащил до чужой и шикарно реализовал.

«Получив мяч, я хотел отпасовать на Деле Алли и ждал его рывка. Но я так и не увидел его, поэтому просто бежал и бежал».

Моуринью после матча: «Сегодня он был Соналдо Назарио. Я имел честь сидеть рядом с сэром Бобби Робсоном, когда Роналдо забил очень похожий мяч. Это единственный гол, который приходит мне на ум».

twit text — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 7, 2019

Суарес забил поразительный гол «Мальорке». Пяткой, спиной к воротам, с острого угла:

«Это лучший гол в моей карьере. Я знал, что был довольно острый угол. Последний шанс пробить – ударить пяткой. Я хотел немного отойти подальше, потому что вратарь был близко. Вот, получилось именно так.

Вальверде говорит мне, что у меня лучше получается забивать сложные голы, чем простые. Иногда даже ругает за это и говорит, что скучает по простым голам в моeм исполнении».

Мотайте сразу на 57 секунду:

twit text — LaLiga (@LaLigaEN) December 7, 2019

Твиттер «Барселоны» вспомнил, что когда-то Патрик Клюйверт забивал похожий мяч за клуб:

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2019

Еще красивый гол вчера забил Иван Обляков «Краснодару». Если не видели – смотрите тут. Пушку из-за пределов штрафной в ворота «Вероны» зарядил Руслан Малиновский, играющий за «Аталанту». Но гол показать мы вам не можем – из-за авторских прав. Еще один шедевр вчерашнего дня – гол Миликновича-Савича в ворота «Юве» после гениального паса Луиса Альберто (тоже не можем запостить, но обязательно загуглите).