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    41-летняя бразильянка сыграла на своем седьмом чемпионате мира. Невероятный рекорд


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    Сегодня, 18:35
    Когда она дебютировала на ЧМ, Неймару было три года, а Буффон еще даже не начал взрослую карьеру.

    7 июня во Франции стартовал восьмой в истории женский чемпионат мира по футболу. В России женский футбол пока не очень популярен, но зарубежные издания его очень активно освещают, а известный статистический портал Opta выдает массу разнообразных цифр.

    Одна из главных цифр первых дней – семерка. Именно семь чемпионатов мира теперь в коллекции у 41-летней бразильянки Мираилдес Масиэл Моты, которая более известна как Формига. Сегодня она вышла на матч с Ямайкой (3:0) в центре полузащиты и отыграла все 90 минут.

    Фактически лишь один женский ЧМ прошел без ее участия – самый первый, но в 1991 году ей было всего 13 лет. Она сыграла уже в следующем – через четыре года. У нее есть лишь две медали – «серебро» и «бронза», Бразилия пока еще не побеждала на ЧМ. Зато в составе женской сборной Бразилии она – абсолютный лидер по матчам (больше 160). Наиболее известная бразильянка – Марта – пока на третьем месте в этом рейтинге и по количеству игр за команду далеко позади.

    Формига дебютировала на женском ЧМ в 1995 году. Что это был за год в футболе?

    • «Спартак» выиграл шесть матчей из шести на групповом этапе ЛЧ
    • Чемпионат России выиграл клуб «Спартак-Алания»
    • Чемпионом Англии стал «Блэкберн»
    • В Испании основным конкурентом «Реала» в чемпионской гонке был «Депортиво»
    • «Марсель» играл из-за скандала с договорняками во второй лиге Франции
    • Кубок Кубков выиграла испанская «Сарагоса»
    • Во взрослом футболе дебютировал Джанлуиджи Буффон
    • Роналду было всего десять лет, Месси – восемь, Неймару – три, а Мбаппе еще даже не родился
    • Также к этому времени еще не родились аж 150 футболисток-участниц женского ЧМ-2019

    Формига также носит капитанскую повязку в женском «ПСЖ». Это вторая по силе команда Франции, но сдвинуть с первого места «Лион» практически нереально – он теряет очки всего два-три раза за чемпионат. Но даже и без больших титулов и медалей Формиге есть чем гордиться – помимо выступлений на семи ЧМ у нее также есть две серебряные медали Олимпиад, на Играх она участвовала шесть раз.

    У мужчин есть три рекордсмена ЧМ – по пять турниров в карьере было у мексиканцев Карбахала и Маркеса, а также у немца Матеуса.

    Вокруг женского ЧМ есть несколько любопытных историй. Например, билеты на финал, который состоится в Лионе на 59-тысячном стадионе, разошлись всего за полчаса после начала продаж. При этом на турнире не играет первая в истории обладательница женского «Золотого мяча» и абсолютно лучшая футболистка мира Ада Хегерберг – она до сих пор недовольна неравенством в финансовом и организационном отношении между мужскими и женскими сборными Норвегии, поэтому бойкотирует даже чемпионат мира, за что уже была раскритикована Мартином Эдегором.

    Норвежки пока справляются и без нее (3:0 над Нигерией), но все равно грустно – представьте себе ЧМ без здоровых Роналду или Месси. Зато на первый план выходят спортсменки вроде бразильянки Формиги, украшающие турнир красивыми цифрами и впечатляющими рекордами.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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