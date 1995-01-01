41-летняя бразильянка сыграла на своем седьмом чемпионате мира. Невероятный рекорд

Когда она дебютировала на ЧМ, Неймару было три года, а Буффон еще даже не начал взрослую карьеру.

7 июня во Франции стартовал восьмой в истории женский чемпионат мира по футболу. В России женский футбол пока не очень популярен, но зарубежные издания его очень активно освещают, а известный статистический портал Opta выдает массу разнообразных цифр.

Одна из главных цифр первых дней – семерка. Именно семь чемпионатов мира теперь в коллекции у 41-летней бразильянки Мираилдес Масиэл Моты, которая более известна как Формига. Сегодня она вышла на матч с Ямайкой (3:0) в центре полузащиты и отыграла все 90 минут.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 9 июня 2019 г.

Фактически лишь один женский ЧМ прошел без ее участия – самый первый, но в 1991 году ей было всего 13 лет. Она сыграла уже в следующем – через четыре года. У нее есть лишь две медали – «серебро» и «бронза», Бразилия пока еще не побеждала на ЧМ. Зато в составе женской сборной Бразилии она – абсолютный лидер по матчам (больше 160). Наиболее известная бразильянка – Марта – пока на третьем месте в этом рейтинге и по количеству игр за команду далеко позади.

Формига дебютировала на женском ЧМ в 1995 году. Что это был за год в футболе?

«Спартак» выиграл шесть матчей из шести на групповом этапе ЛЧ

Чемпионат России выиграл клуб «Спартак-Алания»

Чемпионом Англии стал «Блэкберн»

В Испании основным конкурентом «Реала» в чемпионской гонке был «Депортиво»

«Марсель» играл из-за скандала с договорняками во второй лиге Франции

Кубок Кубков выиграла испанская «Сарагоса»

Во взрослом футболе дебютировал Джанлуиджи Буффон

Роналду было всего десять лет, Месси – восемь, Неймару – три, а Мбаппе еще даже не родился

Также к этому времени еще не родились аж 150 футболисток-участниц женского ЧМ-2019

Формига также носит капитанскую повязку в женском «ПСЖ». Это вторая по силе команда Франции, но сдвинуть с первого места «Лион» практически нереально – он теряет очки всего два-три раза за чемпионат. Но даже и без больших титулов и медалей Формиге есть чем гордиться – помимо выступлений на семи ЧМ у нее также есть две серебряные медали Олимпиад, на Играх она участвовала шесть раз.

У мужчин есть три рекордсмена ЧМ – по пять турниров в карьере было у мексиканцев Карбахала и Маркеса, а также у немца Матеуса.

Вокруг женского ЧМ есть несколько любопытных историй. Например, билеты на финал, который состоится в Лионе на 59-тысячном стадионе, разошлись всего за полчаса после начала продаж. При этом на турнире не играет первая в истории обладательница женского «Золотого мяча» и абсолютно лучшая футболистка мира Ада Хегерберг – она до сих пор недовольна неравенством в финансовом и организационном отношении между мужскими и женскими сборными Норвегии, поэтому бойкотирует даже чемпионат мира, за что уже была раскритикована Мартином Эдегором.

Норвежки пока справляются и без нее (3:0 над Нигерией), но все равно грустно – представьте себе ЧМ без здоровых Роналду или Месси. Зато на первый план выходят спортсменки вроде бразильянки Формиги, украшающие турнир красивыми цифрами и впечатляющими рекордами.