Мы разобрали голы в том самом матче, за который игроков «Вальядолида» обвиняют в договорняке

Выглядят они странно.

В Испании разгоняется скандал с договорными матчами. На прошлой неделе мы уже рассказывали об арестах игроков и официальных лиц, а также матчах, которые попали под подозрение.

Вкратце:

Были задержаны семь человек: президент и глава медицинского департамента «Уэски», пять бывших и нынешних футболистов, среди которых – Рауль Браво, игравший в звездном «Реале» с Роналдо, Зиданом, Бекхэмом и Фигу.

Нечистыми считались два матча, один из них «Уэска» – «Химнастик» в сезоне-2017/18, где гости выиграли немотивированных хозяев, второй – матч последнего тура Примеры в этом сезоне, где «Валенсия» обыграла немотивированный «Вальядолид» и обеспечила себе место в ЛЧ.

Спустя неделю ситуация выглядит гораздо серьезнее.

Число подозреваемых увеличилось до 20, матчей под подозрением в разных испанских дивизионах – до десяти. Само расследование велось около года после того, как в мае 2018-го руководство Ла Лиги обратилось в полицию.

Полиция уже пояснила примерную схему: организаторы выбирали матчи в начале и конце сезона, договаривались с капитанами и опытными игроками, а деньги передавали в два этапа: половину до игры, половину – после, когда был достигнут нужный результат.

Испанское издание El Mundo представило расшифровку телефонных переговоров, где, по данным полиции, речь идет о матче «Вальядолид» – «Валенсия» и слышится голос Карлоса Аранды – воспитанника «Реала» (он даже играл в Москве против «Локомотива» в ЛЧ в 2001 году), бывшего футболиста Примеры. Аранда закончил карьеру четыре года назад.

• Спич Аранды в расшифровке обращен к капитану «Вальядолида» Борхе Фернандесу: «Послушай, брат, «Валенсия» должна победить и в первом, и во втором тайме, хорошо?».

• Еще одна фраза Аранды, но к кому обращена – неясно: «Никто не узнает: ни твои друзья, никто вообще»

• «Ставь 10 тысяч евро и получишь 20 тысяч», – эта фраза относится к человеку в Малаге по поводу ставок на этот матч.

• «Куплено семь футболистов «Вальядолида. Больше никого», – последнее предложение прозвучало от Аранды с иронией.

Рауль Браво, по информации El Mundo, встретился с Фернандесом в баре перед последней игрой. Уже потом Фернандес обсудил ситуацию с игроками.

Все так и закончилось, как задумывали преступники: «Валенсия» забила по голу в каждом тайме и выиграла 2:0. Просмотры обзора этой игры на официальном канале Ла Лиги пока собрали меньше матчей команд, занявших первые три места, но отрыв от остальных игр уже значительный.

Вся троица – Аранда, Браво, Фернандес – свою вину отрицает. Как сказал агент капитана «Вальядолида»: «Он не сомневается в своей честности, но обеспокоен, он попросил меня сказать людям в клубе, чтобы они не сомневались в нем и в том, что могут доверять своему капитану».

Теперь разберем, как были забиты оба гола.

Скриншоты взяты из обзоров «Силы ТВ» и официального YouTube-канала Ла Лиги

«Вальядолид» начинает атаку на 36-й минуте, Кеко с мячом доходит почти до центра поля, но вдруг пасует назад. Хотя есть три варианта без дикого опасения перехвата.

Через секунду с мячом находится центральный защитник Кико Оливас, он вполне в комфортной ситуации.

Но ковыряется на месте, и мяч перехватывает Родриго.

Ошибки случаются у всех, в том числе и такие глупые, но потом «Вальядолид» не успевает перестроиться. И в после розыгрыша короткой комбинации Солер получает мяч, находясь в полном одиночестве перед воротами, и забивает.

Замечательный план из-за ворот, где отлично видно, насколько легкая позиция у игрока «Валенсии».

Но парни призывают друг друга не расстраиваться.

Во время второй голевой атаки «Валенсии» режиссеры показывают пустой стул. Хорошо хоть, что им никого не ударили.

В это же время следует пас от ворот «Вальядолида» центральному защитнику Алькарасу.

Из-за спины выскакивает Парехо и перехватывает мяч. Вокруг Родриго нет никого вообще, но ситуация аномальная – никто не ждал ошибки защитника. Ну, или почти никто.

Игроки «Валенсии» выходят на вратаря вдвоем.

Следует пас, и Родриго, конечно же, забивает. И опять игроки «Вальядолида» ничего не успевают.

Мы упомянули в этой истории о четверых игроках «Вальядолида» – Кеко (непонятный пас назад), Оливас (результативная ошибка), Алькарас (результативная ошибка) и Фернандес (капитан, с которым, как предполагается, вели переговоры). Во втором тайме трое из них были заменены, остался только Оливас.

В обзоре можно еще раз посмотреть ошибки, теперь уже в динамике.

Кстати, после поражения на стадионе был праздник. Игрокам устраивали овации за решение задачи – сохранение место в Примере. В центре внимания был капитан «Вальядолида» Борха Фернандес, для которого матч с «Валенсией» стал последним в карьере. У футболиста было очень хорошее настроение.