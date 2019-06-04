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    Мы разобрали голы в том самом матче, за который игроков «Вальядолида» обвиняют в договорняке


    2.3
    Голосов: 3
    04.06.2019 20:30
    Выглядят они странно.

    В Испании разгоняется скандал с договорными матчами. На прошлой неделе мы уже рассказывали об арестах игроков и официальных лиц, а также матчах, которые попали под подозрение.

    Вкратце:

    Были задержаны семь человек: президент и глава медицинского департамента «Уэски», пять бывших и нынешних футболистов, среди которых – Рауль Браво, игравший в звездном «Реале» с Роналдо, Зиданом, Бекхэмом и Фигу.

    Нечистыми считались два матча, один из них «Уэска» – «Химнастик» в сезоне-2017/18, где гости выиграли немотивированных хозяев, второй – матч последнего тура Примеры в этом сезоне, где «Валенсия» обыграла немотивированный «Вальядолид» и обеспечила себе место в ЛЧ.

    Спустя неделю ситуация выглядит гораздо серьезнее.

    Число подозреваемых увеличилось до 20, матчей под подозрением в разных испанских дивизионах – до десяти. Само расследование велось около года после того, как в мае 2018-го руководство Ла Лиги обратилось в полицию.

    Полиция уже пояснила примерную схему: организаторы выбирали матчи в начале и конце сезона, договаривались с капитанами и опытными игроками, а деньги передавали в два этапа: половину до игры, половину – после, когда был достигнут нужный результат.

    Испанское издание El Mundo представило расшифровку телефонных переговоров, где, по данным полиции, речь идет о матче «Вальядолид» – «Валенсия» и слышится голос Карлоса Аранды – воспитанника «Реала» (он даже играл в Москве против «Локомотива» в ЛЧ в 2001 году), бывшего футболиста Примеры. Аранда закончил карьеру четыре года назад.

    • Спич Аранды в расшифровке обращен к капитану «Вальядолида» Борхе Фернандесу: «Послушай, брат, «Валенсия» должна победить и в первом, и во втором тайме, хорошо?».

    • Еще одна фраза Аранды, но к кому обращена – неясно: «Никто не узнает: ни твои друзья, никто вообще»

    • «Ставь 10 тысяч евро и получишь 20 тысяч», – эта фраза относится к человеку в Малаге по поводу ставок на этот матч.

    «Куплено семь футболистов «Вальядолида. Больше никого», – последнее предложение прозвучало от Аранды с иронией.

    Рауль Браво, по информации El Mundo, встретился с Фернандесом в баре перед последней игрой. Уже потом Фернандес обсудил ситуацию с игроками.

    Все так и закончилось, как задумывали преступники: «Валенсия» забила по голу в каждом тайме и выиграла 2:0. Просмотры обзора этой игры на официальном канале Ла Лиги пока собрали меньше матчей команд, занявших первые три места, но отрыв от остальных игр уже значительный.

    Вся троица – Аранда, Браво, Фернандес – свою вину отрицает. Как сказал агент капитана «Вальядолида»: «Он не сомневается в своей честности, но обеспокоен, он попросил меня сказать людям в клубе, чтобы они не сомневались в нем и в том, что могут доверять своему капитану».

    Теперь разберем, как были забиты оба гола.

    Скриншоты взяты из обзоров «Силы ТВ» и официального YouTube-канала Ла Лиги

    «Вальядолид» начинает атаку на 36-й минуте, Кеко с мячом доходит почти до центра поля, но вдруг пасует назад. Хотя есть три варианта без дикого опасения перехвата.

    Через секунду с мячом находится центральный защитник Кико Оливас, он вполне в комфортной ситуации.

    Но ковыряется на месте, и мяч перехватывает Родриго.

    Ошибки случаются у всех, в том числе и такие глупые, но потом «Вальядолид» не успевает перестроиться. И в после розыгрыша короткой комбинации Солер получает мяч, находясь в полном одиночестве перед воротами, и забивает.

    Замечательный план из-за ворот, где отлично видно, насколько легкая позиция у игрока «Валенсии».

    Но парни призывают друг друга не расстраиваться.

    Во время второй голевой атаки «Валенсии» режиссеры показывают пустой стул. Хорошо хоть, что им никого не ударили.

    В это же время следует пас от ворот «Вальядолида» центральному защитнику Алькарасу.

    Из-за спины выскакивает Парехо и перехватывает мяч. Вокруг Родриго нет никого вообще, но ситуация аномальная – никто не ждал ошибки защитника. Ну, или почти никто.

    Игроки «Валенсии» выходят на вратаря вдвоем.

    Следует пас, и Родриго, конечно же, забивает. И опять игроки «Вальядолида» ничего не успевают.

    Мы упомянули в этой истории о четверых игроках «Вальядолида» – Кеко (непонятный пас назад), Оливас (результативная ошибка), Алькарас (результативная ошибка) и Фернандес (капитан, с которым, как предполагается, вели переговоры). Во втором тайме трое из них были заменены, остался только Оливас.

    В обзоре можно еще раз посмотреть ошибки, теперь уже в динамике.

    Кстати, после поражения на стадионе был праздник. Игрокам устраивали овации за решение задачи – сохранение место в Примере. В центре внимания был капитан «Вальядолида» Борха Фернандес, для которого матч с «Валенсией» стал последним в карьере. У футболиста было очень хорошее настроение.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Вальядолид», ondacero.es
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 3
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +246

      Вальдемар IV 4 часа назад

      жаль матч урал локо не разберут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6130

      ufos73 5 часов назад

      Показательно отстранить пожизнено от любой футбольной деятельности... У нас такие матчи то же есть, но их почему то, видят тока болелы...

      1
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      Рейтинг: +457

      DMитрий 5 часов назад

      и еще одна странная особенность: этот матч судил Евгений Алдонин!?

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