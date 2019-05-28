В Испании снова скандал вокруг договорняков. Задержаны президент «Уэски» и экс-игрок «Реала»

А еще под подозрение попала «Валенсия», где играет Черышев.

Испанская полиция подозревает определенных лиц в организации договорных матчей, об этом сообщила испанская телерадиокомпания RTVE. Полицейские проводят обыски в офисе вылетевшей из примеры «Уэски», они уже задержали президента клуба Агустина Ласаосу, главу медицинского департамента Хуана Галиндо Лаусу и нескольких футболистов – Саму Сайса из «Хетафе», Иньиго Лопеса Монтанью из «Депортиво», Карлоса Аранду (экс-«Лас-Пальмас»), Борху Фернандеса (экс-«Вальядолид»).

Еще один задержанный игрок известен больше остальных – это Рауль Браво. Он провел шесть сезонов в «Реале», застав в клубе Фигу, Зидана, Бекхма, Роналдо, Роберто Карлоса и других суперзвезд. Выигрывал с «Реалом» чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов. Провел 14 матчей за сборную Испании, ездил на Евро-2004, долгое время играл в Греции, закончил карьеру три года назад. Сейчас ему 38 лет.

Рауль Браво (справа) успел поиграть еще и в Бельгии

По информации Marca, речь идет о двух подозрительных матчах:

1. Матч предпоследнего тура «Уэска» – «Химнастик» (0:1) в сезоне-20178/18 испанской сегунды. Ситуация следующая: «Уэска» уже досрочно вышла в примеру, «Химнастик» борется за выживание и опережает «Культураль» (из зоны вылета) всего на одно очко.

При счете 0:0 был зафиксирован аномальный всплеск ставок на победу «Химнастика» преимущественно из Украины и Азии. Клуб ее и добился благодаря голу Уче на 72-й минуте. «Химнастик» выиграл, но перед последним туром все так же был впереди «Культураля» на очко и спасся, победив в последнем матче.

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2. Второй матч – уже из минувшего сезона, в нем «Валенсия» выиграла в гостях у «Вальядолида» 2:0. Матч проходил в последнем туре, «Вальядолид» уже не решал турнирных задач (16-е место), «Валенсия», за которую выступает Денис Черышев (сейчас он травмирован) боролась за выход в Лигу чемпионов, чего и добилась благодаря безответным голам Солера и Родриго.

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При этом, как было сказано в телепрограмме Espejo Publico, рассматривается не договор между двумя клубами, а игра на букмекеров отдельными футболистами. Предполагается, что под подозрение попали еще восемь матчей примеры и сегунды.

Еще несколько моментов.

• В одном из матчей сегунды, как пишет Daily Mail, сумма ставок увеличилась в 14 раз по сравнению с обычными объемами ставок для этого дивизиона. Вероятно, речь как раз идет об игре «Уэски».

• Генсек Federbet назвал объем ставок на матч «Уэски» и «Химнастика» «сумасшедшим».

• Источник приводит подробности: «Разговор происходил с одним из капитанов, после того, как все было договорено, деньги выплачивались наличными в два этапа: до игры и после, когда был достигнут необходимый результат».

• При этом договор с капитаном не означает, что в него была вовлечена вся команда. Многое станет ясно в следующие дни, если аресты будут продолжаться.

• «Валенсия» уже выпустила на официальном сайте обращение, в котором клуб отрицает причастность к происходящим событиям и примет правовые меры против того, кто распространяет недостоверную информацию.

Похоже, на этот раз все действительно серьезно. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не говорит ничего прямо, но намеки, кажется, есть. «Мы следим за этим больше года, но ничего не можем говорить, так как полиция ведет тайное расследование. Это очень болезненно, ведь это затрагивает клуб, который мне нравится. Но главное – искоренить коррупцию в футболе», – приводит слова Тебаса Marca. Симпатию Тебаса к «Уэске» понять можно – он был президентом этого клуба.

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