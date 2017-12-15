Испанию могут снять с ЧМ-2018. Серьезно?

ФИФА угрожает санкциями. Из-за политики.

Что произошло

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) получила от ФИФА специальное письмо. В нем содержится предупреждение в связи с вмешательством государства в дела RFEF. Согласно уставу ФИФА, футбольные федерации стран должны быть самостоятельными, в противном случае, их членство будет приостановлено. Если это произойдет, то все испанские команды, включая главную сборную, не получат допуск к международным соревнованиям.

В чем заключается проблема

Летом пост президента RFEF покинул Анхель Мария Вильяр, получив обвинение в коррупции. На должности исполняющего обязанности президента сейчас находится Хуан Луис Ларреа. Впрочем, ФИФА располагает информацией о том, что на ситуацию с выборами нового президента впрямую влияет правительство Испании. Что, как уже говорилось, противоречит правилам главной футбольной организации мира.

Что произошло с Вильяром

Летом в Испании разразился крупный скандал: главу футбольной федерации Анхеля Вильяра арестовали по обвинениям в коррупции, подделке документов и растратах. Кроме того, под арест загремели вице-президент и генсек Федерации футбола, а также сын Вильяра – Горка. На своем посту Вильяр-старший находился почти 30 лет – с 1988 года, мог стать и президентом УЕФА после Платини. Об аресте в Испании не слишком жалели – с именем Анхеля Вильяра было связано множество самых разных скандалов, так что назрела потребность кое-что, наконец-то, поменять.

Главный человек в испанском футболе арестован. Что случилось?

Испания получает предупреждение не первый раз

Пару лет назад еще при Вильяре подобная ситуация уже возникала. Тогда проблема была связана с телеправами – испанское правительство ввело закон о распределении выручки, который не понравился RFEF, даже приостановившей из-за этого чемпионат. ФИФА и УЕФА грозили санкциями, но проблема в итоге разрешилась.

ФИФА уже пугала этим раньше

В основном, страдали африканские сборные, в чьих странах постоянно происходили какие-то скандалы. В разное время дисквалификации затрагивали Нигерию, Камерун, Того, Бенин, что служило громким сигналом к переменам. Как правило, африканцы быстро наводили порядок, а ФИФА тут же снимала дисквалификацию. Буквально пару месяцев назад ФИФА отстранила Пакистан, пошли разговоры о возможном наказании сборной Перу, которая квалифицировалась на ЧМ-2018. Дисквалификации Гватемалы и Кувейта весной были продлены – членства этих стран уже больше года приостановлены в ФИФА.

В Европе обычно все заканчивалось на угрозах. Предупреждения получали Турция, Португалия, Польша. Но однажды все-таки к наказанию пришлось прибегнуть в отношении Греции, случилось это летом 2006 года из-за греческого закона «о профессиональных футбольных лигах», который предполагал государственное регулирование футбольной деятельности. Впрочем, парламент внес поправки, и через 10 дней с греков сняли бан.

Как будет с Испанией

Ясно, что решение о дисквалификации сборной на ЧМ стало бы беспрецедентным. Ясно, что речь идет не о рядовой команде, а о топовой сборной, тем более что на ЧМ-2018 и так попали не все топы. Но еще совсем недавно у испанцев уже возникали те же самые проблемы с тем же самым намеком от ФИФА. Похоже, с тех пор они до конца не решены. Поэтому, хоть и сама мысль о возможном неучастии сборной Испании на чемпионате мира выглядит полнейшим бредом, исключать на 100% такую вероятность все-таки нельзя.

Что говорят официальные лица

На возникшую ситуацию уже отреагировал премьер-министр Испании Мариано Рахой.