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    Испанию могут снять с ЧМ-2018. Серьезно?


    2.8
    Голосов: 5
    15.12.2017 18:05
    ФИФА угрожает санкциями. Из-за политики.

    Что произошло

    Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) получила от ФИФА специальное письмо. В нем содержится предупреждение в связи с вмешательством государства в дела RFEF. Согласно уставу ФИФА, футбольные федерации стран должны быть самостоятельными, в противном случае, их членство будет приостановлено. Если это произойдет, то все испанские команды, включая главную сборную, не получат допуск к международным соревнованиям.

    В чем заключается проблема

    Летом пост президента RFEF покинул Анхель Мария Вильяр, получив обвинение в коррупции. На должности исполняющего обязанности президента сейчас находится Хуан Луис Ларреа. Впрочем, ФИФА располагает информацией о том, что на ситуацию с выборами нового президента впрямую влияет правительство Испании. Что, как уже говорилось, противоречит правилам главной футбольной организации мира.

    Что произошло с Вильяром

    Летом в Испании разразился крупный скандал: главу футбольной федерации Анхеля Вильяра арестовали по обвинениям в коррупции, подделке документов и растратах. Кроме того, под арест загремели вице-президент и генсек Федерации футбола, а также сын Вильяра – Горка. На своем посту Вильяр-старший находился почти 30 лет – с 1988 года, мог стать и президентом УЕФА после Платини. Об аресте в Испании не слишком жалели – с именем Анхеля Вильяра было связано множество самых разных скандалов, так что назрела потребность кое-что, наконец-то, поменять.

    Главный человек в испанском футболе арестован. Что случилось?

    Испания получает предупреждение не первый раз

    Пару лет назад еще при Вильяре подобная ситуация уже возникала. Тогда проблема была связана с телеправами – испанское правительство ввело закон о распределении выручки, который не понравился RFEF, даже приостановившей из-за этого чемпионат. ФИФА и УЕФА грозили санкциями, но проблема в итоге разрешилась.

    ФИФА уже пугала этим раньше

    В основном, страдали африканские сборные, в чьих странах постоянно происходили какие-то скандалы. В разное время дисквалификации затрагивали Нигерию, Камерун, Того, Бенин, что служило громким сигналом к переменам. Как правило, африканцы быстро наводили порядок, а ФИФА тут же снимала дисквалификацию. Буквально пару месяцев назад ФИФА отстранила Пакистан, пошли разговоры о возможном наказании сборной Перу, которая квалифицировалась на ЧМ-2018. Дисквалификации Гватемалы и Кувейта весной были продлены – членства этих стран уже больше года приостановлены в ФИФА.

    В Европе обычно все заканчивалось на угрозах. Предупреждения получали Турция, Португалия, Польша. Но однажды все-таки к наказанию пришлось прибегнуть в отношении Греции, случилось это летом 2006 года из-за греческого закона «о профессиональных футбольных лигах», который предполагал государственное регулирование футбольной деятельности. Впрочем, парламент внес поправки, и через 10 дней с греков сняли бан.

    Как будет с Испанией

    Ясно, что решение о дисквалификации сборной на ЧМ стало бы беспрецедентным. Ясно, что речь идет не о рядовой команде, а о топовой сборной, тем более что на ЧМ-2018 и так попали не все топы. Но еще совсем недавно у испанцев уже возникали те же самые проблемы с тем же самым намеком от ФИФА. Похоже, с тех пор они до конца не решены. Поэтому, хоть и сама мысль о возможном неучастии сборной Испании на чемпионате мира выглядит полнейшим бредом, исключать на 100% такую вероятность все-таки нельзя.

    Что говорят официальные лица

    На возникшую ситуацию уже отреагировал премьер-министр Испании Мариано Рахой.

    «Отстранение? Даже не рассматриваю такой сценарий. Абсолютно уверен, что Испания поедет на чемпионат мира в России и, более того, его выиграет. Мне сказал министр, что не получил никакого сообщения от ФИФА, это просто было письмо от некоторых людей из ФИФА, которые просили о встрече. Действия правительства в этом вопросе образцовое, и я полностью поддерживаю руководство Высшего спортивного совета и министерства», – заявил политик.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, epochtimes.com
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 5
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77

      чифа 18 декабря 2017, 13:19

      политика ужо всех доконала ,.( кроме пиндосов )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      susanin62 17 декабря 2017, 22:35

      Тогда Италия вместо Испании поедет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 17 декабря 2017, 18:31

      Спорт стал зависим от политики.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский 16 декабря 2017, 20:52

      ...мало кто знает, но (я уподоблюсь нашим пропагапндо-каналам) ...нет...вс е таки не буду!!!!!!!...короче: на испании по тренируются, а на нас используют....все идет к тому, что нас дисквалифицируют с ЧМ 18

      2
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 декабря 2017, 17:15

      разве можно испанию снять с доказательствами!! россию только можно без причинно..

      0
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      Рейтинг: +453

      тёска 16 декабря 2017, 12:54

      это повышает шансы на выиграш нашей сборной,ещё надо снять германию и бразилию.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 16 декабря 2017, 10:25

      Была бы Россия сразу бы сняли.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25031

      bset 15 декабря 2017, 23:05

      В нормальных странах даже воруют так, что клубы и местное население не страдают. Ну а в России...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 декабря 2017, 21:23

      деревня кто его посадит он же памятник

      3
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    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 15 декабря 2017, 18:50

      Ясно, что решение о дисквалификации сборной на ЧМ стало бы беспрецедентным

      1
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