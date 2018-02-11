Владелец испанской «Марбельи» – россиянин. И у него проблемы с законом

Подозревают, что он купил клуб для отмывания денег.

О чем мы?

Российского бизнесмена Александра Гринберга задержали в сентябре в составе группы из одиннадцати россиян. Там же оказался и вице-президент испанской «Марбельи» Герман Пастушенко. Было проведено 18 обысков и изъято оружие, наличность и элитные машины.

Саму «Марбелью» считают не просто футбольным клубом из Сегунды Б, а одной из трех составляющих бизнеса по отмыванию денег. Предполагается, что за четыре года россияне отмыли в Испании 30 миллионов евро. Гринберг и Пастушенко якобы делали это через «Марбелью», остальные – через гольф-клуб и производителя питьевой воды.

В запутанной истории разбираются до сих пор, но Гринберга пока отпустили. «Чемпионат» сообщил, что он оставил в залог в 750 тысяч евро и подписку о невыезде. Все это время Гринберга поддерживали болельщики «Марбельи» и жители города. Для них он точно не преступник, потому что отремонтировал стадион и сделал много всего хорошего. Благодаря деятельности Гринберга город даже бесплатно сдает арену в аренду клубу.

Гринберг и «Марбелья»

«Марбелья» – проблемная команда, которая никогда не поднималась до уровня Примеры. Александр Гринберг приобрел ее в 2013 году за символический 1 евро. Клуб был в кризисе, но Гринберг спас его от закрытия. Советником президента какое-то время был бывший футболист Александр Мостовой. С Гринбергом и его руководством дела и правда пошли лучше. Клуб даже заработал на продаже футболиста в «Малагу».

Сейчас «Марбелья» идет на втором месте в Сегунде Б, отставая от лидирующей «Картахены» всего на одно очко. При этом в ее составе только один легионер, а матчи посещают от двух до четырех тысяч болельщиков. На подобном уровне в России такого точно не встретишь. Но реальную силу «Марбельи» на поле можно увидеть по товарищескому матчу с «Краснодаром» годовой давности, где наш клуб победил со счетом 4:0.

Перед «Марбельей» стоит задача о попадании в Сегунду А. Год назад в команде играл сын известного агента Арсена Минасова, который представлял футбольные дела Романа Широкова. Дальше с россиянами в составе как-то не срослось. «Думаю, мы не потянем Романа Широкова. У клуба установка на молодежь. Хотим, чтобы молодые ребята составляли основу команды», – объяснял Гринберг клубную философию. От испанского футбола он уже получает финансовую и игровую отдачу. Сразу после задержания на сайте «Марбельи» опубликовали трогательное письмо в поддержку Гринберга, где перечислили все его достижения в клубе.

Гринберг и футбол

Еще одно забавное пересечение Гринберга с футболом находится в России. Здесь у него бизнес недвижимости, а в числе партнеров есть полузащитник «Спартака» Александр Самедов. Сам Александр Гринберг тоже выходил на поле. В юношеской команде «Торпедо» он играл под руководством Виктора Шустикова. После пятилетних тренировок Гринберг ушел в армию и завершил футбольную карьеру. Теперь Александр Гринберг сосредоточен только на «Марбелье», но футбольной деятельности по-прежнему мешает следствие.