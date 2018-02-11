Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владелец испанской «Марбельи» – россиянин. И у него проблемы с законом


    4.2
    Голосов: 5
    11.02.2018 12:20
    Подозревают, что он купил клуб для отмывания денег.

    О чем мы?

    Российского бизнесмена Александра Гринберга задержали в сентябре в составе группы из одиннадцати россиян. Там же оказался и вице-президент испанской «Марбельи» Герман Пастушенко. Было проведено 18 обысков и изъято оружие, наличность и элитные машины.

    Саму «Марбелью» считают не просто футбольным клубом из Сегунды Б, а одной из трех составляющих бизнеса по отмыванию денег. Предполагается, что за четыре года россияне отмыли в Испании 30 миллионов евро. Гринберг и Пастушенко якобы делали это через «Марбелью», остальные – через гольф-клуб и производителя питьевой воды.

    В запутанной истории разбираются до сих пор, но Гринберга пока отпустили. «Чемпионат» сообщил, что он оставил в залог в 750 тысяч евро и подписку о невыезде. Все это время Гринберга поддерживали болельщики «Марбельи» и жители города. Для них он точно не преступник, потому что отремонтировал стадион и сделал много всего хорошего. Благодаря деятельности Гринберга город даже бесплатно сдает арену в аренду клубу.

    Гринберг и «Марбелья»

    «Марбелья» – проблемная команда, которая никогда не поднималась до уровня Примеры. Александр Гринберг приобрел ее в 2013 году за символический 1 евро. Клуб был в кризисе, но Гринберг спас его от закрытия. Советником президента какое-то время был бывший футболист Александр Мостовой. С Гринбергом и его руководством дела и правда пошли лучше. Клуб даже заработал на продаже футболиста в «Малагу».

    Сейчас «Марбелья» идет на втором месте в Сегунде Б, отставая от лидирующей «Картахены» всего на одно очко. При этом в ее составе только один легионер, а матчи посещают от двух до четырех тысяч болельщиков. На подобном уровне в России такого точно не встретишь. Но реальную силу «Марбельи» на поле можно увидеть по товарищескому матчу с «Краснодаром» годовой давности, где наш клуб победил со счетом 4:0.

    Перед «Марбельей» стоит задача о попадании в Сегунду А. Год назад в команде играл сын известного агента Арсена Минасова, который представлял футбольные дела Романа Широкова. Дальше с россиянами в составе как-то не срослось. «Думаю, мы не потянем Романа Широкова. У клуба установка на молодежь. Хотим, чтобы молодые ребята составляли основу команды», – объяснял Гринберг клубную философию. От испанского футбола он уже получает финансовую и игровую отдачу. Сразу после задержания на сайте «Марбельи» опубликовали трогательное письмо в поддержку Гринберга, где перечислили все его достижения в клубе.

    Гринберг и футбол

    Еще одно забавное пересечение Гринберга с футболом находится в России. Здесь у него бизнес недвижимости, а в числе партнеров есть полузащитник «Спартака» Александр Самедов. Сам Александр Гринберг тоже выходил на поле. В юношеской команде «Торпедо» он играл под руководством Виктора Шустикова. После пятилетних тренировок Гринберг ушел в армию и завершил футбольную карьеру. Теперь Александр Гринберг сосредоточен только на «Марбелье», но футбольной деятельности по-прежнему мешает следствие.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Марбелья»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 11 февраля 2018, 15:12

      Всего по-немногу!
      А истинное положение вещей не узнает даже полиция Испании!))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 10 февраля 2018, 00:42

      В Испании так мало бабла, что они пытаются у всех его отжимать - то у Роналду, то у Месси, то у Неймара, ну и такую мелочь тоже шерстят - нищеброды, блин. Ну а по серьезному - к чему нам всем это знать? Мало ли в мире прощелыг, в том числе и владельцев футбольных клубов, и даже с Росиийским паспортом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 9 февраля 2018, 17:57

      очередной засранец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 9 февраля 2018, 17:23

      Россия - страна победившего бандитизма!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 9 февраля 2018, 17:23

      если америкосы против таких русских воевать хотят то флаг им в руки

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 9 февраля 2018, 17:20

      Раскулачить ******!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Роман67 9 февраля 2018, 17:00

      И из чувства национальной гордости, хотя бы объективно разобраться нужно, а не черпать информацию от непонятных источников. Мало ли, что прокуроры испанские себе нарисуют.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Роман67 9 февраля 2018, 17:08

      Этот гражданин из национальной гордости испанский клуб покупал и бабло в него вкладывал? Сначала подумай, а потом бумагу пачкай, клоун пятидесятилетний

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11