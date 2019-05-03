Фанаты «Ливерпуля» требуют наказать Месси. Он ударил Фабиньо и пробил штрафной с другой точки

Петицию уже подписали 5 тысяч человек.

Удар Месси со штрафного – главный момент этой недели в Лиге чемпионов. Лео забил свой 600-й гол идеальным ударом в девятку. Если вы еще не видели – обязательно посмотрите этот гол. А даже если видели, вы наверняка захотите посмотреть еще раз.

После этого удара английские футболисты Линекер и Фердинанд не сдержались и бурно отпраздновали, Балотелли попросил не сравнивать Месси с «семеркой из «Ювентуса», а сам Лионель получил награду лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Но болельщики «Ливерпуля» негодуют. Они нашли целых две причины, по которым этот гол не должен был состояться, и теперь требуют дисквалифицировать Месси на ответный матч. У них есть свои аргументы.

Месси сам ударил Фабиньо

Штрафной удар в ворота «Ливерпуля» был назначен за то, что Фабиньо заблокировал Месси. Бразилец еще и получил за это желтую карточку. Но многие уверены, что в этой ситуации сам Месси ударил оппонента.

twit text — saidmadrid (@saidmadrid5) 1 мая 2019 г.

Месси пробил с другой точки

Если первый пункт достаточно дискуссионный, то со вторым спорить сложно: свой удар Месси нанес метра на три ближе к воротам, чем должен был.

Вообще, прокидывание мяча вперед – обычная хитрость для футболистов. Но здесь, кажется, разница действительно существенная, и она точно повлияла на точность удара.

Скриншоты – Marca.

Особенно в этой ситуации достается арбитрам. Напомним, что в ЛЧ уже давно используют VAR, но в эпизоде со штрафным судья не воспользовался видеоповтором.

Пока УЕФА никак не отреагировала на эпизод, но болельщики «Ливерпуля» наверняка не оставят это без внимания в ответном матче во вторник. А там, где есть эмоции, скучного футбола не бывает.