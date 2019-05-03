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    Фанаты «Ливерпуля» требуют наказать Месси. Он ударил Фабиньо и пробил штрафной с другой точки


    3.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 21:25
    Петицию уже подписали 5 тысяч человек.

    Удар Месси со штрафного – главный момент этой недели в Лиге чемпионов. Лео забил свой 600-й гол идеальным ударом в девятку. Если вы еще не видели – обязательно посмотрите этот гол. А даже если видели, вы наверняка захотите посмотреть еще раз.

    После этого удара английские футболисты Линекер и Фердинанд не сдержались и бурно отпраздновали, Балотелли попросил не сравнивать Месси с «семеркой из «Ювентуса», а сам Лионель получил награду лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    Но болельщики «Ливерпуля» негодуют. Они нашли целых две причины, по которым этот гол не должен был состояться, и теперь требуют дисквалифицировать Месси на ответный матч. У них есть свои аргументы.

    Месси сам ударил Фабиньо

    Штрафной удар в ворота «Ливерпуля» был назначен за то, что Фабиньо заблокировал Месси. Бразилец еще и получил за это желтую карточку. Но многие уверены, что в этой ситуации сам Месси ударил оппонента.

    Месси пробил с другой точки

    Если первый пункт достаточно дискуссионный, то со вторым спорить сложно: свой удар Месси нанес метра на три ближе к воротам, чем должен был.

    Вообще, прокидывание мяча вперед – обычная хитрость для футболистов. Но здесь, кажется, разница действительно существенная, и она точно повлияла на точность удара.

    Скриншоты – Marca.

    Особенно в этой ситуации достается арбитрам. Напомним, что в ЛЧ уже давно используют VAR, но в эпизоде со штрафным судья не воспользовался видеоповтором.

    Пока УЕФА никак не отреагировала на эпизод, но болельщики «Ливерпуля» наверняка не оставят это без внимания в ответном матче во вторник. А там, где есть эмоции, скучного футбола не бывает.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1099

      SarJr 11 минут назад

      про фол месси не согласен!!! на повторе видно, что месси пытался оббежать фабиньо. но тот зряче пошел ему наперерез в последний момент. блокировка чистейшей воды имхо

      0
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      Рейтинг: +2734

      dinar7777dinar 16 минут назад

      мерзкие бриташки ! не плачьте девочки.

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