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    Джовинко был звездой МЛС, а теперь забивает в Азии. Получил контракт на 10 миллионов


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 20:15
    Переезжать не хотел.

    В матче группового этапа Лиги Чемпионов АФК Себастьян Джовинко забил единственный гол и помог своему клубу «Аль-Хиляль» одержать победу. Этот мяч стал историческим – Себастьян первый в истории итальянец, забивавший в трeх разных ЛЧ. Он отличался за «Ювентус» в европейской ЛЧ, за «Торонто» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ и теперь сделал это в Азии.

    В Саудовскую Аравию Себастьян переехал этой зимой. Он уже сыграл в семи матчах за клуб и забил три гола. В «Аль-Хиляле» Джовинко играет с Бафетимби Гомисом (второй бомбардир чемпионата), Карлосом Эдуардо (раньше играл за «Порту») и Андре Карилльо («Спортинг», «Бенфика», «Уотфорд»). Они все – игроки атаки. Остальная часть команды – преимущественно саудовцы.

    Сейчас «Аль-Хиляль» занимает второе место в чемпионате и отстает на одно очко от «Аль-Наср Рияда» (клуба, где играют Муса и Жулиано). В группе азиатской Лиги чемпионов команда Джовинко идeт на первом месте.

    Уехав в Аравию, Себастьян стал вторым по зарплате итальянцем в мире. Первое место до сих пор у Грациано (15 миллионов евро), Джовинко зарабатывает 10 миллионов в год.

    Не хотел переезжать

    Себастьян очень любил Канаду и хотел играть за «Торонто» до конца карьеры. «Мне все здесь нравится. Я думаю о том, чтобы завершить карьеру в этом клубе и в этой стране. Сейчас мне 31 год и если что-то менять в своей жизни, то сделать это нужно в ближайшее время. Но я бы не хотел делать этого», – говорил итальянец за год до ухода из клуба.

    В январе этого года у Джовинко заканчивался контракт. Футболист хотел продлить его ещe на два года, но руководство « Торонто» тянуло время. В итоге Себастьяну предложили новые условия, которые он посчитал унизительными.

    «Сейчас клуб говорит, что я ушел ради более выгодного контракта. Но дело не в этом. Было абсолютно неясно, чего они хотят. Похоже, что клуб предпочел сосредоточиться не на победах, а на других вещах. Теперь, когда название команды стало известно всему миру, я оказался не так важен клубу. Я хотел продлить контракт и закончить карьеру в этом городе, где родилась моя дочь, а сын сделал свои первые шаги на футбольном поле.

    Моя семья хотела жить в Торонто. Я готов был пойти на более худшие условия, чтобы остаться в здесь... Но я вынужден объявить, что мой период в клубе подошел к концу. Теперь я сосредоточусь на другом вызове, забрав с собой прекрасные воспоминания. А «Торонто» навсегда останется в моем сердце», – сказал Себастьян перед уходом.

    За канадский клуб итальянец провeл 142 матча, забил 83 гола и оформил 51 голевой пас. В сезоне 2017 «Торонто» впервые в своей истории стал чемпионом МЛС. В дебютном сезоне Джовинко стал лучшим бомбардиром чемпионата (22 гола + 16 голевых) и побил рекорд лиги по голевым действиям. Теперь «Торонто» учится играть без него.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Аль-Хиляль»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Grizli4G 1 час назад

      Чемпионат у азиатов слабенький. Зато хорошие деньги платят!)

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