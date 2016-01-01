Кононов виноват не во всем. Вы зря его так много критикуете

Отдувается за остальных.

Перед назначением в «Спартак» Олег Кононов заявил, что ему нужно четыре месяца, чтобы привить команде свой футбол. На эту реплику сейчас опираются все критики московского клуба. Кононов стал заложником своих слов, дав ненужное обещание болельщикам.

Тренер пытался соответствовать своему тезису. Уже к середине зимних сборов он сказал, что команда готова к сезону на 50%. Спустя полтора месяца, после поражения в кубке от «Урала», подавленный Кононов признал, что поторопился с ноябрьским высказыванием: «Мы по-прежнему готовы только на 50%». На тот момент специалист проработал с командой почти четыре месяца. Не уложился.

Мешают проблемы с составом

Кононов – идейный тренер. Он ставит командам футбол, который требует не только времени, но и определeнного набора игроков. А сейчас в команде мало нужных ему людей.

Проводником идей тренера мог стать Фернадо, но бразилец ещe в декабре травмировался, полностью пропустил сборы и вернулся в плохой форме. Глушаков проводит ужасный сезон и не справляется физически – капитана хватает максимум на 60 минут. Восстановившийся Жиго отыграл три матча – и снова получил повреждение. Кутепов шесть туров назад тоже выбыл из-за травмы. Также сильно сказывается отсутствие Селихова в последних играх. С приходом Кононова Александр сыграл в семи матча (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение). Случилась травма вратаря – «Спартак» пропустил пять мячей и набрал всего три очка.

Странности с трансферами

«Не думаю, что зимой произойдут серьезные изменения. Могут состояться один-два трансфера. У нас сейчас достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне. Мне надо просто провести соответствующую работу с ними на сборах»

Сложно поверить в то, что Кононов пришeл к Федуну и сказал: «Мне не нужны новые игроки!» Логично, что тренер просто выразил в СМИ планы клуба на трансферное окно. Любой нормальный тренер, приходя в новую команду, хочет привести с собой хотя бы одного игрока. Трансферы Гулиева и Айртона были согласованы руководством, но Кононов не принимал в них участия.

Больше всего критики тренер получил за уход Романа Ерeменко, который сейчас зажигает в «Ростове». Опять же слабо верится в то, что Кононов сам попросил руководство отпустить Романа. На первых клубных интервью Олег Георгиевич говорил: «Мне всегда нравился Еременко. У него есть все шансы остаться с нами». Сообщалось, что специалист говорил полузащитнику, что давно хотел с ним поработать.

А после ухода финна специалист подтвердил, что в «Спартаке» нет полноценного сменщика Романа: «На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы».

Позже агент Еременко Марко Трабукки рассказал, из-за кого ушeл Роман: «Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер». Влияние этих советников тут очевидно.

«Спартак» – особенное место

В России нет клуба, в котором на тренера давят так же сильно, как в «Спартаке». Приглашение Кононова изначально предполагало, что в определeнный момент тренер попадeт под жeсткий пресс. За последние 15 лет ни один идейный тренер не справился с этим давлением. Хотя многие из них позже доказали свой талант. Не получилось даже у Эмери, который после «Спартака» взял 3 еврокубка, а сейчас тренирует «Арсенал» (лондонский!). У Лаудрупа, выигравшего после России Кубок Англии, тренируя скромный «Суонси». Карпин, Аленичев, Черчесов – список длинный.

Но лучшая иллюстрация несопоставимости тренерской идеи и «Спартака» – работа Карреры. Когда итальянцу нужно было просто дать результат, когда он играл от соперников и от него ничего не ждали – он сделал команду чемпионом. Массимо начал прививать команде стиль (и она начала играть лучше). Когда у болельщиков появились требования и ожидания от тренера – всe закончилось горой критики, скандалами и увольнением.

Не все так плохо

Результаты команды не так ужасны, как кажутся. В чемпионате под руководством Кононова «Спартак» в 11 матчах набрал 20 очков, одержав шесть уверенных побед. В некоторых играх команду подводила реализация (то, на что Кононов не может влиять). Против «Зенита» москвичи создали в два раза больше моментов – ничья; «Ростов» превзошли по всем атакующим показателям – проиграли.

И всe же глупо не признавать, что Кононов ошибается. И в репликах, и в тренерских решениях, и в строительстве команды. Но настолько же глупо винить его во всех проблемах клуба. В «Спартаке» Кононову приходится не только тренировать команду, а ещe брать на себя ответственность за решения руководства и бороться с давлением болельщиков и журналистов. Это сложно, дайте ему время.

Актуальные материалы:

Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!

Падение «Рубина» – в истории защитника Сорокина. Сейчас он лучший бомбардир клуба