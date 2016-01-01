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    Кононов виноват не во всем. Вы зря его так много критикуете


    3.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 14:01
    Отдувается за остальных.

    Перед назначением в «Спартак» Олег Кононов заявил, что ему нужно четыре месяца, чтобы привить команде свой футбол. На эту реплику сейчас опираются все критики московского клуба. Кононов стал заложником своих слов, дав ненужное обещание болельщикам.

    Тренер пытался соответствовать своему тезису. Уже к середине зимних сборов он сказал, что команда готова к сезону на 50%. Спустя полтора месяца, после поражения в кубке от «Урала», подавленный Кононов признал, что поторопился с ноябрьским высказыванием: «Мы по-прежнему готовы только на 50%». На тот момент специалист проработал с командой почти четыре месяца. Не уложился.

    Мешают проблемы с составом

    Кононов – идейный тренер. Он ставит командам футбол, который требует не только времени, но и определeнного набора игроков. А сейчас в команде мало нужных ему людей.

    Проводником идей тренера мог стать Фернадо, но бразилец ещe в декабре травмировался, полностью пропустил сборы и вернулся в плохой форме. Глушаков проводит ужасный сезон и не справляется физически – капитана хватает максимум на 60 минут. Восстановившийся Жиго отыграл три матча – и снова получил повреждение. Кутепов шесть туров назад тоже выбыл из-за травмы. Также сильно сказывается отсутствие Селихова в последних играх. С приходом Кононова Александр сыграл в семи матча (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение). Случилась травма вратаря – «Спартак» пропустил пять мячей и набрал всего три очка.

    Странности с трансферами

    «Не думаю, что зимой произойдут серьезные изменения. Могут состояться один-два трансфера. У нас сейчас достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне. Мне надо просто провести соответствующую работу с ними на сборах»

    Сложно поверить в то, что Кононов пришeл к Федуну и сказал: «Мне не нужны новые игроки!» Логично, что тренер просто выразил в СМИ планы клуба на трансферное окно. Любой нормальный тренер, приходя в новую команду, хочет привести с собой хотя бы одного игрока. Трансферы Гулиева и Айртона были согласованы руководством, но Кононов не принимал в них участия.

    Больше всего критики тренер получил за уход Романа Ерeменко, который сейчас зажигает в «Ростове». Опять же слабо верится в то, что Кононов сам попросил руководство отпустить Романа. На первых клубных интервью Олег Георгиевич говорил: «Мне всегда нравился Еременко. У него есть все шансы остаться с нами». Сообщалось, что специалист говорил полузащитнику, что давно хотел с ним поработать.

    А после ухода финна специалист подтвердил, что в «Спартаке» нет полноценного сменщика Романа: «На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы».

    Позже агент Еременко Марко Трабукки рассказал, из-за кого ушeл Роман: «Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер». Влияние этих советников тут очевидно.

    «Спартак» – особенное место

    В России нет клуба, в котором на тренера давят так же сильно, как в «Спартаке». Приглашение Кононова изначально предполагало, что в определeнный момент тренер попадeт под жeсткий пресс. За последние 15 лет ни один идейный тренер не справился с этим давлением. Хотя многие из них позже доказали свой талант. Не получилось даже у Эмери, который после «Спартака» взял 3 еврокубка, а сейчас тренирует «Арсенал» (лондонский!). У Лаудрупа, выигравшего после России Кубок Англии, тренируя скромный «Суонси». Карпин, Аленичев, Черчесов – список длинный.

    Но лучшая иллюстрация несопоставимости тренерской идеи и «Спартака» – работа Карреры. Когда итальянцу нужно было просто дать результат, когда он играл от соперников и от него ничего не ждали – он сделал команду чемпионом. Массимо начал прививать команде стиль (и она начала играть лучше). Когда у болельщиков появились требования и ожидания от тренера – всe закончилось горой критики, скандалами и увольнением.

    Не все так плохо

    Результаты команды не так ужасны, как кажутся. В чемпионате под руководством Кононова «Спартак» в 11 матчах набрал 20 очков, одержав шесть уверенных побед. В некоторых играх команду подводила реализация (то, на что Кононов не может влиять). Против «Зенита» москвичи создали в два раза больше моментов – ничья; «Ростов» превзошли по всем атакующим показателям – проиграли.

    И всe же глупо не признавать, что Кононов ошибается. И в репликах, и в тренерских решениях, и в строительстве команды. Но настолько же глупо винить его во всех проблемах клуба. В «Спартаке» Кононову приходится не только тренировать команду, а ещe брать на себя ответственность за решения руководства и бороться с давлением болельщиков и журналистов. Это сложно, дайте ему время.

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    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
    Комментарии14
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      Рейтинг: +5439

      silver29 2 минуты назад

      Вот хочется возразить идейному "тренеру" Кононову, никто не ждет от него побед в каждом матче, но игры то нет (((, на то он и тренер что б под каждого соперника выбирать тактику, а влетать 0-3 от команды отирающей преимущественно низ турнирной таблицы это не идея. Он пришел в команду ставшую чемпионом !!! и находящуюся в тройке, так что рассуждения не трогайте специалиста это для Федуна ((( ему ведь хотелось перемен, вот и получай (((

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      Рейтинг: +1135

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 минуты назад

      Опять старая спартаковская поговорка:"Дайте Олегу поработать".

      0
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      Рейтинг: +47

      Klop-22 3 минуты назад

      Какой Бесковский футбол он собрался поставить спартаку? Мотиватор он никакой. Спартаку нужен порядок и кнут.

      0
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      Рейтинг: +3542

      Старикан 7 минут назад

      Кононов не для Спартака... дальше будет только хуже... Но то, что он виноват не один - это факт!

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      Рейтинг: +580

      Пестрый 10 минут назад

      Кононова жалеть не за что! Факт что он причастен к тому как из команды изгоняли зимой игроков! Получил он за это на лапу или он просто такой глупый никто не знает! Каррера тоже не был супер тренером но он всегда говорил что ему важен каждый игрок такой откровенной чистке поляны агентами с непонятными фамилиями он бы точно не допустил! В итоге ушли опытные игроки и оказалось что играть то и некому! Молодежь которую Кононов тренировал на сборах это просто не уровень Спартака! Мелкадзе, Гулиев, Ломовицкий, Глушенков, Умяров, Игнатов....Вы что серьезно считаете что с этими игроками можно чего то добиться? Смотрите фнл они там переодически выходят на поле и ни чего не показывают!!! Спартак2 глубокий середняк фнл! Критерий должен быть один мяч круглый поле ровное проявляешь себя в низшей лиге как хотя бы тот же Рассказов тогда можешь и на основу рассчитывать! Так что Кононова нечего жалеть! Он он не тренер он просто вредитель, потому как его связь с мутными агентами видна невооруженным глазом!!

      1
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      Рейтинг: +575

      Mariner 13 минут назад

      Кононов? А кто это?

      З.Ы. В опросе в конце статьи не хватает пункта: "расформировать клуб" - этот пункт победил бы с большим отрывом.

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      Рейтинг: +2136

      RotBerg 15 минут назад

      Просто клуб Гамно )

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      Рейтинг: +3926

      ilichkadr 21 минуту назад

      Автор статьи оправдывает Кононова? Бедняга...........не знал куда шел и на что соглашался? Деньги кончились, вот и пошёл подзаработать.

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      Рейтинг: +1444

      Евгений Агеев 30 минут назад

      Почему интересно никто не говорит о том, что Кононов постоянно меняет сочетание впереди. Когда Каррера пытался найти игру и выпускал разные сочетания, об этом трубили на каждом шагу. А сейчас то что изменилось? Та же песня на новый мотив...

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      Рейтинг: +4147

      piligrim1986 34 минуты назад

      вот давайте не будем про еременко. видели мы, как он с оренбургом и локо зажигал

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