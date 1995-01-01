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    Трабукки: «Кононов не раз говорил Еременко, что рассчитывает на него»

    Марко Трабукки, агент полузащитника Романа Еременко, прокомментировал уход полузащитника из «Спартака».

    «Слабо верю в заявление Кононова о том, что игрок не нужен, поскольку он самому Роману не один раз, в нескольких беседах, подтверждал, что рассчитывает на него и хочет с ним работать. Говорил: «Не торопись искать другие варианты, я давно, еще со времен «Краснодара» хотел с тобой поработать».

    Конечно, после боя курантов Кононов мог поменять свое мнение, но я в это слабо верю. Каждый сам вправе делать выводы. Я был спокоен, потому что срок – 31 января – позволял Кононову еще раз посмотреть футболиста в деле на турнире высокого уровня в Катаре.

    Я реалист и считаю, что Роман еще не все доказал, чтобы получить долгосрочный контракт в «Спартаке», но матчи в Катаре стали бы идеальной возможностью сделать это, учитывая состав участников. Пройди сбор, убеди в играх против «Зенита», «Локомотива» и «Ростова», а потом мы примем решение – поступил бы именно так», – сказал Трабукки.

    • Еременко присоединился к москвичам в августе прошлого года. На счету финна семь игр за команду.
    • Ранее сообщалось об интересе «Ростова» и«Краснодара» к футболисту.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2293

      Спартач80 11 минут назад

      На других ресурсах висит информация,что у Ерёменко проблемы с суставами.Вот и весь секрет...

      0
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      Рейтинг: +84

      Amokachi14 26 минут назад

      Кононов: «Масштабной кампании не будет. Только точечные изменения»
      А ведь изменения то масштабные.Видимо покупать никого не собираются.

      0
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      Рейтинг: +47

      sable 27 минут назад

      Еременко- не Криштиано, никто особо не расстроится

      0
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      Рейтинг: +11135

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Б...дство какое-то, слов нет.

      0
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      Рейтинг: +4646

      Т34 51 минуту назад

      Что- то все больше становится похоже на то, что Кононов свадебный генерал. А кто-то тут пел песни о том, что Каррера себя исчерпал, все развалил, что его убирают из-за результатов (где находился в то время Спартак в турнирной таблице все знают), но все не так просто и ставить точку в этой истории рано. Такого дебилизма не было за всю историю Спартака, даже при уроде Червиченко.

      4
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      Рейтинг: +1703

      Агасфер 1 час назад

      Марко Трабукки :

      "– Нет, не поминаю такой логики. И никто, по-моему, пока не понимает. Я задал вопрос Александру Цомая, юристу "Спартака", который оформлял разрыв контракта Романа и вызвал его в офис. Но и он оказался в растерянности – сказал, что ему о таком решении сообщили только в день медосмотра. Сначала я поинтересовался – вдруг что-то не то с визитом к врачам, тогда это было бы логично. Но Цомая ответил – нет, Роман отлично все прошел. Тем более, все выглядит странно."

      2
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      Рейтинг: +4280

      Сильвербой 1 час назад

      Изначально, назначение тренера-Кононова, выглядело как назначение тренера-подкаблучника, который вставит язык в задницу и будет выполнять все что ему скажут!!! На его мнение, тем более у него нет этого самого мнения, руководству насрать!!!

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      Рейтинг: +59

      Александр Агеев > Сильвербой 2 минуты назад

      Что все так завыли? Еременко ничем себя не показал,тем более он легионер.А зачем в запасе держать легионеров?Расстались только с иностранцами,не считая Самедова.Пусть молодежь подтягивается.После первого сбора тренер увидит, куда нужно усиление.И точечно купят хорошего игрока на нужную позицию.

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