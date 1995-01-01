Трабукки: «Кононов не раз говорил Еременко, что рассчитывает на него»

Марко Трабукки, агент полузащитника Романа Еременко, прокомментировал уход полузащитника из «Спартака».

«Слабо верю в заявление Кононова о том, что игрок не нужен, поскольку он самому Роману не один раз, в нескольких беседах, подтверждал, что рассчитывает на него и хочет с ним работать. Говорил: «Не торопись искать другие варианты, я давно, еще со времен «Краснодара» хотел с тобой поработать».

Конечно, после боя курантов Кононов мог поменять свое мнение, но я в это слабо верю. Каждый сам вправе делать выводы. Я был спокоен, потому что срок – 31 января – позволял Кононову еще раз посмотреть футболиста в деле на турнире высокого уровня в Катаре.

Я реалист и считаю, что Роман еще не все доказал, чтобы получить долгосрочный контракт в «Спартаке», но матчи в Катаре стали бы идеальной возможностью сделать это, учитывая состав участников. Пройди сбор, убеди в играх против «Зенита», «Локомотива» и «Ростова», а потом мы примем решение – поступил бы именно так», – сказал Трабукки.