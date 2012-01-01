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    Падение «Рубина» – в истории защитника Сорокина. Сейчас он лучший бомбардир клуба


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    Голосов: 3
    Сегодня, 22:40
    Голы, которые всегда приносят очки.

    Благодаря голу Егора Сорокина «Рубин» вырвал ничью в матче с «Уфой» (1:1). Центральный защитник забил пятый мяч в чемпионате и стал лучшим бомбардиром команды. Ещe раз: центральный защитник – лучший бомбардир клуба. Его ближайшие преследователи в клубе: Дмитрий Полоз (4 гола) и Хорен Байрамян (2 гола). В бомбардирской гонке РПЛ он в одной строке с Бикфалви и Влашичем.

    Каждый из мячей Егора приносит «Рубину» очки. С «Ростовом», «Спартаком» и «Уфой» – ничьи. «Зениту» Сорокин забил два и его команда победила. Все мячи Сорокина были забиты головой и после стандартов. Егору помогает высокий рост (190), прыгучесть (лучший по выигранным верховым единоборствам в команде), умение отклеивается от соперника (это отмечал Бердыев) и стандарты Кафанова (гол «Уфе» – первый после ухода помощника тренера).

    Когда ушeл Азмун, Сорокин сказал, что в команде есть замена для Сердара. Ей стал сам Егор, но для «Рубина» даже это оказалось проблемой. В последний раз команда побеждала в РПЛ 2 марта. За семь последующих матчей «Рубин» только трижды сыграл вничью и забил три мяча.

    В такой ситуации не помогает даже класс Сорокина.

    Зимой он отказал «Зениту»

    Сорокина хотели забрать из «Рубина» ещe в январе 2017-го. Егор имел на руках несколько предложений от клубов РПЛ, но работа под руководством Бердыева была для Сорокина в приоритете.

    После дубля в ворота «Зенита» в декабре прошлого года питерцы захотели подписать Егора. «Рубин» был готов отпустить защитника, клубы договорились о переходе, но сам футболист отказался покидать казанский клуб. Сорокин не был уверен в том, что будет регулярно играть в «Зените», поэтому остался.

    Егор – воспитанник питерского клуба. Но в возрасте 17 лет он оказался не нужен «Зениту». Возможно, у него до сих пор осталась некая обида. После дубля в ворота бывшего клуба он это косвенно подтвердил: «Дополнительная мотивация, наверное, была. Потому что все-таки я был не особо нужен этому городу и команде в юношеском возрасте. Хотелось доказать, выиграть и показать себя с лучшей стороны».

    «Зенит» за Сорокиным еще вернется. Пока же Егор спасает «Рубин» от больших проблем. Зону стыковых матчей клуб опережает всего на четыре очка. И это у идущих на 13 месте «Крыльев» еще есть матч в запасе.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1182

      compka 30 минут назад

      Сорокин и Бабурин цветут в Рубине, надеюсь и верю что сезон у Рубина в этом году сложится максимально положительным образом

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