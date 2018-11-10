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    Кононов: «Нужно четыре месяца, чтобы поставить команде мой футбол»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов после победы над «Анжи» (2:0 в матче 14-го тура чемпионата России рассказал о своей футбольной философии.

    Ранее сообщалось, что 52-летний специалист возглавит «Спартак».

    «У меня как-то была лекция с тренером в Петербурге. Там спросили про атакующий футбол, дескать, если бы я взял команду без серьезных футболистов, как бы я играл. Я ответил, что моя философия такая: я буду играть в тот футбол, который я вижу, который будет радовать и болельщиков, и футболистов. Да, он сложный, потому что иногда приходит в команду футболист, который не знает, как играть. Иногда надо объяснять футболистам, начиная с вратаря, которому надо действовать ногами, играть в пас, держать мяч. Но я тренер, который хочет этому обучить. Я хочу так играть в футбол.

    Для меня лучше действовать таким образом, даже проигрывая, как, например, в наших матчах с ЦСКА, «Локомотивом» и «Ростовом». Я буду получать удовольствие от того, что мы именно играем в футбол, а не стоим сзади. Другой тренер думает иначе. У каждого свое виденье футбола, у меня – такое.

    Сколько нужно времени, чтобы поставить мой футбол? Я задам вам вопрос: когда мы играли с «Динамо», не было видно, что мы играли по-другому? Как правило, уже на тот начальный период 3-4 недели, это заметно. В целом нужно 4 месяца, это если состав не меняется. Если приходят новые футболисты, то процесс может быть долгим. За три месяца мы уже стали делать серьезные шаги в плане футбола. Но вам судить со своей стороны, а мне изнутри – по-своему», – сказал Кононов.

    Источник: Чемпионат.com

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    10.11.2018 01:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 10 ноября 2018, 15:59

      Сиюминутных результатов ждать никто не будет. От тренера будет зависеть ,по какой схеме будет играть команда ,какими игроками будет наполнятся основной состав. Возможно появление новых игроков. Самое главное конечно результат.

      2
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      Рейтинг: +187

      maxpav 10 ноября 2018, 12:24

      Кононову -
      Твой футбол? Это какой же? Как у тульского Арсенала? Или может у белорусского какого клуба? Самомнение у этого "импортного" тренеришки зашкаливает однако!!! НИЧЕГО НИГДЕ НИ С КЕМ НЕ ВЫИГРАЛ - а туда же - Мой футбол! Тьфу!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 ноября 2018, 11:55

      Короче говоря четыре месяца подряд Спартак будет лететь всем подряд, а потом ......через 4 месяца придёт новый тренер и начнёт таки тренировать команду! Шутка шуткой, но по моему субъективному мнению Кононов не тот тренер, который нужен КБ!

      3
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 10 ноября 2018, 10:50

      Почему-то сразу вспомнился отрывок из одного монолога Аркадия Райкина - Забудьте про дедукцию-гоните продукцию! Так и в большом футболе для совета директоров клуба - если тренер дает результат,то их устроит и тренерская философия !

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > nemolod 10 ноября 2018, 11:44

      Красивая игра то же нужна,что бы собирать полные стадионы.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 ноября 2018, 08:55

      В футболе главные тренеры стали как главные режиссёры в театре. В театре ставят спектакль и актёры играют так как требует этого от них режиссёр, видя в своё понимании и представлении ту или иную роль. Мнение актёра мало кого интересует, импровизация не приветствуется. Так стало и в футболе. Тренер делает установку на игру, выбирает тактику и схему игры в своём понимании футбола и в рамках этого мы видим скучный футбол. Нет ярких индивидуумов, импровизации на поле, футболистов со своей игрой и оригинальной техникой и дриблингом и т.д. Нужен результат здесь и сейчас в конкретном матче любой ценой. Болельщики и вовсе сторонние наблюдатели. Команды играют не для них, а между собой кто как обучен и умеет...

      4
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 10:28

      Такая философия имеет место быть повсеместно и приносит результат. Немецкие клубы и их сборная тому подтверждение. А последний яркий индивид, которому на поле можно было доверить импровизацию на днях закончил карьеру и др. в России такого уровня пока нет.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > DMитрий 10 ноября 2018, 10:35

      Вся беда в том, что нет и не будет. Ибо как работают с детьми во всех этих академиях и школах футбольных знаю от своих молодых друзей, чьи дети там занимались и уже закончили с футболом. Кастинг родительских кошельков, примитив в требовании командных схем и наработок и т.д. А потом приходят во взрослый футбол ни мяч остановить, ни обработать, а дриблингом вообще никто не владеет. Во дворах как мы не играли, накручивая по надцать пацанов. Как привели за ручку в секцию, так потом и во взрослом футболе их на тренировках за руку водят тренеры, показывая как и где должен находиться и располагаться игрок при стандартах и разных игровых ситуациях.

      6
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 ноября 2018, 07:38

      Философ...

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 ноября 2018, 06:59

      4 месяца у нас нет. Чемпионат в разгаре. Отступать не куда, позади....
      "На переправе лошадей не меняют". Весело будет Спартаку в этом сезоне.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > +50/-50 10 ноября 2018, 11:47

      Почему нет,к середине марта ,как раз четыре месяца будет.

      0
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 10 ноября 2018, 06:40

      свой футбол нам не нужен.нужен спартаковский

      0
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 10 ноября 2018, 06:06

      Только вот не надо...говорить что лучше сыграть красиво а результат второе.....сначала результат а потом уж и красоту можно подтягивать.....

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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 10 ноября 2018, 06:06

      В апреле попрём?
      Не врём?

      3
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