Кононов: «Нужно четыре месяца, чтобы поставить команде мой футбол»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов после победы над «Анжи» (2:0 в матче 14-го тура чемпионата России рассказал о своей футбольной философии.

Ранее сообщалось, что 52-летний специалист возглавит «Спартак».

«У меня как-то была лекция с тренером в Петербурге. Там спросили про атакующий футбол, дескать, если бы я взял команду без серьезных футболистов, как бы я играл. Я ответил, что моя философия такая: я буду играть в тот футбол, который я вижу, который будет радовать и болельщиков, и футболистов. Да, он сложный, потому что иногда приходит в команду футболист, который не знает, как играть. Иногда надо объяснять футболистам, начиная с вратаря, которому надо действовать ногами, играть в пас, держать мяч. Но я тренер, который хочет этому обучить. Я хочу так играть в футбол.

Для меня лучше действовать таким образом, даже проигрывая, как, например, в наших матчах с ЦСКА, «Локомотивом» и «Ростовом». Я буду получать удовольствие от того, что мы именно играем в футбол, а не стоим сзади. Другой тренер думает иначе. У каждого свое виденье футбола, у меня – такое.

Сколько нужно времени, чтобы поставить мой футбол? Я задам вам вопрос: когда мы играли с «Динамо», не было видно, что мы играли по-другому? Как правило, уже на тот начальный период 3-4 недели, это заметно. В целом нужно 4 месяца, это если состав не меняется. Если приходят новые футболисты, то процесс может быть долгим. За три месяца мы уже стали делать серьезные шаги в плане футбола. Но вам судить со своей стороны, а мне изнутри – по-своему», – сказал Кононов.