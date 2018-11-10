Кононов: «Нужно четыре месяца, чтобы поставить команде мой футбол»

Сиюминутных результатов ждать никто не будет. От тренера будет зависеть ,по какой схеме будет играть команда ,какими игроками будет наполнятся основной состав. Возможно появление новых игроков. Самое главное конечно результат.
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов после победы над «Анжи» (2:0 в матче 14-го тура чемпионата России рассказал о своей футбольной философии.
Ранее сообщалось, что 52-летний специалист возглавит «Спартак».
«У меня как-то была лекция с тренером в Петербурге. Там спросили про атакующий футбол, дескать, если бы я взял команду без серьезных футболистов, как бы я играл. Я ответил, что моя философия такая: я буду играть в тот футбол, который я вижу, который будет радовать и болельщиков, и футболистов. Да, он сложный, потому что иногда приходит в команду футболист, который не знает, как играть. Иногда надо объяснять футболистам, начиная с вратаря, которому надо действовать ногами, играть в пас, держать мяч. Но я тренер, который хочет этому обучить. Я хочу так играть в футбол.
Для меня лучше действовать таким образом, даже проигрывая, как, например, в наших матчах с ЦСКА, «Локомотивом» и «Ростовом». Я буду получать удовольствие от того, что мы именно играем в футбол, а не стоим сзади. Другой тренер думает иначе. У каждого свое виденье футбола, у меня – такое.
Сколько нужно времени, чтобы поставить мой футбол? Я задам вам вопрос: когда мы играли с «Динамо», не было видно, что мы играли по-другому? Как правило, уже на тот начальный период 3-4 недели, это заметно. В целом нужно 4 месяца, это если состав не меняется. Если приходят новые футболисты, то процесс может быть долгим. За три месяца мы уже стали делать серьезные шаги в плане футбола. Но вам судить со своей стороны, а мне изнутри – по-своему», – сказал Кононов.