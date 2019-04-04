Самый результативный нападающий мира играет в Катаре. Забивает с передач Хави

Впечатляющая карьера Бунеджаха.

Катарский «Аль-Садд» сыграл важный матч в азиатской Лиге чемпионов. На домашней арене команда обыграла «Пахтакор» (2:1). В матче зажег Хави – испанец забил со штрафного, а во втором тайме сделал голевую передачу на Багдада Бунеджаха.

Летом Хави завершит карьеру. Об этом он говорил еще в декабре: «На 99 процентов уверен, что я ухожу на пенсию, если не случится чуда». Пока же в апреле испанец впервые выиграл чемпионат Катара. Для «Аль-Садда» титул стал 14-м, но клуб не брал его с сезона-2012/13.

В будущем Хави станет тренером, а на поле у «Аль-Садда» есть новый испанский лидер. Там играет бывший полузащитник «Атлетико» Габи. У него трехлетний контракт, по которому Габи в общей сложности заработает 19 миллионов евро.

Хави и Габи отвечают за привлечение внимания к «Аль-Садду», но на поле все решает другой парень. Речь про того самого Бунеджаха – алжирского форварда, который в этом сезоне забивает в среднем почти два гола за игру. 22 матча, 39 голов – такую статистику сложно найти где-то еще.

Что о нем надо знать?

Алжирскому нападающему Бунеджаху уже 27 лет. Он начинал карьеру на родине, где представлял команду «Оран». Дальше были алжирский клуб «Эль-Гаррах» и команда из Туниса «Этюаль дю Сахель». В Тунисе он дважды брал местный Кубок, а еще выигрывал Кубок Конфедерации CAF (аналог нашей Лиги Европы).

По-настоящему раскрылся Бунеджах как раз в «Аль-Садде» – там он оказался в 2015 году всего за 3,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt и сейчас оценивает Бунеджаха в эту сумму, хотя достижений у него только прибавилось. В Катаре Багдад трижды становился лучшим бомбардиром – в этом году он опередил своего партнера Афифа на 13 мячей.

Еще одна важная бомбардирская статистика по 2018 году. Всего за 40 проведенных матчей Бунеджах забил 59 голов. У Месси был 51 мяч, Роналду отличился 49 раз. Так Бунеджах оказался самым результативным форвардом в мире за календарный год. Особенно Бунеджаху удалась игра с «Аль-Араби». Его «Аль-Садд» выиграл со 10:1, а нападающий забил семь голов.

В 2018-м Бунеджаха признали алжирским футболистом года, хотя до этого он максимум был только четвертым. Это совпало с его преображением в сборной Алжира, где Бунеджах составил классную связку с Марезом. С их помощью Алжир попал в финальную стадию Кубка африканских наций, где через два месяца сыграет в группе с Сенегалом, Кенией и Танзанией.

По клубной карьере у Бунеджаха парадоксальные мысли. «Мои амбиции – это Европа. Я хочу сравнить себя с другими. Еще я хочу участвовать в ЧМ-2022 с Алжиром. У меня не было возможности сыграть на ЧМ, а это мечта любого футболиста», – рассказывал Бунеджах. Потом он добавил, что летом рассмотрит предложения из Европы.

Бунеджах мог уехать и зимой, когда на него претендовали «Марсель», «Лестер» и «Лидс». Ответом на это стало продление контракта с «Аль-Саддом» до 2024 года. «Аль-Садд» не привлекла даже возможная выручка в 10 миллионов евро, о которой ходили слухи. Говорят, самого Бунеджаха в Англии пока смутила зарплата. В Катаре он получает оклад, сравнимый с деньгами Хави.

Видео взяты с каналов QSL и The AFC Hub на YouTube