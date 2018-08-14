Форвард «Аль-Садда» Бунеджах забил 10 голов в двух первых матчах сезона. Это рекорд для высших лиг во всем мире

Нападающий «Аль-Садда» Багдад Бунеджах показывает поразительную результативность на старте сезона.

В первых двух турах чемпионата Катара с «Аль-Харитиятом» (6:0) и «Аль-Араби» (10:1) 26-летний футболист забил 10 голов. При чем в игре с «Аль-Араби» он отличился семь раз. Подобного еще никогда не случалось ни в одной высшей лиге мира.

Алжирец выступает за «Аль-Садд» с 2015 года. За клуб из Дохи также играет бывший полузащитник «Барселоны» Хави.