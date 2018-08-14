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    Форвард «Аль-Садда» Бунеджах забил 10 голов в двух первых матчах сезона. Это рекорд для высших лиг во всем мире

    Нападающий «Аль-Садда» Багдад Бунеджах показывает поразительную результативность на старте сезона.

    В первых двух турах чемпионата Катара с «Аль-Харитиятом» (6:0) и «Аль-Араби» (10:1) 26-летний футболист забил 10 голов. При чем в игре с «Аль-Араби» он отличился семь раз. Подобного еще никогда не случалось ни в одной высшей лиге мира.

    Алжирец выступает за «Аль-Садд» с 2015 года. За клуб из Дохи также играет бывший полузащитник «Барселоны» Хави.

    Источник: Telegram

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    14.08.2018 12:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 11:42

      Мировой рекорд. Но почему нет активных действий от Переса?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 18:42

      из-за такой результативности думаю многие клубы обратят на него внимание, только бы это не было мимолетным взлетом а то клуб купивший его сильно потом пожалеет что клюнул)

      2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 августа 2018, 16:11

      Посмотреть бы на Федю Смолова в такой лиги )

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 августа 2018, 14:30

      Он за весь прошлый чемп забил 16)
      Тааак, а кто голевые раздавал? Сколько там у Хави? Ха, ни одной)

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 14 августа 2018, 14:13

      ещё б чемпионат Фиджи и Папуа-Новой Гвинею пересмотрели, там и не такое можно будет найти)))

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > TY13R 14 августа 2018, 14:27

      Не обязательно. В донных лигах большинство игроков тоже донные, т.е. класс команд сопоставим и результаты тоже не так уж и далеки от тех, что мы привыкли видеть в футболе. Да, и там есть свои гранды и фавориты, но всё же не так, чтобы по 7 мячей грузить только одним игроком. Не зря же написали - рекорд всех МИРОВЫХ высших лиг. Значит папуасов тоже учли.

      2
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 14 августа 2018, 14:00

      Именно таких рекордов, и стоит ждать от игроков играющих в подобных лигах

      2
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 14 августа 2018, 13:48

      Лихой у них чемпионат )

      3
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      Рейтинг: +2888

      absent32 14 августа 2018, 13:00

      что то мне подсказывает что скоро он в РПЛ появится)))

      5
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > absent32 14 августа 2018, 14:23

      В конной армии комбрига Гинера.

      2
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