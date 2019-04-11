Сочное в Лиге Европы: 19-летний парень забивает трешку, у Черышева голевой пас

А в Лондоне снова забивает Рэмзи.

«Славия» 0:1 «Челси»

Лига Европы – удачный турнир для «Челси». Команда из Лондона не проигрывает в нем с 2013-го года (тогда выиграл казанский «Рубин»!), а в этом розыгрыше даже ничья была только одна – 2:2 с «Види».

В сегодняшнем матче «Челси» с большим трудом забил один гол, нанеся даже меньше ударов по воротам, чем чешская команда. Критиковать Сарри тут не за что, но хочется похвалить «Славию», которая проводит феноменальный евросезон.

Когда им в жеребьевке попался «Челси», чешская команда записала видео бурной радости в раздевалке. Эти ребята обыгрывали «Севилью», «Зенит» и «Бордо»: почему бы не замахнуться и на полуфинал?

«Бенфика» 4:2 «Айнтрахт»

Жуан Фелиш – настоящий гений. 19-летнего полузащитника «Бенфики» еще не знают в России, зато в Португалии уже намного оптимистичнее смотрят на будущее сборной.

Вообще, Фелиш дебютировал в Португалии только в этом сезоне. Но его статистика очень убедительна – 10+4 в 20 матчах чемпионата Португалии.

Сегодня Жуан Фелиш забил свой дебютный гол в еврокубках. А потом и вовсе сделал хет-трик, да еще и отдал голевую передачу.

Конечно, надо иметь в виду, что все началось с красной карточки игроку «Айнтрахта» и пенальти. Но про Фелиша вы еще услышите: это мы вам гарантируем.

«Арсенал» 2:0 «Наполи»

От этого матча, наверное, ожидали самой эпичной битвы: подобную пару вполне можно представить и в Лиге чемпионов. Игра прошла с заметным преимуществом «Арсенала» в атаке, зато у нас появился хороший повод вновь вспомнить про Аарона Рэмзи.

Этим летом Рэмзи уезжает в «Ювентус» спустя почти 10 лет в Лондоне. И «Арсеналу», наверное, было бы не так сложно отпустить его, если бы результативность валлийца резко не улучшилась.

Об уходе из «Арсенала» Рэмзи объявил в феврале, и с тех пор забил уже трижды. Столько же, например, он забивал за полгода до этого объявления.

А у «Наполи» – небольшой кризис. Этой весной команда уже проиграла четыре матча: да, «Арсенал» и «Ювентус» – серьезные соперники, а «Зальцбург», несмотря на поражение, все равно прошли благодаря первому матчу. Но для команды, которая претендует на трофеи, это слишком много.

«Вильярреал» 1:3 «Валенсия»

На их месте могли быть «Краснодар» и «Зенит», но и пара из двух боевитых испанских команд тоже интересная. Они проводят очень разный сезон: «Вильярреал» с трудом спасается от вылета, а «Валенсия» все еще претендует на Лигу чемпионов.

Сегодняшний результат – большой парадокс. «Вильярреал» доминировал по всем показателям: владение, удары, точность паса. Но «Валенсия» организовала сразу два гола в концовке и увезла неожиданную победу.

Не забываем и про последнего россиянина в ЛЕ – Дениса Черышева. Сегодня он вышел на замену на 68-й минуте (последняя из трех замен «Валенсии»), и отдал один голевой пас. Кстати, Черышев до сих пор принадлежит именно «Вильярреалу».

Еще про еврокубки:

Лучшего защитника «Ювентуса» заменит парень, который никогда не играл в плей-офф ЛЧ

«МЮ» хорошо перекрыл Месси, но ничего не придумал в атаке