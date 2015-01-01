«МЮ» хорошо перекрыл Месси, но ничего не придумал в атаке

Много фолов, мало ударов.

• Сульшер выпустил осторожный состав. Три центральных защитника и насыщенный центр поля, сдерживающий Месси. По сути, свобода была только у латералей: Янга и Далота. Но оба провалились в атаке. На двоих у них 0 удачных навесов (у Янга было 10 пыпток!) и мизерные 15 пасов на трети соперника. Оба не отдали ни одной передачи под удар.

Расположение игроков «Манчестера» в первом тайме:



• Зато «Юнайтед» перекрыл центр и вынудил «Барсу» играть через фланги. Особенно активным был левый край каталонцев: Альба и Коутиньо отдали на двоих 55 пасов на трети соперника. Но при этом всего 2 в штрафную площадь – это очень мало.

• Отдельным пунктом отмечаем пару Мактоминей-Фред. Перегрызли центр поля, не давали «Барселоне» входить в штрафную. У бразильца сумасшедшие цифры – 15 возвращений владения за матч. У «Барсы» для сравнения лучший по этому показателю Альба – 7 возвращений владения. Мактоминей выиграл все единоборства, в которых участвовал, 5 раз вернул мяч и совершил две обводки.

twit text — StatmanDave (@StatmanDave) 11 апреля 2019 г.

twit text — StatmanDave (@StatmanDave) 11 апреля 2019 г.

• Прекрасные действия опорников «МЮ» нейтрализовали Мессии настолько, что за всю игру он нанeс всего один удар в створ. В этом сезоне Лиги чемпионов по этому показателю он не опускался ниже 6 ударов за игру.

twit text — StatmanDave (@StatmanDave) 11 апреля 2019 г.

• Игра была невероятно пресной. «Юнайтед» не нанeс ни одного удара в створ, «Барса» всего 3 раза потревожила Де Хеа. Опасных моментов было всего два: гол Суареса и удар Коутиньо.

• Отсутствие моментов компенсировалось фолами. Команды 27 раз на двоих нарушили правили, судья показал 5 жeлтых карточек, а в первом тайме Смоллинг рассeк бровь Месси – из того хлестала кровь. Крис чаще всех на поле нарушал правила – 5 фолов за игру.

• Счeт матча логичен. «Барселона» хорошо контролировала мяч, но мало обостряла. Но всe-таки на гол наскребла. «Юнайтед» шикарно нейтрализовывал соперников, но несколько раз провалился в своей штрафной. И ничего не создал в атаке.

• «Барса» получила хороший задел на ответный матч. На «Камп Ноу» Сульшеру придeтся не только быть более смелым, но и придумать, как создавать моменты у ворот «Барселоны».

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