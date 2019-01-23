Клуб из Швеции продает черно-черную форму, пожизненные абонементы и ДНК капитана

Какие же невероятные!

АИК – 12-кратный чемпион Швеции. Не самая титулованная команда страны, а в Европе запомнилась только тем, что в 1999 году взяла одно очко в страшной группе Лиги чемпионов с «Барселоной», «Арсеналом» и «Фиорентиной» (вот с ними – 0:0). Запомнились они и в России, неожиданно выбив ЦСКА из Лиги Европы осенью 2012-го, а Леонид Слуцкий чуть не потерял работу. Впрочем, сейчас АИК не очень знаменит успехами, но есть несколько причин, почему это все равно очень интересный клуб.

Выпустил самую черную форму в мире

В 1901 году в черных футболках АИК выиграл второй для себя чемпионат Швеции, а с 1909-го стал выступать в такой форме на постоянной основе.

Год назад руководство клуба перевыпустило эту ретро-форму, которая тут же стала хитом среди фанатов. Она поставлялась в черной коробке, а внутри лежало фото той самой команды 1901 года. Как пишет Nike, АИК – единственная команда мира, которая играет в полностью черной форме.

Кстати, узнали, кто гонял в ней год назад? Это новичок «Краснодара» Кристоффер Ольссон.

Но в нынешнем году креативщики АИКа сотворили кое-что еще более стильное. 1891 – год основания клуба, а черная форма смотрится грандиозно. Стоит 1100 шведских крон – это 8000 рублей. И, конечно же, пользуется громадным спросом.

В феврале 2018 года АИК выпустил и белую форму, которая вообще разошлась за шесть минут. Впрочем, выпущено было всего 127 комплектов. И тоже – просто красота.

Продал пожизненный абонемент

Такого еще никто не делал до него. В прошлом году АИК стал чемпионом, а через несколько недель реализовал первый в футбольной истории пожизненный абонемент. И тут снова отсылка к году основания – абонемент обошелся в 189 100 крон (примерно 1,3 млн рублей). Счастливым обладателем стал 43-летний владелец продуктового магазина Магнус Кек. «Я работаю с 15 лет, в последние годы финансовые показатели у меня стали лучшими, так что покупка не очень сильно ударила по карману», – рассказал Магнус.

А еще попытался продать ДНК своего капитана

Эта история выглядит более странной. Капитан АИКа Нильс-Эрик Йоханссон, который на стыке веков чуть-чуть поиграл за «Баварию», провел за шведов 369 матчей и год назад завершил карьеру из-за проблем с сердцем в возрасте 38 лет.

Клуб выставил на продажу пробирку с ДНК Йоханссона, но без некоторой генетической информации, которая была удалена. Стоимость – 3499 крон (25 тысяч рублей). Сам Йоханссон отшутился: «Это не точная копия, так что на месте преступления ее оставить не получится».

Отметил чемпионство еще громче, чем «Спартак»

За последние 20 лет АИК выигрывал чемпионат всего дважды. В 2009 году и в прошлом, опередив всего на пару очков «Норрчепинг». По окончании решающего матча фанаты полетели на поле вместе с файерами и флагами. Матч проводился в небольшом городе Кальмар, стадион которого рассчитан всего на 12 тысяч зрителей. Проходи эта игра на «Френдс Арене» – домашнем стадионе клуба – на поле выскочило бы тысяч 40-50. Но и так вышло мощно.

Выиграл чемпионат, забив меньше всех

Как это возможно? В 2018-м вопросов не было – только пять команд забили больше АИКа. Зато в 1998-м АИК выиграл чемпионат Швеции, забив всего… 25 голов! В том турнире участвовало 14 команд, и все соперники АИКа по итогам сезона забили больше чемпиона. Конечно, тогда все ждали титула от «Хельсингборга», но он умудрился проиграть в последнем туре вылетевшему «Хэкену», и АИК опередил конкурента. Разница 25:15, и это чемпион. Фантастика!

Стал жертвой одной из самых смешных симуляций в истории

Три года назад капитан «Норрчепинга» Андреас Йоханссон коснулся носом руки игрока АИКа Мохамеда Бангура и рухнул на поле, изображая адские муки. Больше всех порадовала реакция Бангура – тот залился смехом, глядя на конвульсии соперника.

В соцсетях после той игры было много споров. Некоторые утверждали, что Йоханссон сам поглумился над соперником, поскольку за несколько минут до этого в ворота «Норрчепинга» назначили штрафной за нарушение, которого не было. Жаль, что про эту версию не знал сам Йоханссон. После игры он заявил: «Того, что я сотворил, в футболе быть не должно. Меня самого бесит, когда я вижу подобное по ТВ, и мне теперь невыносимо от мысли, что такое же сделал я сам».

Нет, лучше бы он действительно поглумился. Как, например, игроки «Спартака» в Севилье.

Их тренеры умилили весь мир

Андреас Альм и Небойша Новакович – известные игроки АИКа начала 2000-х. Особенно Новакович, тот вообще забил нереально красивый гол «Барселоне» в ЛЧ. Позже они оба возглавили клуб – Альм стал главным тренером, Новакович – ассистентом. Проработали вместе пять лет, титулов не выиграли, но при них клуб дважды занимал вторые места и не падал ниже четвертого.

В 2013 году весь мир облетела реакция тренеров на голевой удар своего футболиста в матче с «Эльфсборгом» – они синхронно пробили головой по воображаемому мячу, хотя уже давно к этому времени завершили свои карьеры.

Вроде бы ничего особенного, но цепляет.

А игроки вышли на матч с самыми возрастными болельщиками клуба

Такую акцию АИК придумал пару лет назад. Перед матчем чемпионата против «Гефле» игроки АИКа вывели на поле самых пожилых фанатов. Возглавлял шествие бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон, который в прошлом ноябре отметил 89-летие.