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    Итоги года, которые вы не заметили


    3
    Голосов: 2
    21.12.2018 19:47
    Воу.

    Это последний в 2018 году выпуск подкаста «Скинь мяч». Мы продолжаем подводить итоги года. В этот раз обсуждаем неочевидные штуки, которые не заметили или недостаточно подробно обсудили.

    Крутой менеджмент в ЦСКА, причины посмотреть МЛС, лучшее футбольное шоу на ютубе, а также взлет и падение Дениса Черышева. Поговорили про все, что было важно, теперь уходим на новогодние каникулы.

    Вернемся в 2019-м, всем пока.

    Он же на ютубе:

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    Первая часть 12-го выпуска

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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