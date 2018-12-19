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    Кто нас бесил и вдохновлял в 2018 году?


    5
    Голосов: 3
    19.12.2018 19:22
    Обсуждаем в подкасте.

    Всем привет, это первая часть последнего в 2018 году подкаста «Скинь мяч». Конечно, мы подводим тут итоги года: что нас вдохновляло и бесило. Прошлись по всему – Кокорину с Мамаевым, Каррере с Глушаковым, Головину и сборной.

    Отдельно – про чемпионат мира. Саша Плеханов рассказывает, как объездил 12 городов России за год и нашел лучший. Скоро – вторая часть, где расскажем о наших неочевидных впечатлениях от 2018 года. Инджой.

    Наш подкаст есть на ютубе:

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    Таймкод:

    00:45 Бесит, что мы перестали обсуждать российский футбол
    03:43 «Главный индикатор народного интереса к футболу – это Малахов»
    07:19 Бесит, что после ЧМ уехал только Головин
    13:30 «Если мы будем развивать только сборную, то превратимся в Китай и Катар»
    15:51 Плеханов на чемпионате мира: 12 городов за год, пьянки в поездах, танцы с бабушками
    20:26 Какой была Москва во время ЧМ. Шеринг, мобильность и другие странные слова

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии5
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      Рейтинг: -2624

      gosproektikabinet 1 час назад

      вдохновение у каждого свое, а вот кто бесит так это вечные скандалы спартака и кокорин с мамаевым, точнее количество новостей о них.

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      Рейтинг: +1251

      Dellleone 11 часов назад

      ЦСКА ВДОХНОВЛЯЛ ВРЕМЕНАМИ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +109

      логист 13 часов назад

      Бесит пижонский пенальти Смолова Хорватам на ЧМ. и то что по игре на ЧМ.мы толком ни чего и не показали обыграли арабов обосрались уругваю и прошли испанцев благодаря Акинфееву а не Черчесу и Дзюбе которых нам их все преподносят

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      Рейтинг: +1251

      Dellleone > логист 11 часов назад

      +

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      ...
      Рейтинг: +503

      тщмек 19 > логист 1 час назад

      Бесит, что придурки вроде тебя не поняли, что никогда больше не увидят побед сборной вроде нынешней, потому что такое случается раз в 50 лет.

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