Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кто нас бесил и вдохновлял в 2018 году?

Всем привет, это первая часть последнего в 2018 году подкаста «Скинь мяч». Конечно, мы подводим тут итоги года: что нас вдохновляло и бесило. Прошлись по всему – Кокорину с Мамаевым, Каррере с Глушаковым, Головину и сборной.

Отдельно – про чемпионат мира. Саша Плеханов рассказывает, как объездил 12 городов России за год и нашел лучший. Скоро – вторая часть, где расскажем о наших неочевидных впечатлениях от 2018 года. Инджой.

Наш подкаст есть на ютубе:

Другие площадки:

ITUNES

ВКОНТАКТЕ

CASTBOX

PLAYER FM

ТЕЛЕГРАМ

Таймкод:

00:45 Бесит, что мы перестали обсуждать российский футбол
03:43 «Главный индикатор народного интереса к футболу – это Малахов»
07:19 Бесит, что после ЧМ уехал только Головин
13:30 «Если мы будем развивать только сборную, то превратимся в Китай и Катар»
15:51 Плеханов на чемпионате мира: 12 городов за год, пьянки в поездах, танцы с бабушками
20:26 Какой была Москва во время ЧМ. Шеринг, мобильность и другие странные слова

Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
лоист
1545244597
Бесит пижонский пенальти Смолова Хорватам на ЧМ. и то что по игре на ЧМ.мы толком ни чего и не показали обыграли арабов обосрались уругваю и прошли испанцев благодаря Акинфееву а не Черчесу и Дзюбе которых нам их все преподносят
Ответить
Dellleone
1545252200
ЦСКА ВДОХНОВЛЯЛ ВРЕМЕНАМИ.
Ответить
Львиное сердце
1545313911
+++
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
6
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
2
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
1
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Все новости
Все новости
«Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по числу голов в двух стартовых турах
14:20
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
14:10
ФотоВозинья подписал контракт с новым клубом
13:57
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
12:59
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
1
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
2
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
11:57
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
9
ВидеоИгроки ЦСКА сделали кавер на песню, запомнившуюся во время ЧМ-2026
11:36
2
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
7
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
7
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
10:46
Россия осенью может сыграть против участника ЧМ-2026
10:29
1
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
4
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
09:36
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
08:58
11
Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»
08:48
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+