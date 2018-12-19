Кто нас бесил и вдохновлял в 2018 году?

Всем привет, это первая часть последнего в 2018 году подкаста «Скинь мяч». Конечно, мы подводим тут итоги года: что нас вдохновляло и бесило. Прошлись по всему – Кокорину с Мамаевым, Каррере с Глушаковым, Головину и сборной.
Отдельно – про чемпионат мира. Саша Плеханов рассказывает, как объездил 12 городов России за год и нашел лучший. Скоро – вторая часть, где расскажем о наших неочевидных впечатлениях от 2018 года. Инджой.
Наш подкаст есть на ютубе:
Другие площадки:
Таймкод:
00:45 Бесит, что мы перестали обсуждать российский футбол
03:43 «Главный индикатор народного интереса к футболу – это Малахов»
07:19 Бесит, что после ЧМ уехал только Головин
13:30 «Если мы будем развивать только сборную, то превратимся в Китай и Катар»
15:51 Плеханов на чемпионате мира: 12 городов за год, пьянки в поездах, танцы с бабушками
20:26 Какой была Москва во время ЧМ. Шеринг, мобильность и другие странные слова