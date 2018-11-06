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    Забить гол в 14 лет в главном дерби страны. Фантастическая история!


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    Голосов: 5
    06.11.2018 17:00
    В такое чудо невозможно поверить. Но даже это – еще не рекорд.

    Две самые популярные команды чемпионата Парагвая – это «Серро Портеньо» и «Олимпия Асунсьон». Они обе представляют столицу страны – Асунсьон, а также являются самыми титулованными в Парагвае. На счету «Олимпии» 41 чемпионство, а «Серро» выигрывал лигу 32 раза.

    В преддверии очередного дерби команды располагались на первых двух местах – «Олимпия» впереди, а на семь очков отставал «Серро», в котором, кстати, выступает знакомый нам по выступлениям в Бундеслиге и казанском «Рубине» Нельсон Вальдес.

    Супердерби проходило на поле «Олимпии» и началось с потрясающего события: гол в ворота хозяев забил 14-летний форвард гостей Фернандо Овелар. За тур до этого парень стал самым юным дебютантом парагвайского чемпионата и в первом своем матче схватил желтую карточку. А уж во втором – вышел в стартовом составе и сотворил нечто фантастическое. Вы только вдумайтесь. В 14 лет! Забитый гол! Да еще и в дерби! Да еще и с такой легкостью:

    Что касается самого дерби, то оно получилось огненным. «Олимпия» сравняла счет в первом тайме, второй был безголевым вплоть до компенсированного времени, где на пятой добавленной минуте «Серро», казалось вырвал победу. Дальше последовали обоюдные удаления, а на 12-й (!) добавленной минуте хозяева получили право на пенальти, который и реализовали – 2:2.

    Это было настолько обидно, что Вальдес после матча написал в твиттере: «Вместо того чтобы восхищаться тем, что сотворил наш малыш, нам приходится говорить о том, насколько позорным было судейство».

    Что еще известно о 14-летнем герое, забившем в парагвайском дерби:

    • В тот год, когда он родился (2004), Лео Месси сыграл свой первый официальный матч и забил свой первый гол, «Арсенал» закончил сезон АПЛ без единого поражения, «Порту» выиграл Лигу чемпионов, а сборная Греции стала чемпионом Европы. Кажется, все это было не так уж и давно.

    • Его дедушка, Жеронимо Овелар, выиграл вместе со сборной Парагвая Кубок Америки в 1979 году.

    • Самым молодым участником официального матча в мире Овелар не стал, рекорд до сих пор принадлежит боливийцу Маурисио Бальдивьесо, который дебютировал за «Аурору» в 12-летнем возрасте. Сейчас Бальдивьесо 22 года, и он так ни разу и не уезжал за пределы страны.

    • При этом Овелар и не первый игрок, который забивал в 14 лет. До него это удавалось знаменитому американцу Фредди Аду. Знаменитому, к сожалению, не из-за футбольных талантов. Сейчас Аду 29 лет, играет он в США, но не в МЛС. Еще один рекордсмен – армянский футболист Армен Казарян, которому было 14 лет и 215 дней, когда он забил за «Ширак» в 2002 году. Кроме «Ширака» он нигде больше не играл, да и вообще из-за травм выходил на поле довольно редко.

    • На популярном сайте Transfermarkt Овелара нельзя найти по фамилии – только если написать его вместе с именем. При этом там пока нет стоимости футболиста. В Википедии у парагвайца уже тоже есть профиль.

    • Свое 15-летие парень отметит через два месяца – 6 января 2019 года.

    А что вы делали в свои 14 лет?

    Один ответ уже есть.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4454

      Snek 7 ноября 2018, 13:07

      Разве можно младше 16-ти лет подавать в заявку?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 ноября 2018, 21:16

      "малыш", как его вальдес ласково называет, чтото внешне на ребенка уже не тянет.. взросленький какой то..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 6 ноября 2018, 07:24

      Круто! Молоток!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12098

      BRO_football 5 ноября 2018, 23:06

      Что-то он не выглядит на 14 лет. Анаболиками, что ли, его там накачивают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 5 ноября 2018, 23:06

      Парень не возрасту рослый и крепкий. Интересно будет понаблюдать за его футбольной карьерой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 ноября 2018, 21:34

      надо покупать пока дешевый

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 5 ноября 2018, 21:23

      Парень пропитан духом футбола до мозга костей!!! Это не Смолов не Кокорин!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 5 ноября 2018, 19:46

      нам бы таких комментаторов, тогда бы и онжи-енесей смотрелось бы в сто раз интереснее

      4
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    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 5 ноября 2018, 18:09

      Круто!!!! запомним имя

      1
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