Забить гол в 14 лет в главном дерби страны. Фантастическая история!

В такое чудо невозможно поверить. Но даже это – еще не рекорд.

Две самые популярные команды чемпионата Парагвая – это «Серро Портеньо» и «Олимпия Асунсьон». Они обе представляют столицу страны – Асунсьон, а также являются самыми титулованными в Парагвае. На счету «Олимпии» 41 чемпионство, а «Серро» выигрывал лигу 32 раза.

В преддверии очередного дерби команды располагались на первых двух местах – «Олимпия» впереди, а на семь очков отставал «Серро», в котором, кстати, выступает знакомый нам по выступлениям в Бундеслиге и казанском «Рубине» Нельсон Вальдес.

Супердерби проходило на поле «Олимпии» и началось с потрясающего события: гол в ворота хозяев забил 14-летний форвард гостей Фернандо Овелар. За тур до этого парень стал самым юным дебютантом парагвайского чемпионата и в первом своем матче схватил желтую карточку. А уж во втором – вышел в стартовом составе и сотворил нечто фантастическое. Вы только вдумайтесь. В 14 лет! Забитый гол! Да еще и в дерби! Да еще и с такой легкостью:

Mientras duerme para ir mañana al colegio, sigamos disfrutando de su GOLAZO. Fernando Ovelar de 14 años definió como un CRACK. pic.twitter.com/LIWvNGKCKu — Todo Cerro (@TodoCerro1912) 5 ноября 2018 г.

Что касается самого дерби, то оно получилось огненным. «Олимпия» сравняла счет в первом тайме, второй был безголевым вплоть до компенсированного времени, где на пятой добавленной минуте «Серро», казалось вырвал победу. Дальше последовали обоюдные удаления, а на 12-й (!) добавленной минуте хозяева получили право на пенальти, который и реализовали – 2:2.

Это было настолько обидно, что Вальдес после матча написал в твиттере: «Вместо того чтобы восхищаться тем, что сотворил наш малыш, нам приходится говорить о том, насколько позорным было судейство».

Lo más triste de hoy es que en vez de valorar y admirar lo que hizo esta joya Ovelar hoy tengamos que darle importancia al árbitro es vergonzoso y así nos va otro mundial más por no saber vender nuestro productosos un Crack Fernando Ovelar (anótenlo) pic.twitter.com/hO0vm4fmbN — Nelson Haedo Valdez (@Haedo18Valdez9) 5 ноября 2018 г.

Что еще известно о 14-летнем герое, забившем в парагвайском дерби:

• В тот год, когда он родился (2004), Лео Месси сыграл свой первый официальный матч и забил свой первый гол, «Арсенал» закончил сезон АПЛ без единого поражения, «Порту» выиграл Лигу чемпионов, а сборная Греции стала чемпионом Европы. Кажется, все это было не так уж и давно.

• Его дедушка, Жеронимо Овелар, выиграл вместе со сборной Парагвая Кубок Америки в 1979 году.

• Самым молодым участником официального матча в мире Овелар не стал, рекорд до сих пор принадлежит боливийцу Маурисио Бальдивьесо, который дебютировал за «Аурору» в 12-летнем возрасте. Сейчас Бальдивьесо 22 года, и он так ни разу и не уезжал за пределы страны.

• При этом Овелар и не первый игрок, который забивал в 14 лет. До него это удавалось знаменитому американцу Фредди Аду. Знаменитому, к сожалению, не из-за футбольных талантов. Сейчас Аду 29 лет, играет он в США, но не в МЛС. Еще один рекордсмен – армянский футболист Армен Казарян, которому было 14 лет и 215 дней, когда он забил за «Ширак» в 2002 году. Кроме «Ширака» он нигде больше не играл, да и вообще из-за травм выходил на поле довольно редко.

• На популярном сайте Transfermarkt Овелара нельзя найти по фамилии – только если написать его вместе с именем. При этом там пока нет стоимости футболиста. В Википедии у парагвайца уже тоже есть профиль.

• Свое 15-летие парень отметит через два месяца – 6 января 2019 года.

А что вы делали в свои 14 лет?

Один ответ уже есть.