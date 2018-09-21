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    Мы снова выпускаем подкаст. Послушайте его прямо сейчас


    2.7
    Голосов: 6
    21.09.2018 14:41
    Что думаете?

    Всем привет. Недавно мы рассказывали, что редакция «Бомбардира» запустила собственный подкаст. Он называется «Скинь мяч», и там три человека в максимально простой обстановке говорят про футбол, важные новости и жизнь вокруг. Мы спорим, плохо шутим и рассказываем друг другу об интересном.

    Вышел второй выпуск! На этот раз в центре разговора приезд известных легионеров в Россию, феномен преклонения перед звездами, успехи США в развитии футбола и современный мир, где размываются привычные границы.

    Включайте прямо тут:

    Также подкаст доступен и на других платформах:

    ВКОНТАКТЕ

    ЮТУБ

    ТЕЛЕГРАМ

    CASTBOX

    PLAYER FM

    GOOGLE PLAY

    Краткое содержание выпуска:

    00:20 Иностранные звезды-пенсионеры в российском футболе. Это хорошо?
    01:57 Зачем они вообще сюда едут?
    08:07 Зачем они нам нужны?
    21:37 Голландия против Китая
    26:18 Марадона, Тевес, Элджей и золотые зубы
    32:32 В Америку тоже едут пенсионеры. Почему там круто?
    35:44 Испанский футбол в Майами. Обсуждаем скандал
    46:22 Проводить Лигу чемпионов в США – норм?

    Обязательно пишите нам в комментариях о впечатлениях, плюсах/минусах и идеях для следующих выпусков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: кадр из видео на ютубе
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14266

      Skull_Boy 21 сентября 2018, 15:12

      Полнейшая хрень, позовите Орлова, как раз подстать будет

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