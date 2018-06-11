«Vperyoood, RossIya!». Как мировые СМИ рассказывают о сборной России

Главная звезда – Дзагоев, феерии ждут от … Кокорина.

Издание Guardian выпустило шикарное превью по всем командам и игрокам, которые сыграют на ЧМ-2018. По сборной России отмечается, что там есть несколько качественных бокс-ту-бокс игроков, но недостатки бросаются в глаза – это и возраст вингеров, и неопытность центральных защитников, и отсутствие Александра Кокорина.

На WhoScored превью вышло еще месяц назад. Общий тон – несмотря даже на статус хозяев надежд маловато. Жеребьевка удобная, но из-за травм резко падает потенциал. Говорится о статистике Федора Смолова (52 забитых мяча в 72 матчах за «Краснодар»), о надежде на Алексея Миранчука и, конечно, об Александре Головине как о футболисте, который резко выделяется на фоне остальных.

SportsIllustrated вспоминает о ЮАР – это была первая хозяйская сборная, которая не пробилась через групповой раунд, хотя и сыграла достойно, финишировав третьей в группе. «Так может случиться и с Россией, – полагают в издании, – хотя расписание на их стороне – они рассчитывают на победу в игре с Саудовской Аравией, а дальше уже будет Египет и лишь потом фаворит группы – Уругвай».

На cbssports.com выделяют Игоря Акинфеева, но не забывают и о Денисе Черышеве, считая его, возможно, самым талантливым в команде, способным ее преобразить. «Россия вполне может выиграть у Саудовской Аравии и Египта, но в случае осечек вопрос выхода из группы может быть закрыт».

На FoxSports отмечают, что на момент принятия решения о проведении ЧМ-2018 в России сборная этой страны находилась в ранге полуфиналиста Евро, а теперь это худшая команда в рейтинге ФИФА. «Лучший шанс выиграть матч ЧМ впервые с 2002 года предоставится уже на старте в игре с Саудовской Аравией. Травма Салаха может помочь преодолеть Египет, но дальше будет сложная схватка с Уругваем». Без упоминания скандалов с фанатами двухлетней давности во Франции и подозрений по поводу допинга Руслана Камболова авторы обойтись не смогли. Главными талантами в команде называются Головин и Зобнин.

The Telegraph более креативно подошло к созданию превью – буквально пару предложений по интересующим темам. Тренер похож на молодого Висенте дель Боске и прививает дисциплину, главная звезда – Федор Смолов, который раскрылся поздно, но заматерел, а особо опасен в контратаках. Фанаты обычно кричат: «Vperyoood, RossIya!», но даже несмотря на серьезную поддержку, 1/8 финала – предел для этой команды, но вполне достаточно для того, чтобы сохранить лицо.

В ставочном превью на Goal.com сборная России никого не впечатляет. Оно и понятно: «Пропускают в 10 матчах подряд, и даже учитывая, что официальных матчей не проводили два года, всего за 26 последних игр россияне побеждали всего пять раз». Если вдуматься, то и правда ужас.

На 101greatgoals.com задаются вопросом: сборная России выступит как ЮАР в 2010-м (невыход из группы) или как Корея в 2002-м (полуфинал). Дальше начинаются странности: ключевыми игроками сборной называются Дзагоев (ключевая фигура на больших турнирах), Жирков и, хм, Кокорин, которого видят в основе на ЧМ.

SportsMole выводит другой любопытный факт – четыре из шести последних команд-хозяек ЧМ добирались до полуфинала. Главной звездой называется Алан Дзагоев, вердикт же неутешителен – третье место в группе. Форма команды, соперники и слабые выступления на прошлых ЧМ – в качестве аргументов.

А на Independent еще один повод для грусти – на больших турнирах сборная России не выигрывала матч с далекого 2012 года. И действительно, тогда, когда мы разгромили сборную Чехии 4:1, могли ли подумать, что это будет последняя победа на долгие годы?

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