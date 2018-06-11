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    «Vperyoood, RossIya!». Как мировые СМИ рассказывают о сборной России


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    Голосов: 4
    11.06.2018 13:40
    Главная звезда – Дзагоев, феерии ждут от … Кокорина.

    Издание Guardian выпустило шикарное превью по всем командам и игрокам, которые сыграют на ЧМ-2018. По сборной России отмечается, что там есть несколько качественных бокс-ту-бокс игроков, но недостатки бросаются в глаза – это и возраст вингеров, и неопытность центральных защитников, и отсутствие Александра Кокорина.

    На WhoScored превью вышло еще месяц назад. Общий тон – несмотря даже на статус хозяев надежд маловато. Жеребьевка удобная, но из-за травм резко падает потенциал. Говорится о статистике Федора Смолова (52 забитых мяча в 72 матчах за «Краснодар»), о надежде на Алексея Миранчука и, конечно, об Александре Головине как о футболисте, который резко выделяется на фоне остальных.

    SportsIllustrated вспоминает о ЮАР – это была первая хозяйская сборная, которая не пробилась через групповой раунд, хотя и сыграла достойно, финишировав третьей в группе. «Так может случиться и с Россией, – полагают в издании, – хотя расписание на их стороне – они рассчитывают на победу в игре с Саудовской Аравией, а дальше уже будет Египет и лишь потом фаворит группы – Уругвай».

    На cbssports.com выделяют Игоря Акинфеева, но не забывают и о Денисе Черышеве, считая его, возможно, самым талантливым в команде, способным ее преобразить. «Россия вполне может выиграть у Саудовской Аравии и Египта, но в случае осечек вопрос выхода из группы может быть закрыт».

    На FoxSports отмечают, что на момент принятия решения о проведении ЧМ-2018 в России сборная этой страны находилась в ранге полуфиналиста Евро, а теперь это худшая команда в рейтинге ФИФА. «Лучший шанс выиграть матч ЧМ впервые с 2002 года предоставится уже на старте в игре с Саудовской Аравией. Травма Салаха может помочь преодолеть Египет, но дальше будет сложная схватка с Уругваем». Без упоминания скандалов с фанатами двухлетней давности во Франции и подозрений по поводу допинга Руслана Камболова авторы обойтись не смогли. Главными талантами в команде называются Головин и Зобнин.

    The Telegraph более креативно подошло к созданию превью – буквально пару предложений по интересующим темам. Тренер похож на молодого Висенте дель Боске и прививает дисциплину, главная звезда – Федор Смолов, который раскрылся поздно, но заматерел, а особо опасен в контратаках. Фанаты обычно кричат: «Vperyoood, RossIya!», но даже несмотря на серьезную поддержку, 1/8 финала – предел для этой команды, но вполне достаточно для того, чтобы сохранить лицо.

    В ставочном превью на Goal.com сборная России никого не впечатляет. Оно и понятно: «Пропускают в 10 матчах подряд, и даже учитывая, что официальных матчей не проводили два года, всего за 26 последних игр россияне побеждали всего пять раз». Если вдуматься, то и правда ужас.

    На 101greatgoals.com задаются вопросом: сборная России выступит как ЮАР в 2010-м (невыход из группы) или как Корея в 2002-м (полуфинал). Дальше начинаются странности: ключевыми игроками сборной называются Дзагоев (ключевая фигура на больших турнирах), Жирков и, хм, Кокорин, которого видят в основе на ЧМ.

    SportsMole выводит другой любопытный факт – четыре из шести последних команд-хозяек ЧМ добирались до полуфинала. Главной звездой называется Алан Дзагоев, вердикт же неутешителен – третье место в группе. Форма команды, соперники и слабые выступления на прошлых ЧМ – в качестве аргументов.

    А на Independent еще один повод для грусти – на больших турнирах сборная России не выигрывала матч с далекого 2012 года. И действительно, тогда, когда мы разгромили сборную Чехии 4:1, могли ли подумать, что это будет последняя победа на долгие годы?

    Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех

    Пять россиян, которых зря оставили без ЧМ-2018

    Пять россиян, которых зря взяли на ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +18

      alex3707 12 июня 2018, 22:31

      Послушайте новую песню Семена Слепакова про ЧМ, там он все на свои места расставил ))) !!!

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 12 июня 2018, 06:01

      да выйдем мы из группы. победа над СА и ничья с Египтом как минимум. понятно,что на более скоростные сборные наших инвалидов не хватит. но,чтобы не "побриться налысо" Саламычу для отмазки хватит.

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 12 июня 2018, 00:49

      додумался какой то умник хоть слова правильно переставили ВПЕРЁД РОССИЯ а то как то двусмысленно получалось РОССИЯ ВПЕРЁД ( ногами )

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 11 июня 2018, 22:38

      все равно.. будем верить.

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 11 июня 2018, 19:13

      3-е место в группе?) льстят, черти))

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 июня 2018, 18:56

      Главными талантами в команде называются Головин и Зобнин. - это печально для российского футбола ! перспектив никаких !

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 июня 2018, 18:56

      кокорина нет и не будет голов и с ним тоже не будет голов !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 июня 2018, 18:53

      все это вызывает только смех ))))))

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 11 июня 2018, 17:27

      да чьи фамилии более или менее на слуху тех и написали

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 11 июня 2018, 17:06

      Если Дзагоев всё поле не захаркает(как только камера его показывает он обязательно харкает , присмотритесь) то могут и выйти из группы

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > омск55 11 июня 2018, 17:27

      надежда на Кузяева что он возьмёт игру через себя.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > омск55 11 июня 2018, 18:54

      осетинский верблюд ! новый подвид !

      -2
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      Рейтинг: +18

      alex3707 > 3a zenit 12 июня 2018, 22:28

      Именно через себя !!!)))

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