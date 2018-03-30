Месси купил шикарный отель в стиле 1940-х на Ибице

Не каждый себе позволит остановиться на ночь.

Где это находится

Ибица – принадлежащий Испании курортный остров в Средиземном море, известный практически каждому любителю музыки и спокойного пляжного отдыха. Но именно любители активной ночной жизни ценят это место больше остальных – там полным-полно клубов, где можно здорово провести время.

Где находится сам отель

Он называется Es Vive и расположен недалеко от пляжа Фигеретас. Также недалеко находится и центр Ибицы, а до известных ресторанов можно добраться за несколько минут, так что с расположением у отеля все отлично. На booking.com выставлена оценка 8,9.

Что в нем интересного

Само здание было открыто почти 60 лет назад, а в 2014-м отель был перепроектирован в стиле ар-деко 1940-х годов. Здесь всего 52 номера, есть бар на крыше, большой бассейн, а также предоставляются услуги для VIP-клиентов.

Какова стоимость проживания

Цены будут варьироваться от 260 до 600 евро (примерно от 18 до 42 тысяч рублей) за ночь в зависимости от выбранного номера.

Расширение бренда

Отель называется MiM Ibiza Es Vive, а MiM – это бренд Месси. Один отель под таким брендом уже есть, аргентинец приобрел его за 30 миллионов евро прошлым летом в испанском Сиджесе. Тогда пресса очень долго обсуждала покупку, поскольку Сиджес – место, где часто проводят время сексуальные меньшинства.

Гостиничный бизнес развивается и у конкурента

По Золотым мячам у Месси и Роналду равенство. По отелям тоже – Криштиану открыл гостиницы в Фуншале и Лиссабоне. Впрочем, скоро португалец перегонит аргентинца, поскольку компания Pestana CR7, которая управляет отелями, два месяца назад объявила о скором открытии гостиниц в Мадриде, Марракеше и Нью-Йорке.

Но место шикарнее, кажется, у Месси

И в этом легко убедиться.

Песня «Viva Ronaldo», вид на океан и 200 евро за ночь. Как выглядит изнутри новый отель Криштиану