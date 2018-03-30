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    Месси купил шикарный отель в стиле 1940-х на Ибице


    3.2
    Голосов: 6
    30.03.2018 20:00
    Не каждый себе позволит остановиться на ночь.

    Где это находится

    Ибица – принадлежащий Испании курортный остров в Средиземном море, известный практически каждому любителю музыки и спокойного пляжного отдыха. Но именно любители активной ночной жизни ценят это место больше остальных – там полным-полно клубов, где можно здорово провести время.

    Где находится сам отель

    Он называется Es Vive и расположен недалеко от пляжа Фигеретас. Также недалеко находится и центр Ибицы, а до известных ресторанов можно добраться за несколько минут, так что с расположением у отеля все отлично. На booking.com выставлена оценка 8,9.

    Что в нем интересного

    Само здание было открыто почти 60 лет назад, а в 2014-м отель был перепроектирован в стиле ар-деко 1940-х годов. Здесь всего 52 номера, есть бар на крыше, большой бассейн, а также предоставляются услуги для VIP-клиентов.

    Какова стоимость проживания

    Цены будут варьироваться от 260 до 600 евро (примерно от 18 до 42 тысяч рублей) за ночь в зависимости от выбранного номера.

    Расширение бренда

    Отель называется MiM Ibiza Es Vive, а MiM – это бренд Месси. Один отель под таким брендом уже есть, аргентинец приобрел его за 30 миллионов евро прошлым летом в испанском Сиджесе. Тогда пресса очень долго обсуждала покупку, поскольку Сиджес – место, где часто проводят время сексуальные меньшинства.

    Гостиничный бизнес развивается и у конкурента

    По Золотым мячам у Месси и Роналду равенство. По отелям тоже – Криштиану открыл гостиницы в Фуншале и Лиссабоне. Впрочем, скоро португалец перегонит аргентинца, поскольку компания Pestana CR7, которая управляет отелями, два месяца назад объявила о скором открытии гостиниц в Мадриде, Марракеше и Нью-Йорке.

    Но место шикарнее, кажется, у Месси

    И в этом легко убедиться.

    Песня «Viva Ronaldo», вид на океан и 200 евро за ночь. Как выглядит изнутри новый отель Криштиану

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Booking, AS
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 6
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    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 31 марта 2018, 18:28

      Значит ща Кристина тоже купит ))) Эта баба пздц завистливая )))

      1
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      ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter > Mariner 2 апреля 2018, 12:30

      Боже мой. Что ты несешь?

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 31 марта 2018, 11:50

      стильно однако...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Siskotryas 31 марта 2018, 10:54

      это сейчас люди живут кто беден а кто богат, а после смерти предстанем перед судом божьим и все встанет на свои места

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Siskotryas 31 марта 2018, 17:15

      это в библии и так далее в других священных книгах написано! но только дело в том что все это писали люди ! не бог же по факсу послал людям свои слова. все писали люди ! так что никто не знает точно что там дальше будет после смерти.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 31 марта 2018, 08:46

      Лучшие футболисты скупают шикарные отели. Наши клоуны там только бухают

      3
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    • ...
      Рейтинг: +336

      DeviDjons 31 марта 2018, 07:31

      Ревизорро туда надо высылать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 31 марта 2018, 06:58

      скоро футболисты весь мир скупят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      nikki22 31 марта 2018, 02:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      эти с..и наших послов вызвали,а некоторые статейные писаки им ж...у до сих пор вылизывают до блеска.ибица,месси ...смотрите и читайте .тьфу им в **...лою

      -8
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > nikki22 31 марта 2018, 02:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      месси выслал послов россии? пока в россии путин ничего хорошего нашей стране не будет !

      -4
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      ...
      Рейтинг: +7

      Joper > nikki22 31 марта 2018, 08:45

      Хахах)) руснявый пукан бомбит

      1
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      ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Joper 31 марта 2018, 14:17

      Это не руснявый, это рассейянский. У русских с головой все в порядке, а у рассиян - гавно вместо мозгов

      1
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      ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > dinar7777dinar 31 марта 2018, 17:31

      ты бухой что ли пишешь это все?

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > rLt_Ortriwar 31 марта 2018, 17:53

      ты о чем дите малое?

      -2
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > dinar7777dinar 31 марта 2018, 18:39

      "пока в россии путин ничего хорошего нашей стране не будет !"
      вот об этом

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > rLt_Ortriwar 31 марта 2018, 18:45

      а что это не правда?

      -2
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > dinar7777dinar 31 марта 2018, 20:53

      может потрудишься объяснить несведующим?)

      0
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      Рейтинг: -55

      lyudanemzorova 31 марта 2018, 01:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 30 марта 2018, 22:54

      ну че 2 лучших футболиста в мире в последние лет 10 ! могут себе позволить ! молодцы ! вот понятно за что они зарабатывают свои лямы ! а вот когда наши бездари получают миллионы и нихрена не могут вот это очень обидно !

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 30 марта 2018, 20:31

      шорты сползли у месси

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > вместе с ЦСКА 30 марта 2018, 22:54

      от того что все хорошо )))

      1
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      Рейтинг: +1389

      brhr > dinar7777dinar 31 марта 2018, 05:47

      Даже очень))

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