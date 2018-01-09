«Друзья говорили, что здесь полно бандитов и горы мусора». Лидер «Наполи», который в этом году перевернет Италию

Дриса Мертенса обожает весь Неаполь. После этого текста полюбите и вы.

Шел 1992 год. Пятилетний Дрис Мертенс заканчивал свою дневную прогулку. Перед тем как уйти домой, родители зашли с ним на футбольную площадку. С тех пор прошло 26 лет, но о той прогулке Дрис вспоминает до сих пор. «Мне настолько понравилось, что я рвался присоединиться к брату, у которого была тренировка. Я несколько раз убегал от родителей к тренеру с просьбой дать мне мяч. На следующий день я пришел на ту же площадку и смог поиграть со старшими».

Все детство Мертенс играл против футболистов старше него. Во дворе Дрис считался одним из лучших, но все изменилось, как только бельгиец поступил в «Андерлехт». «Я был далеко не самым талантливым парнем в нашей команде. Многие мои сверстники могли сделать прекрасную карьеру, но они слишком рано зазвездились и требовали немедленного попадания в главную команду».

В 16 лет Мертенса исключили из академии «Андерлехта»: тренеры считали его посредственным футболистом без будущего. Многие думали, что карьера Дриса близка к завершению, но только не он сам. «Я не обладал такой самооценкой, как звезды нашего «Андерлехта», поэтому не счел зазорным спуститься в третий дивизион».

Тренерский штаб молодежки «Андерлехта» видел профессиональным футболистом кого угодно, только не Мертенса. Каково было их удивление, когда в 2010 году нерадивый воспитанник подписал контракт с голландским «Утрехтом». В этой команде Дрис впервые познакомился с Неаполем: «Наша команда вышла в Лигу Европы и по жребию должна была сыграть с «Наполи». Я был поражен красотой Неаполя, его видами и приветливыми жителями, но я побывал там всего пару дней и цельного впечатления от города так и не получил».

В 2013 году Мертенс рискнул на более близкое знакомство с городом. В это же время сразу несколько клубов РФПЛ сделали ему предложения. Какое-то время Дрис находился в смятении. «Мы с женой поехали осматривать Неаполь, чтобы понять, насколько комфортно нам тут будет жить. Друзья отговаривали нас ехать в этот город, где якобы полно бандитов, а на улицах лежит куча мусора». Но Мертенсу настолько понравился Неаполь, что он отклонил все денежные варианты.

В «Наполи» Дрис сразу же подружился с Инсинье, только была одна проблема – они стали друг другу конкурентами за место в основе. Это накладывало отпечаток на их взаимоотношения: временами между ними возникали неприятные моменты.

Последний такой мини-конфликт случился где-то в конце 2016-го. Центрфорвард «Наполи» Аркадиуш Милик в одном из эпизодов порвал крестообразные связки и вылетел до конца сезона. С учетом ухода Гонсало Игуаина и жуткой нестабильности Маноло Габбьядини, главный тренер неаполитанцев пошел на сомнительный ход и перевел Мертенса с фланга в центр нападения. Многих смущал невысокий рост Дриса, да и сам бельгиец относился к решению не очень: «Даже в детских командах я никогда не играл центрального нападающего. Меня использовали как опорника, потом – как вингера, но впервые форвардом я стал именно в Неаполе».

Результаты эксперимента раз за разом заставляют сожалеть Сарри о потерянном времени. «Мы открыли в Мертенсе форварда, лишь когда ему стукнуло 28 лет. Если бы я сделал это раньше, мировой футбол получил бы новую суперзвезду. Когда я принимал решение передвинуть в центр Дриса, я не предполагал, что он будет забивать на одном уровне с Месси и Роналду», − признался тренер «Наполи». Сам же Мертенс с ходу почувствовал популярность фанатов. По его словам, теперь к нему регулярно заходит даже 85-летняя соседка – чтобы поздравить с очередным голом и отметить его грамотные тактические перемещения.

«Когда я поговорил с ней о футболе, я не мог поверить своим ушам. В Неаполе все спят, едят и ходят только ради футбола. Здесь как нигде развит культ этой игры, и мне это нравится». В свое время Лео Месси обижался на Пепа Гвардиолу, что тот не давал ему доиграть матч – пусть даже ради аплодисментов. По уровню обожания футбола Мертенс стоит примерно на одном уровне с аргентинцем.

В октябре Маурицио Сарри попросил главного тренера сборной Бельгии не вызывать Мертенса на отборочные матчи к ЧМ-2018 − когда команда уже получила досрочный проход на турнир. Узнав об этом, вмешался сам Дрис: ему было все равно на риск получения травмы в ничего не значащих матчах. Главное, что он будет играть в футбол здесь и сейчас.

Так же, как футбол, Мертенс любит только собак. Дрис в свободное время регулярно навещает неаполитанские питомники и при необходимости выделяет им средства. Мертенс не может равнодушно пройти мимо брошенной на улице собаки: если есть время, Дрис подбирает ее и отвозит в приют. «Собаке все равно кто ты – известный футболист или простой работяга. Собака – самое преданное животное на свете, начисто лишенное лицемерия, поэтому я их так люблю». В недавнем матче с «Ромой» Мертенс даже отпраздновал гол, по-собачьи «пометив» место у углового флажка. Как оказалось, накануне той игры Дрис спас брошенную собачку, оказавшуюся при смерти.

Дрис начисто лишен высокомерия. Ему не стыдно прогуляться по «бедным» кварталам и зайти в забегаловку, если там готовится вкусная пицца. «Я люблю простое общение, люблю дарить улыбки окружающим. Когда я вхожу в пиццерию и вижу на стене свою фотографию, меня переполняет чувство невероятной гордости. В такие моменты мне кажется, что я действительно делаю для города что-то важное».

Летом «Арсенал» и «Реал» готовы были предоставить Мертенсу роскошный контракт, но Дрис отклонил все предложения ради одной цели – подарить многострадальному Неаполю Скудетто. Первое за 30 лет.