Футболист покончил с собой после новогодней вечеринки. Главные подробности

Трагичный случай омрачил праздник.

Что произошло?

Новогоднее настроение любителей футбола испортили новости из Индии. Портал Goal.com сообщил о смерти 21-летнего игрока команды «Спортинг де Гоа» Аваристо Фернандеса. Подозревается, что футболист покончил жизнь самоубийством. Фернандес присутствовал на новогодней вечеринке, а перед этим сходил на богослужение. Тело Аваристо обнаружили утром. В полиции рассказали, что тревога поднялась, когда Фернандес не открыл дверь друзьям. Чтобы попасть в квартиру, пришлось выбивать окно.

Генеральный директор «Спортинг де Гоа» Виктор Фернандес прокомментировал случившееся. «Могу только подтвердить подозрения на суицид. Аваристо был милым парнем. Среди друзей он никак не выделялся негативно», – рассказал Виктор. Его поддержал и главный тренер «Спортинг де Гоа» Матеус Коста. Тот отметил, что Аваристо Фернандес считался одним из главных игроков клуба на предстоящий сезон.

Его называли талантом

«Спортинг де Гоа» связывал с Фернандесом большие надежды. В сезоне-2014/15 он пережил сложную операцию на колене, но смог вернуться в футбол. Аваристо быстро прогрессировал. В клубе говорят, что в будущем его видели и в национальной сборной. Фернандес был среди шести индийских футболистов, которые в 2011 году побывали в расположении мюнхенской «Баварии». В составе «Спортинга» его видели тихим и застенчивым парнем. Тренерский штаб говорил, что Аваристо всегда играл на команду и партнеров. Случившееся с Аваристо Фернандесом шокировало футбольную Индию.

Подобное уже было

Аваристо Фернандес оказался не единственным индийским футболистом, который совершал суицид. В 2006 году подобная трагедия произошла с куда более известным игроком. Бывший капитан индийской сборной Ватта Парамбат Сатьян бросился под поезд. На его теле нашли записку, указывавшую на финансовые проблемы в жизни Сатьяна. 40-летний индиец злоупотреблял алкоголем и проиграл состояние на азартных играх. Тогда у него остались жена и 10-летняя дочь. Суицид Сатьяна считается главным негативным событием в футбольной истории Индии. В апреле 2017 года стало известно, что о жизни Сатьяна снимут документальный фильм «Капитан», где главную роль сыграет актер Джайшурия.