Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Футболист покончил с собой после новогодней вечеринки. Главные подробности


    2
    Голосов: 5
    02.01.2018 09:15
    Трагичный случай омрачил праздник.

    Что произошло?

    Новогоднее настроение любителей футбола испортили новости из Индии. Портал Goal.com сообщил о смерти 21-летнего игрока команды «Спортинг де Гоа» Аваристо Фернандеса. Подозревается, что футболист покончил жизнь самоубийством. Фернандес присутствовал на новогодней вечеринке, а перед этим сходил на богослужение. Тело Аваристо обнаружили утром. В полиции рассказали, что тревога поднялась, когда Фернандес не открыл дверь друзьям. Чтобы попасть в квартиру, пришлось выбивать окно.

    Генеральный директор «Спортинг де Гоа» Виктор Фернандес прокомментировал случившееся. «Могу только подтвердить подозрения на суицид. Аваристо был милым парнем. Среди друзей он никак не выделялся негативно», – рассказал Виктор. Его поддержал и главный тренер «Спортинг де Гоа» Матеус Коста. Тот отметил, что Аваристо Фернандес считался одним из главных игроков клуба на предстоящий сезон.

    Его называли талантом

    «Спортинг де Гоа» связывал с Фернандесом большие надежды. В сезоне-2014/15 он пережил сложную операцию на колене, но смог вернуться в футбол. Аваристо быстро прогрессировал. В клубе говорят, что в будущем его видели и в национальной сборной. Фернандес был среди шести индийских футболистов, которые в 2011 году побывали в расположении мюнхенской «Баварии». В составе «Спортинга» его видели тихим и застенчивым парнем. Тренерский штаб говорил, что Аваристо всегда играл на команду и партнеров. Случившееся с Аваристо Фернандесом шокировало футбольную Индию.

    Подобное уже было

    Аваристо Фернандес оказался не единственным индийским футболистом, который совершал суицид. В 2006 году подобная трагедия произошла с куда более известным игроком. Бывший капитан индийской сборной Ватта Парамбат Сатьян бросился под поезд. На его теле нашли записку, указывавшую на финансовые проблемы в жизни Сатьяна. 40-летний индиец злоупотреблял алкоголем и проиграл состояние на азартных играх. Тогда у него остались жена и 10-летняя дочь. Суицид Сатьяна считается главным негативным событием в футбольной истории Индии. В апреле 2017 года стало известно, что о жизни Сатьяна снимут документальный фильм «Капитан», где главную роль сыграет актер Джайшурия.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Prudent, Deccan Сhronicle
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 января 2018, 02:12

      а имя и фамилия разве индийская?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 2 января 2018, 18:29

      А нельзя без чернухи в Новый Год?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Kugal 2 января 2018, 15:15

      водочку пьем, водочку льем, водочкой только живем...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 2 января 2018, 14:19

      больной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 января 2018, 10:58

      жаль парня... ведь всегда выход есть зачем такой ужасный поступок делать, тем более такой молодой...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +661

      Killer_King > OfaZavr 3 января 2018, 13:49

      Наркошой он был, везде публикуют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 января 2018, 10:37

      печальный поступок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 января 2018, 09:37

      Жалко парня... Интересно, а фильм "капитан" они снимут в стиле Болливуда??? С песнями и плясками? Как в том анекдоте... "а мы будем медленно и печально"?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 января 2018, 09:32

      И там водку пьют .......

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11