«МЮ» разбил «Арсенал». Де Хеа – красавчик

Шедевральные голевые передачи, космическая игра вратаря «МЮ» и карма, настигшая Погба.

«МЮ» приехал в Лондон, опережая «Арсенал» на четыре очка в турнирной таблице. До этого тура канониры выиграли все семь домашних матчей с общим счетом 20:4, манкунианцы же со своих семи гостевых встреч привезли только 11 очков.

Начало матча было поразительным – на 4-й минуте Погба и Валенсия легко разыграли комбинацию, и эквадорец легко положил мяч в дальний угол. Погба при этом поучаствовал уже в седьмом голе в восьми матчах АПЛ нынешнего сезона (3 мяча + 4 передачи). Эффектно, легко и красиво.

Дальше – больше, через шесть минут Мустафи завозился с мячом неподалеку от штрафной «Арсенала». Лукаку перехватил и отдал Марсьялю, француз фантастическим движением вывернул стопу, выведя на удар Лингарда, а тот не промахнулся – 2:0 в пользу гостей! 12-матчевая домашняя победная серия «Арсенала» (больше было только в 2005-м – 13) – на грани краха. Тут же последовала замена хромающего Мустафи на Ивоби.

twit text — Totally Man Utd (@TotallyMUFC) 2 декабря 2017 г.

Два удара «МЮ» нанес в створ ворот «Арсенала» – оба закончились голами. 0:2 после первого тайма. Фанаты лондонского клуба в тихой ярости.

twit text — Troll Football Media (@Troll__Footbal) 2 декабря 2017 г.

А вот что делал Давид Де Хеа в первом тайме, и что продолжил делать во втором.

twit text — Football Funnys (@FootballFunnys) 2 декабря 2017 г.

«Арсенал» забил в начале второго тайма очень красивый гол, и голевой пас Рэмзи вышел таким же шикарным, как и ассист Марсьяля.

twit text — TM™ (@ClassyGunners) 2 декабря 2017 г.

Хозяева пошли давить и едва не сравняли счет. Однако вместо 2:2 случилось 1:3 – Погба вытащил на себя всю защиту «Арсенала» вместе с вратарем и вывел на пустые ворота Лингарда.

Де Хеа же продолжал коллекционировать сэйвы:

twit text — Роман Гутцайт (@guttsait) 14 октября 2017 г.

«70% планеты покрывает вода. Остальное покрывает Де Хеа».

twit text — Footy Memes (@FootyMemes) 2 декабря 2017 г.

За 17 минут до конца матча Погба потоптался по ноге Бельерина и был удален с поля. Ему тут же припомнили нелепое высказывание об игроках «Ман Сити», которым он желал травмироваться.

В конце матча «Арсенал» дважды рассчитывал на пенальти, но судья не увидел нарушений, а «МЮ» довел матч до победы. 3:1 на «Эмирэйтс» – теперь Жозе Моуринью, проигравший Арсену Венгеру всего два матча из 18, уходит со своей командой на семь очков от «Арсенала».

Статистика матча убивает наповал – 33:8 по ударам в пользу «Арсенала», 15:4 – соотношение ударов в створ. Что лишний раз подчеркивает героизм вратаря «МЮ».

А 14 сэйвов Де Хеа – рекорд сезона в АПЛ, притом в два раза превышающий его собственное достижение (7 в матче с «Челси» в этом же сезоне).