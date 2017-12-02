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    «МЮ» разбил «Арсенал». Де Хеа – красавчик


    3.3
    Голосов: 3
    02.12.2017 22:25
    Шедевральные голевые передачи, космическая игра вратаря «МЮ» и карма, настигшая Погба.

    «МЮ» приехал в Лондон, опережая «Арсенал» на четыре очка в турнирной таблице. До этого тура канониры выиграли все семь домашних матчей с общим счетом 20:4, манкунианцы же со своих семи гостевых встреч привезли только 11 очков.

    Начало матча было поразительным – на 4-й минуте Погба и Валенсия легко разыграли комбинацию, и эквадорец легко положил мяч в дальний угол. Погба при этом поучаствовал уже в седьмом голе в восьми матчах АПЛ нынешнего сезона (3 мяча + 4 передачи). Эффектно, легко и красиво.

    Дальше – больше, через шесть минут Мустафи завозился с мячом неподалеку от штрафной «Арсенала». Лукаку перехватил и отдал Марсьялю, француз фантастическим движением вывернул стопу, выведя на удар Лингарда, а тот не промахнулся – 2:0 в пользу гостей! 12-матчевая домашняя победная серия «Арсенала» (больше было только в 2005-м – 13) – на грани краха. Тут же последовала замена хромающего Мустафи на Ивоби.

    Два удара «МЮ» нанес в створ ворот «Арсенала» – оба закончились голами. 0:2 после первого тайма. Фанаты лондонского клуба в тихой ярости.

    А вот что делал Давид Де Хеа в первом тайме, и что продолжил делать во втором.

    «Арсенал» забил в начале второго тайма очень красивый гол, и голевой пас Рэмзи вышел таким же шикарным, как и ассист Марсьяля.

    Хозяева пошли давить и едва не сравняли счет. Однако вместо 2:2 случилось 1:3 – Погба вытащил на себя всю защиту «Арсенала» вместе с вратарем и вывел на пустые ворота Лингарда.

    Де Хеа же продолжал коллекционировать сэйвы:

    «70% планеты покрывает вода. Остальное покрывает Де Хеа».

    За 17 минут до конца матча Погба потоптался по ноге Бельерина и был удален с поля. Ему тут же припомнили нелепое высказывание об игроках «Ман Сити», которым он желал травмироваться.

    В конце матча «Арсенал» дважды рассчитывал на пенальти, но судья не увидел нарушений, а «МЮ» довел матч до победы. 3:1 на «Эмирэйтс» – теперь Жозе Моуринью, проигравший Арсену Венгеру всего два матча из 18, уходит со своей командой на семь очков от «Арсенала».

    Статистика матча убивает наповал – 33:8 по ударам в пользу «Арсенала», 15:4 – соотношение ударов в створ. Что лишний раз подчеркивает героизм вратаря «МЮ».

    А 14 сэйвов Де Хеа – рекорд сезона в АПЛ, притом в два раза превышающий его собственное достижение (7 в матче с «Челси» в этом же сезоне).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «МЮ», DailyMail
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 декабря 2017, 16:52

      Юнайтед конечно молодцы но чемпионами станет Сити

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      RScat > giluxa1963 3 декабря 2017, 18:44

      Сити чемпионы,полюбому!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      RScat > giluxa1963 3 декабря 2017, 18:44

      Может еще и ЛЧ выиграют

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      RScat > giluxa1963 3 декабря 2017, 18:46

      Хочу финал, сити-псж

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Костефан 3 декабря 2017, 10:40

      ДэХеаще!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 декабря 2017, 07:25

      Премьер-лига - жесточайший тест-драйв для любого... Хочешь быть великим клоуном на потеху - езжай в Испанию. Хочешь быть Яшиным современности - оставайся и доказывай...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Кlaksvikar Ittrotarselag 3 декабря 2017, 16:23

      В Испании тест-драйв для актеров )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 3 декабря 2017, 00:44

      Да парень всё тащил,не продадут его в Реал 100% матч супер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 3 декабря 2017, 00:07

      Ну Де Хеа, ну красава!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 2 декабря 2017, 23:48

      Игра была классная!!! Обе команды показали Супер футбол! Смотрел с большим удовольствием!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 2 декабря 2017, 22:29

      Это просто праздник какой-то! .. Канониры,спасибо за игру!..P.S.Как по мне, на Уэлбеке пендель был 100%...

      5
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