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    В российском футболе снова ищут допинг. Надо бояться?


    4.5
    Голосов: 2
    26.11.2017 19:50
    Самая громкая тема последних лет возвращается и задевает футбол.

    Что сейчас творится

    Скандал с обвинениями российских спортсменов в применении допинга разросся до жутких масштабов: нашу сборную могут не допустить до Олимпиады в Пхенчхане, которая пройдет в начале следующего года. О докладе канадского юриста Ричарда Макларена говорят уже полтора года, наших чемпионов отстраняют и лишают медалей, но в России защищать спортсменов не спешат. Лишь недавно был подан первый иск против Макларена тремя российскими велосипедистами, которых отстранили от летней Олимпиады в Бразилии.

    В нашей же прессе пока больше обсуждаются слова почетного президента ОКР Леонида Тягачева, который предложил убить информатора WADA Григория Родченкова, бывшего главой Московской антидопинговой лаборатории: «Мы честны в отношении допинга. Приводили примеры по нашим чемпионам Легкову, Вылегжанину, Петухову, что у нас нарушений не было. А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал».

    Новая волна обвинений хлынула после того, как по итогам перепроверки допинг-проб сочинской Олимпиады Россию лишили нескольких медалей в лыжных гонках. Кроме того, был опубликован список спортсменов, у которых имеются царапины или механические повреждения на допинг-пробах. Всего их 27, из них 12 – победители и призеры Игр.

    Знаменитый биатлонист Оле-Эйнар Бьорндален по этому поводу заметил: «Мы, спортсмены, начинаем сомневаться при сдаче проб, что на контейнерах могут появиться царапины, и за этим последует наказание, что тебя могут поймать без того, что ты сдал положительную пробу. Надеюсь, что мы увидим доказательства, за что наказаны русские, и что мы не услышим, что это были царапины на пробирках. Если это все же произойдет, я буду ужасно бояться сдавать допинг-тесты».

    При чем здесь футбол

    В разгар допинговой истерии в мае 2016 года ФИФА нагрянула в гости к «Ростову» с проверками – допинг-пробы сдали все 11 футболистов ростовчан, которые в тот момент боролись за золотые медали чемпионата России. Допинг, конечно, не обнаружили. С футболом вроде бы унялись на время, периодически постреливая новостями о возможном бойкоте ЧМ-2018, но вскоре стало понятно, что турнир у России отобрать совершенно невозможно, и наши позиции тут крепки. Что-то говорилось о списке Макларена из футболистов РФПЛ, но так до сих пор и неясно, кто же туда входил.

    Британская пресса зашла с другой стороны. Вечером 24 июня Daily Mail выпустила текст британского журналиста Ника Харриса, уже несколько лет занимающегося изучением допинговых проблем России. Ничего занимательного там не было – толком никаких доказательств, но удобные цитаты и громкий вывод: ФИФА ведет расследование, касающееся всех 23 футболистов сборной России на ЧМ-2014. Хотя уже даже к тому времени неоднократно заявлялось, что все допинг-пробы наших игроков на том турнире абсолютно чисты.

    Кстати, мало кто обратил внимание на то, что с апреля 2017 года в России был введен специальный внесоревновательный допинг-контроль. То есть, проверить могут в любой момент – не только после игр, но и на тренировках и сборах.

    Что происходит сейчас?

    Тему допинга в российском футболе снова подняли англичане. И снова в центре внимания Daily Mail, сообщивший, что ФИФА собирается связаться с Родченковым ради дополнительной информации о российских футболистах. Изначально в докладе Макларена, сделанном на основе данных от Родченкова, фигурировала заметка о 34 российских игроках, которые были клиентами государственной допинг-программы. Британцы при этом считают, что шансов на перенос ЧМ-2018 из России в другую страну уже никаких нет, однако новые данные, если они будут получены, негативно скажутся на турнире.

    Вопрос все равно серьезный, поэтому об этом вчера рассуждал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире на «Матч ТВ». «На 70-75 процентах сборов у нас были допинг-офицеры, которые приезжали неожиданно. В Краснодаре проверили всю команду. Я и себя предложил, можете и меня проверить. Сейчас тоже были, проверили, но уже не всех, а шесть-семь человек. Нас всe время проверяют. Никаких проблем у нас до сих пор не было. Надеюсь, и не будет», — отметил Черчесов.

    Впрочем, известный спортивный юрист Артем Пацев в интервью «Московскому комсомольцу» достаточно жестко заявил о простом вбросе с британской стороны:

    «Не очень понятно, как Родченков может помочь ФИФА. Эти слухи — полная ерунда, не имеющая никакого отношения к реальности. Даже если английская пресса считает, что некая государственная программа поддержки допинга была и якобы имело место применение стероидного коктейля «Дюшес», то можно им посоветовать все-таки ознакомиться с так называемом списком «Дюшес», выложенным Маклареном для общего доступа в Интернет. Ни слова о футболе и футболистах там нет.

    Очевидно, что эта публикация — попытка вброса фейковой новости, чем славятся английские таблоиды. Люди просто пытаются устроить хайп на ровном месте. Никакого отношения к слову «новость», а тем более «новость проверенная», это не имеет вообще».

    Правда, Родченков все еще пытается связаться с ФИФА для дачи показаний.

    Короткий вывод

    Очевидно, что антидопинговым аппаратам сейчас не до футбола. В мире до сих пор никто не знает, поедет ли Россия на Олимпиаду-2018. 5 декабря МОК примет окончательное решение, но каким бы оно ни было, наверняка и после этого будут споры, ссоры, апелляции и множество статей и материалов по этой теме.

    Но когда страсти с Олимпиадой улягутся, вполне возможна и новая атака на российский футбол – как раз перед чемпионатом мира. Бояться, кажется, нечего, но в любом случае, расслабляться еще очень рано.

    UPD

    ФИФА отреагировала на слухи специальным заявлением. В федерации отметили, что из всех игроков, которые были упомянуты в отчете Макларена, наказаны были лишь две девушки из сборной U20 (причем российскими властями). При этом на Кубке конфедераций и на ЧМ-2014 никаких нарушений со стороны сборной России зафиксировано не было. Но сейчас разговоры о допинге продолжаются. Сообщается, что скоро последует документальное подтверждение по поводу десятков российских футболистов, которые участвовали в государственной допинговой программе.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: thestar.com, rfs.ru
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
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    Комментарии (26)
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    TUMS
    1511216075
    Ни как не могут успокоиться супостаты. В начале каждого нового столетия у них начинаются обострения психики.
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    Petrak86
    1511231466
    да вы на игру сборной посмотрите, какой там допинг? Если нмаших футболистов и проверять, то только на прием снотворного перед матчем...
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    insider_retro
    1511715472
    Автор во многом прав! Спорт высших достижений последние лет 30-40 идёт рука об руку с лучшими достижениями фармакологии... Кто впереди по науке, тот пока не уловим... Нам ещё долго уготовано по делу и без дела отмываться от всякого дерьма... Америкосы и англичане приложат все силы, что бы его поток не ослабевал...
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    GFGF5555555555
    1511720577
    нужно на Макларена и Родченкова, Шурыгину направить в правильной направлении, посмотрим как они тогда заговорят, просто так же обвинять продажные недогномов в более существенном, посмотрим как тогда они будут кукарекать...
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    ГРОМ-999
    1511721222
    В российском,советском футболе,как и в других видах спорта систематически применяются запрещенные вещества и это не секрет.
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    ГРОМ-999
    1511721300
    Мерзавцы которые принимают допинг плюют в лицо всех болельщиков.
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    ГРОМ-999
    1511721467
    В советском спорте начиная с 50-х очень распространен допинг,спортсмены даже не догадывались,что они пьют и употребляют.После завершения спортивной карьеры многие из них страдают тяжёлыми заболеваниями.
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    Simbirsk
    1511725816
    Всю эту историю кроме как пиар-акция или промывания мозгов по другому не назовешь. Давайте факты, доказательства. И вобще где оффициальное расследование от Макларена-Родченкова? Или это только слова? Их или средств массовой информациии
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    Стивен
    1511726928
    мне больше нравится если отменят антидопинговый анализ, какие ведь результаты будут непостижимые просто и зрелищности добавит.
    Ответить
    15112007
    1511776651
    5 чашек кофе - это уже допинг. Конечно, и в футболе есть допинг, а как же.
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